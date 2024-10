Karen Sevillano envió un mensaje tras conocer el feminicidio de Sofía Delgado: “Compre manillas con GPS”

Karen Sevillano se refirió al caso de Sofía Delgado - crédito KarenSevillano/Instagram

Toda Colombia sigue consternada por el vil feminicidio de Sofía Delgado a manos de su vecino Bryan Campo Pillimue, que en las últimas horas aceptó los cargos por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.

La niña de 12 años desapareció el 29 de septiembre, y desde ahí transcurrieron 19 días en los que la familia de la menor la buscó sin parar y tuvo la esperanza de encontrarla viva. La comunidad también fue fundamental en el acompañamiento, presión y búsqueda de Sofía, que salió de la casa de su abuela a buscar un champú para perros, a escasas dos cuadras, pero nunca llegó a su destino.

Bryan Campo aceptó los cargos por el feminicidio de Sofía Delgado - crédito Fotocomposición Infobae (Colprensa y Facebook)

Varias personalidades del mundo del entretenimiento y las redes sociales se refirieron al caso, que cada vez destapa más atrocidades y detalles de la conducta criminal de Campo Pillimue. Una de ellas es la influenciadora y ganadora de la primera versión de La Casa de los Famosos Colombia, Karen Sevillano, que no dudó en compartir con sus más de 3,2 millones de seguidores su opinión al respecto.

En sus declaraciones, Sevillano afirmó que no es una buena idea que los niños a esa edad salgan a hacer “mandados” o favores a la calle, pues como se conoció, hasta el vecino puede ser el propio feminicida o agresor. “Todo el Valle del Cauca y el país amanece de luto con este caso tan triste. Esto solamente nos deja a todos una enseñanza, reflexionar más en cuanto mandar a nuestros hijos solitos a la tienda, porque a veces los niños ya tienen ocho, nueve, 10 y uno dice, no, ya puede ir solito a la tienda de la esquina: ‘vaya, hágame este mandado’, pues obviamente aquí eso es cultural, como que mandar a los niños solitos para la tienda, pero ya obviamente con todo lo que está pasando hay que tomar medidas más drásticas”, explicó en una historia en Instagram.

La creadora de contenido se refirió al caso de Sofía Delgado - crédito @KarenSevillano/Instagram/Istock

Agregó que a pesar de que se trata de un tema “cultural”, y que en ocasiones puede ser tomado como una medida de “sobreprotección”, es necesario hacerlo debido a la maldad y a este tipo de crímenes. “(...) o que a veces le digan a la mamá que sí, que muy sobreprotectora, que no deja que el hijo haga un mandado, que no sé qué. Usted no mande a su hijo solo para ninguna tienda, mire a ver cómo usted le compra a su hijo esas cadenas, esas manillas que salen ahora con eso de GPS para que usted sepa dónde está su hijo, que la tenga escondida para que usted pueda encontrar a su hijo”, complementó.

Pese a que se trata de una reflexión y un llamado a que de cualquier forma se eviten este tipo de episodios, es preciso señalar que de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, en lo corrido de 2024 se han registrado 370 asesinatos de menores de edad donde, en algunos casos, los niños son víctimas hasta de sus propios familiares y hasta en sus mismas viviendas, por lo que el panorama es mucho más complejo de lo que aparenta ser.

La violencia contra los niños, incluidos los feminicidios, presenta cifras preocupantes en lo corrido de 2024 - crédito Luisa González/Colprensa

Cabe destacar que, a mediados de 2024, la Fiscalía creó una unidad especializada para investigar casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa fue bien recibida por organizaciones de la sociedad civil, ya que busca mejorar el acceso a la justicia en situaciones de violencia sexual, agresiones familiares y otras formas de abuso. Según Aldeas Infantiles, más del 90 % de los casos de violencia contra menores en el país quedan impunes, y en 2023 se reportaron en promedio 56 casos diarios de abuso sexual infantil, según cifras que citó El Espectador.