Sebastián Yatra el envío sentido mensaje a Liam Payne tras su muerte: “Nuestras batallas internas muchas veces son las más grandes”

Tras la inesperada muerte de Lian Payne, recordado por su participación en la exitosa banda británica One Direction, el mundo del espectáculo se ha visto conmovido por la noticia, razón por la cual millones de usuarios en Internet han publicado mensajes de condolencia, como también reconocidas estrellas de la música.

Tal como han mostrado las redes sociales, el británico mantenía una relación cercana con grandes estrellas de la música latina, entre quienes se cuentan J Balvin y Sebastián Yatra. Este último, en una nueva publicación en su cuenta de Instagram, se mostró afectado por la noticia y lamentó el trágico fallecimiento, compartiendo un mensaje en el que invitó a reflexionar sobre las batallas internas que cada uno enfrenta en silencio.

“Esta noticia me deja el corazón triste. Nuestras batallas internas muchas veces son las más grandes. Creo que la empatía es uno de los antídotos que más necesitamos. Liam y su grupo fueron una de mis primeras inspiraciones para arriesgarse a entrar este mundo y dejaron su huella en mis composiciones. ¡Lo voy a extrañar!!”, escribió el cantante colombiano.

Incluso, el cantante de Traicionera deseo lo mejor para que el alma de Liam pudiera encontrar paz después de haber sido víctima de mala decisiones con las drogas. “Ojalá encuentres las respuestras que buscabas donde sea que continúe tu existencia y que si esto pasó es porque este último aprendizaje lo vas a encontrar en otro lugar que nosotros aún desconocemos❤️‍🩹”, añadió en el mensaje.

Al final de su mensaje, Yatra confesó que lo sucedido con el británico es un duro momento en el que todas las personas deben reflexionar sobre lo frágil de la vida y sobre todo de algunos problemas de salud mental que se intentan controlar con abuso de sustancias.

“Por ahora nos dejas a nosotros aquí con mucho para reflexionar y con mucha música que de alguna forma siempre te mantendrá en este plano con nosotros Liam Payne”, concluyó el paisa en su mensaje, que acompaño con una foto junto al artista que se tomó hace unos años cuando se conocieron por primera vez.

Los internautas notaron que la fotografía fue publicada por Sebastián en junio del 2018, en donde ambos celebraban su galardón en a los premios MTV Miaw de ese año. “Ganamos Liam, such a nice guy, i’m a big fan (Ganamos Liam Payne, es un chico increíble. Soy un gran fan)”, escribió el colombiano.

La amistad de Liam y Yatra

En palabras del exintegrante de One Direction en medio de una rueda de prensa posterior a los premios MTV Miaw confesó que gracias su colaboración junto a J Balvin en la canción Familiar, al reguetonero tuvo la oportunidad de presentarle a Sebastián Yatra en medio de los ensayos de la premiación, además de destacar el performance que realizo Yatra.

“A él es a quien estoy buscando, un tipo sexy. Me pareció que era genial, me encantó lo que hizo. Me buscó y habló conmigo después de que ganó su premio”, dijo el británico en medio de la rueda de prensa.

Además, en aquella entrevista el cantante de Strip that down, confesó que se encontraba renovando su catálogo musical con nuevos ritmos, pues se encontraba junto a J Balvin promocionando Familiar, la primera canción que Liam cantó en español.

Incluso aseguró, en aquella oportunidad, que los ritmos latinos se tomarían la industria. “Alguien me preguntó hace unas semanas: ¿la música latina se va a quedar? Para mí ya se ha fijado dentro de la industria, empezó con ‘Despacito’ que se volvió una locura y definitivamente creo que no puedes escuchar esas canciones sin decir ‘esto es hermoso’”, dijo.

La inesperada muerte del cantante británico aún tiene conmocionados a varios fanáticos y a algunos medios de comunicación, pues la escandalosa historia en la que son protagonistas sus excesos con las drogas y el alcohol, aún faltan detalles por esclarecerse, pues solo minutos antes de su muerte él había compartido fotos en las que se veía tranquilo en el hotel de argentina.