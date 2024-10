Demanda por nulidad contra elección del alcalde de Bucaramanga tiene un nuevo capítulo: una de las accionantes sería “falsa”

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aún enfrenta un proceso por presunta doble militancia - crédito Alcaldía de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, está por cumplir 10 meses en su cargo como máximo líder de la capital de Santander y su situación legal sigue dando giros ante el Tribunal Administrativo de Santander, pues los magistrados no han dado solución a las cuatro demandas en contra de su elección por, presuntamente, incurrir en una doble militancia.

De hecho, en la mañana de este domingo se conoció un nuevo giro del caso, pues ahora los demandantes deberán enfrentarse a una acusación de posible fraude procesal, según informó el equipo legal del mandatario local.

La controversia se centra en la supuesta suplantación de identidad de una coadyuvante en la demanda, María Elena Cano Lascarro, que, según los abogados del alcalde, no habría firmado un documento clave en el proceso. Este caso se ha mantenido en vilo en el Tribunal Administrativo de Santander, donde se unificaron cuatro demandas de nulidad electoral presentadas contra Beltrán Martínez.

El abogado Hollman Ibáñez, representante del alcalde, denunció que el documento atribuido a Cano Lascarro fue modificado a partir de un archivo titulado “Hoja de vida de Carlos Mario Santander Rojas mayo 2024″. Ibáñez, en diálogo con el medio regional Vanguardia, expresó dudas sobre la participación real de Cano Lascarro en el proceso, ya que en las audiencias se desconectaba cuando se le pedía activar la cámara. Además, mencionó que, tras su desconexión, se conectaba Carlos Barajas, exconcejal de Bucaramanga, que apoya la nulidad electoral.

La defensa de Jaime Andrés Beltrán cuestiona la veracidad de los coadyuvantes presentados en la demanda en su contra - crédito Jaime Andrés Beltrán/X

“Nos llamó la atención que en la audiencia inicial ella se conectaba, pero cuando la magistrada pedía prender las cámaras, ella la apagaba y se desconectaba. Inmediatamente se conectaba Carlos Barajas (ex concejal de Bucaramanga por el partido Alianza Verde, que promueve la nulidad electoral de Jaime Andrés Beltrán). Estamos realizando labores investigativas y encontramos que uno de los escritos fue elaborado a partir de un documento con el nombre de Carlos Mario Santander Rojas. Nos pareció raro, qué tiene que ver el doctor Barajas…”, comentó Hollman Ibáñez a Vanguardia.

Carlos Mario Santander Rojas, actual director de la Unidad de Víctimas de la Secretaría del Interior de Santander, negó conocer a Cano Lascarro o haber participado en la elaboración del documento en cuestión. Por su parte, el abogado penalista Rodrigo Parada anunció que presentará una denuncia penal por falsedad personal, argumentando que el documento fue elaborado en un equipo de una entidad oficial y no por Cano Lascarro.

“Encontramos algo que es bien curioso. El documento que contiene la demanda que hace María Elena Cano Lascarro realmente es un escrito que no hizo ella. La razón por la que nos dimos cuenta, es porque los metadatos arrojan que el documento lo hizo una persona que hoy en día ostenta la condición de servidor público y que está muy relacionada con el señor Carlos Barajas. Nosotros vamos a presentar una denuncia penal por el delito de falsedad personal. Nos damos cuenta que el documento se hizo en un equipo que al parecer se utiliza en una entidad oficial, y que se elaboró sobre un documento que se llama hoja de vida de una persona que es un servidor público. La Fiscalía tendrá que investigar…”, comentó Parada al medio regional.

Denunciantes buscan anular la credencial de Jaime Andrés Beltrán como alcalde por doble militancia - crédito @soyjaimeandres/X

La demanda de nulidad electoral fue interpuesta por el senador Fabián Díaz Plata, junto con otros demandantes, quienes alegan que Beltrán Martínez incurrió en doble militancia durante las elecciones de 2023. Según los demandantes, el alcalde habría apoyado a candidatos de otros partidos, lo cual contraviene su deber de respaldar a los postulantes de su propio partido, Colombia Justa Libres.

En el contexto de esta disputa, Carlos Barajas admitió haber asesorado a Cano Lascarro a través de la red social X, aunque no ha tenido contacto directo con ella. Barajas también acusó al abogado Ibáñez de intentar dilatar el proceso al solicitar el aplazamiento de una audiencia programada.

“Cuando tomé la decisión de revisar el proceso de nulidad de Jaime Andrés (Beltrán) me buscaron no solo de parte de María Elena, sino me buscó también José Gualdrón, y el doctor Juan Nicolás. Decidí hacer equipo. Decidí unir esfuerzos y apoyar el proceso de nulidad aportando todo mi conocimiento, mi saber jurídico. He orientado a María Elena a través de la cuenta de X, en donde hemos conversado, en donde yo le he orientado, le he guiado en algunos memoriales, le he facilitado alguna información, cosa que no es un delito… Nunca me he sentado con ella… Ella me pregunta, yo le respondo…”, señaló Barajas a Vanguardia.