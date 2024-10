Polo Polo arremetió contra Petro por artículo que se cayó en la reforma laboral: “No hable de desigualdad cuando usted tiene una mansión de $6.000 millones”

Miguel Polo Polo reveló gastos de reuniones del presidente Gustavo Petro con ministros - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La reforma laboral y toda su discusión en el Congreso de la República ha provocado más rencillas entre adversarios políticos en Colombia.

En un trino publicado el 16 de octubre el presidente Gustavo Petro señaló que es un despropósito que congresistas con altos sueldos se opongan a que campesinos tengan una mejor calidad de vida a través de un salario mínimo.

“No entiendo que alguien que se gana 48 millones de pesos mensuales, no quiere que un jornalero gane un salario mínimo. Es por esto que somos uno de los países más desiguales y violentos del mundo”, escribió el primer mandatario haciendo referencia a un video en que, entre otros, aparece el representante Miguel Polo Polo celebrando la no aprobación del artículo.

Gustavo Petro se fue contra congresistas que se oponían a artículos de reforma laboral - crédito X

El propio Polo Polo se fue lanza en ristre contra el presidente Petro, señalando que el argumento de las propiedades y el dinero de los congresistas no es legítimo pues el presidente también tendría inmuebles avaluados en altas sumas de dinero. Señaló que el presidente debería vender una mansión para repartir el dinero entre campesinos.

“Señor Petro, no hable de desigualdad cuando usted tiene una mansión de 6.000 millones de Pesos en Chía, si tanta igualdad quiere, lo reto a que la venda y reparta el dinero entre los jornaleros de la sabana. Por otro lado tampoco me hable de violencia; porque a la misma edad que yo trabaja de domiciliario para pagarme mis estudios, usted tenía un fusil y era guerrillero. No se le olvide que usted también se ganaba lo mismo y ni a trabajar venía. Para finalizar ¿qué va a saber usted de contrato laboral si nunca ha generado un empleo? Toda la vida ha vivido del Estado”, señaló.

Representante Polo Polo arremetió contra Petro en discusión de reforma laboral - crédito X