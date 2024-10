“Al mal tiempo, buena cara”: los mensajes que publicó la esposa de Brayan Ocampo, el asesino de Sofía Delgado

Evelyn Julieth Rodas Patiño, esposa de Bryan Campo Pillimue, presunto asesino de la niña Sofía Delgado, también fue capturada; sin embargo, un juez decidió dejarla en libertad - crédito X

El crimen de Sofía Delgado ha generado conmoción en todo el país. La menor de apenas 12 años de edad salió de su casa con el objetivo de encontrar un champú para bañar a su mascota; sin embargo, la niña nunca regresó a su hogar. Las autoridades realizaron una intensa búsqueda durante 19 días para poder encontrar a la pequeña; pero pese a que se tenía el anhelo de hallarla con vida, su cuerpo apareció en un cañaduzal sobre la vía Candelaria - La Florida (Valle del Cauca), muy cerca del corregimiento de Villagorgona.

El responsable de este atroz crimen es Brayan Ocampo, un vecino del sector que raptó a la menor, la asesinó y posteriormente la desmembró. El sujeto tenía antecedentes, pues estaba vinculado a un proceso judicial por presuntamente haber abusado sexualmente a otra menor de edad en el 2018.

El día de la desaparición de Sofía, el criminal trató de raptar a otra niña, pero por fortuna no cumplió con su cometido, pues la menor logró escapar. El hecho provocó la ira de la comunidad que inmediatamente incendió el hogar y atacó el negocio del comerciante, que vivía junto a su esposa y su hija de apenas seis años de edad.

La mujer aseguró no tener relación con estos hechos - crédito redes sociales

Por su parte, la pareja sentimental de este sujeto quedó en libertad, pero está bajo lupa por las inconsistencias en sus declaraciones. La mujer ha utilizado sus redes sociales para comentar este hecho y demostrar su inocencia. “Él es el culpable, yo no hice nada, soy inocente, solo fui una víctima más de este asesino. Ayúdenme a difundir para que pague por lo que hizo, yo también soy madre, solo tenía los ojos vendados con una persona que me hacía daño a mí también”, destacó la Evelyn Rodas en su perfil de Facebook.

La mujer comparte diferentes noticias que la vinculan con el asesinato, comentando “falsas noticias, amarillistas”. Rodas ha subido fotos con su hija, mostrándose como una persona inocente y enfocada en su familia; sin embargo, sus publicaciones han generado diversos comentarios e incluso burlas por parte de los internautas, pues no tienen mucha credibilidad.

Este mismo 19 de octubre subió el video de la captura de su esposo, asegurando que “gracias a la justicia ya casi salgo de todo esto, fe en que todo pasa”. Una usuaria de la red social Instagram, le escribió a la esposa del asesino, y compartió una captura de pantalla de su respuesta: “Me vale”.

Sus publicaciones han generado diversos comentarios - crédito Redes sociales

“Lastimosamente en Colombia no hay justicia para asesinos y violadores contra niños y niñas de nuestro país cada día son más los casos de niñas y niños desaparecidos y el gobierno ni las autoridades ni la policía hacen nada”; “asesina”, “esa mujer no tiene perdón de Dios”; Haciéndose la víctima esta asesina y violadora culpable”; “ni el diablo fue tan hipócrita”; “Colombia solo pide que usted también se muera”; “no uses el nombre de Dios cuando vivías al lado de un asesino y fuiste cómplice”, son algunos de los cientos de comentarios que se leen.

Rodas sube fotos de ella misma, en cada publicación manda un mensaje para las personas que dudan de su inocencia. “Cadena perpetua para él, no sabía el monstruo con el que estaba y todo esto que hizo. Pido perdón, por favor no me juzguen, soy inocente de todo esto, de verdad quiero que los medio me den la oportunidad, necesito hablar, ayúdenme por favor si hay periodistas que me escriban para poder aclarar las cosas. Voy a hacer muy directa, no me juzguen, necesito hablar y que todo quede claro y ojalá aprueben esa cadena perpetua acá en Colombia, ayúdenme a difundir mis publicaciones, necesito ser escuchada por favor 🙏”, aseveró.