Así es como pareja de motociclistas se las “arregló” para trastear un sofá en su vehículo: “Esto ya es demasiado”

Un conductor del servicio público fue quien decidió exponer su arriesgada maniobra - crédito @ColombiaOscura_ / X

Nuevamente, el ingenio o la falta de sentido común, como sea que decidan llamarle, hizo que una pareja de motociclistas se viralizara en las redes sociales por su manera tan particular de trastear un sofá, por las calles de la capital colombiana.

La maniobra que decidieron utilizar, cuando menos arriesgada, llamó la atención de quienes llegaron a cruzárselos por el camino, como un conductor del servicio público, que decidió sacar su teléfono para registrar lo que, en redes, no bajaron de “insensatez”.

El conductor llevaba gran parte del peso sobre su espalda - crédito @ColombiaOscura_ / X

Y es que, para lograr montar el mueble en su vehículo, el conductor tuvo que viajar con el peso sobre la espalda y su acompañante al borde de la silla, con tal de mantener el sofá sobre la moto.

Una idea que no pasó desapercibida en las redes sociales, donde otros conductores reaccionaron a la publicación del video: “¿Y dónde estaban los azule so los verdes para inmovilizar?”, “El accidente no vale ese sillón”, “Irresponsables, tanto el de la moto, como el busetero por ir grabando”, “No dominan el mundo porque no quieren”, “Se sorprendería, a diario pasan cosas como esta”.

Sin embargo, casos de este tipo no son nada nuevo, pues, en el pasado, se han visto motos cargadas con camas, estufas e, incluso, otras motos, como ocurrió en Cali los últimos días de agosto del 2024.

Conductor y parrillero estuvieron a punto de perder el equilibrio en más de una ocasión - crédito @madeincali.ve / TikTok

Motociclistas tienen parámetros sobre lo que pueden o no llevar en sus vehículos:

El Ministerio de Transporte ha advertido que el uso de vehículos no autorizados para el transporte de enseres domésticos en Colombia acarrea graves sanciones. Entre las penalidades más severas se encuentra la prohibición temporal o permanente para realizar esta actividad, según las disposiciones vigentes. Esta medida busca ser una herramienta disuasoria para aquellos que reinciden en la infracción. “El uso de vehículos no autorizados no será tolerado bajo ninguna circunstancia”, señaló un funcionario del organismo regulador.

Otra de las sanciones impuestas a quienes incumplen estas normas incluye la retención de la carga, lo que representa un doble impacto: no solo un costo económico, sino también una afectación significativa en el tiempo de quienes requieren mover sus pertenencias. “Este tipo de sanción es un golpe duro para los infractores, tanto en términos de tiempo como de dinero”, mencionó un agente de tránsito. La inmovilización del vehículo, igualmente, es una medida efectiva que busca reducir las infracciones y garantizar la seguridad vial en las carreteras colombianas.

El proceso para que un vehículo sea autorizado con el fin de transportar enseres domésticos exige una serie de inspecciones y la obtención de certificados que avalen que el medio de transporte cumple con los estándares de seguridad y mantenimiento exigidos por la ley. De esta manera, se asegura que dichos vehículos pueden operar sin riesgos para los usuarios de las vías.

Las motos tienen limitaciones claras sobre lo que pueden o no transportar - crédito @DenunciasAntio2 / X

La legislación colombiana prohíbe el uso de motocicletas y otros medios no autorizados para el transporte de artículos de gran tamaño. Solo vehículos que cumplan con requisitos técnicos específicos están habilitados para realizar estos traslados, con el objetivo de proteger la vida de conductores y peatones, además de mantener el orden en las vías. Según el Ministerio de Transporte, estas normativas son esenciales para evitar accidentes que podrían ser fatales.

El incumplimiento de estas normas conlleva multas considerables para los infractores. Además de las sanciones económicas, las consecuencias pueden incluir la retención de la carga y la inmovilización del vehículo, lo que genera inconvenientes adicionales para quienes realizan mudanzas o transportes sin contar con vehículos autorizados. Por ello, las autoridades recomiendan verificar que el vehículo contratado esté debidamente certificado y registrado para evitar complicaciones legales y sanciones.

Finalmente, es importante destacar que la normativa pretende salvaguardar tanto a quienes están involucrados en el transporte de enseres domésticos, como a los demás usuarios de las carreteras. La seguridad vial sigue siendo una prioridad en Colombia, y las sanciones buscan minimizar los riesgos asociados con el transporte de cargas de gran tamaño en medios no apropiados.