Ministra de Ambiente explicó el rol de la juventud para salvar el planeta: “No tiene tiempo de esperar”

El sábado 19 de octubre de 2024, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, enfatizó la importancia de la juventud a nivel global para la lucha contra el cambio climático.

A través de su cuenta en la red social X, Muhamad subrayó que las nuevas generaciones representan una fuerza indispensable para alcanzar un futuro sostenible y enfrentar los desafíos ambientales que se intensifican en todo el mundo.

En su publicación, la ministra señaló que “las juventudes de Colombia y del mundo son la fuerza que impulsa el cambio hacia un futuro más sostenible. Con ideas frescas y un profundo compromiso por la biodiversidad, están construyendo una relación armoniosa con la naturaleza y exigiendo acciones inmediatas”.

Estas declaraciones fueron acompañadas de un video en el que Muhamad compartió su visión sobre el rol de los jóvenes en la transformación ambiental global, en particular en el contexto de la Conferencia de las Partes número 16 (COP16), que se llevará a cabo en Colombia.

Muhamad destacó que, en este momento, los jóvenes no cuentan con el tiempo que tuvieron las generaciones anteriores para resolver los problemas ambientales: “Hoy sabemos que el futuro no va a ser mejor y, por lo tanto, la juventud no tiene tiempo de esperar”, señaló la ministra, que advirtió que la inacción ya no es una opción.

Juventud y acción climática: una movilización global

En Colombia, iniciativas como la Cumbre Nacional de Juventudes y Niñez por el Clima y la Biodiversidad, mencionada por Muhamad en su publicación, son muestra de cómo las nuevas generaciones están comprometidas con la defensa del medio ambiente y con la construcción de soluciones a nivel local y global.

“Su diversidad, creatividad y visión son claves para transformar nuestras políticas ambientales y asegurar un planeta resiliente para todos”, añadió la ministra. Una postura en la que hizo referencia en la capacidad de los jóvenes para imaginar nuevas formas de interacción con el entorno natural y su disposición a enfrentar las consecuencias del cambio climático con una visión crítica y proactiva.

Muhamad también hizo hincapié en que esta generación no solo se enfrenta a un futuro incierto, sino que está impulsando un cambio desde la base: “Es una movilización desde abajo por la vida, masiva, crítica, creativa, posible, que construya paz desde los territorios, paz con la naturaleza, paz entre nosotros, pero entendiendo el mundo complejo en el que estamos”, afirmó.

La ministra concluyó su mensaje con una reflexión sobre la importancia de recuperar la humanidad perdida en medio de las crisis ambientales y políticas que el planeta enfrenta: “Yo creo que sí podemos estabilizar el planeta y generar unas condiciones de vida distintas a las que tenemos hoy, pero que rescate lo que este sistema y este proceso político nos ha hecho perder, que es nuestra propia humanidad”.

Tecnología y participación en la COP16

Paralelamente a las declaraciones de la ministra, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció el lanzamiento de la aplicación oficial de la COP16.

Esta herramienta, que estará disponible inicialmente para dispositivos con sistema operativo iOS y posteriormente para Android, permitirá a los ciudadanos seguir las actividades de la conferencia en tiempo real desde sus dispositivos móviles.

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, explicó que la aplicación ofrecerá información detallada sobre los temas a tratarse en la cumbre, las actividades programadas y las ubicaciones de los diferentes eventos: “La aplicación oficial de la COP16 les permitirá a los asistentes y visitantes de la cumbre tener toda la información al alcance de la mano”, señaló Lizcano.

La COP16, que se celebrará en Cali durante 12 días y contará con dos áreas principales: la Zona Azul, en la que se llevarán a cabo las actividades oficiales en el centro de convenciones Valle del Pacífico, y la Zona Verde, en el centro de Cali, lugar que será el epicentro para la reunión de la ONG y organizaciones sociales, por lo que la aplicación permitirá a los usuarios acceder a las agendas de ambas zonas y a la información sobre los eventos paralelos que se desarrollarán en torno a la cumbre.

Además, el MinTIC garantizó conectividad gratuita a internet por wifi en ambas zonas durante toda la duración del evento. En ese sentido, Lizcano informó sobre una inversión de 4.000 millones de pesos en medidas de ciberseguridad para evitar cualquier ataque que pueda interferir con el correcto desarrollo de la COP16, asegurando que tanto la infraestructura tecnológica como la seguridad digital están preparadas para el evento.