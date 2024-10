Representante uribista increpó al presidente de la Cámara tras denunciar ninguneo: “¿Qué te pasa conmigo?”

Con fuertes calificativos, el representante Jhon Jairo Berrío encaró al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, al negarle, según su testimonio, su participación en el debate de la reforma laboral - crédito @jberriolopez/X

Un fuerte enfrentamiento tuvo lugar el miércoles 16 de octubre de 2024 entre el representante a la Cámara por el Centro Democrático Jhon Jairo Berrío , y el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, luego de las denuncias hechas por el congresista uribista, que arreció contra el dignatario debido a que, según él, no se le dio el uso de palabra. Pese a las constantes solicitudes, incluso hechas con base en lo que dicta la ley, no obtuvo respuesta, por lo que optó por encararlo.

El hecho, compartido por el propio legislador en sus redes sociales, generó una fuerte controversia en la plenaria, entre quienes salieron en respaldo a Berrío López y los que cuestionaron su accionar. En todo caso, fue evidente la forma en la que el parlamentario antioqueño descargó toda su furia contra Salamanca, en una situación que se ha vuelto recurrente, pues no es la primera vez en que el titular de la Cámara es acusado de negar la participación de representantes opositores.

Con duros choques, avanza la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Representantes - crédito Colprensa

En medio de la continuidad del segundo debate de la reforma laboral, en la que se suprimieron en la jornada cuatro artículos promovidos por el Gobierno, el protagonismo se lo llevó este intenso cruce. Son ellos, el artículo 50, con el que se buscaba establecer una licencia de maternidad y paternidad para parejas adoptantes del mismo sexo; y los 31, 32 y 33, que incluían medidas para la formalización de los y las trabajadoras del campo colombiano.

“Presidente: usted fue a mi puesto y me dijo que no tenía nada personal conmigo. ¿Qué tiene contra mí?”, cuestionó el congresista al presidente del órgano legislativo. “Le pedí réplica y no me la dio. Le pedí moción de orden, que es obligación suya, y no me la da. ¿A usted qué le pasa conmigo?”, insistió Berrío en su airado reclamo contra Salamanca, que apenas atinó a mover su cabeza en señal de negativa, y a responder de forma tímida a los duros reclamos de su interlocutor.

Los duros reclamos de representante del Centro Democrático al presidente Salamanca

El diálogo se fue tornando más tenso a medida que pasaron los minutos. “Me tenés que dar la moción de orden, no es si querés, no es si se te da la gana, te obliga la norma”, insistió el representante paisa en su reclamación. “¿Qué te pasa conmigo? Decilo de frente, como un varón. Arreglemos el problema que tengás conmigo, respetame”, añadió a su arremetida Berrío López, que no tuvo la paciencia, según se ve, de sus colegas Catherine Juvinao y Katherine Miranda.

Y mientras algunos de sus colegas le pedían compostura, el miembro del Centro Democrático continuó en su ofensiva. “No, es que yo la curul yo me la gané, usted no me la regaló (...) ¡Qué tenés contra mí! Hablá claro. Allá sí fuiste a pedir disculpas”, denunció Berrío, mientras al fondo se empezó a escuchar el grito “no hay garantías”, con el que se despacharon sus copartidarios contra el presidente Salamanca, que le pedía a su adversario político muestra de su virilidad.

Jhon Jairo Berrío ha expresado de manera abierta sus críticas a la reforma laboral - crédito @CamaraColombia/X

La cara de desagrado del presidente de la corporación frente a este escándalo en el recinto fue evidente, en tanto que Berrío prosiguió con sus señalamientos. “Acá no es para suplicarle, aquí es para que usted acoja la Ley 5. Sea berraco y hable de frente”, terminó el congresista en su fuerte pronunciamiento, lo que generó un corto traumatismo en el orden establecido para la discusión del proyecto de ley que interesa al Gobierno, pues está siendo tramitado en su segundo intento.

Presidente de la Cámara respondió a señalamientos de congresista uribista

Tras la controversia generada por el duro tono del representante Berrío, Jaime Raúl Salamanca, titular de la Cámara, se pronunció en su perfil de X. Y con una imagen en la que se ve el Top-5 de las bancadas que más han intervenido durante el debate de la reforma laboral, le salió al paso a lo dicho por su colega. En la postal, se ve cómo el Centro Democrático, según su estadística, es la que más ha intervenido, con 167 espacios; seguida por el Pacto Histórico, con menos de la mitad.

Con esta gráfica, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, hizo pública lo que sería su respuesta a Jhon Jairo Berrío - crédito @JaimeRaulSt/X

Y, en cuanto a parlamentarios, mostró cómo Andrés Forero, con 51 participaciones, y Hernán Cadavid, con 31, ambos del Centro Democrático, han sido los que más uso de la palabra han tenido. Más atrás viene Juan Espinal, que pertenece al mismo partido y ha intervenido en 23 ocasiones; Piedad Correal Rubiano, del Nuevo Liberalismo, con 22, y Katherine Miranda, que al igual que él es de la Alianza Verde, con 21.

“Así de simple”, indicó el congresista en su cuenta tras las denuncias del representante uribista. Aunque antes, en otro de los mensajes, había sido más vehemente frente a sus otros críticos. “Se negó la proposición de votar artículo por artículo, se negó la apelación a mi decisión de votar los últimos artículos en cuatro bloques. ¿Y que no hay garantías? ¡No jodas! Hemos debatido de manera organizada. No acepto que se diga lo contrario. ¡Exijo respeto a mi trabajo!”, puntualizó.