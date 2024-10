La colombiana Anyi Tatiana Montealegre fue asesinada en Estados Unidos: su novio es el principal sospechoso del crimen

Colombiana fue asesinada en Estados Unidos por su pareja sentimental - crédito montaje Infobae

Anyi Tatiana Montealegre Izquierdo, una colombiana de 23 años residente en Richmond, Texas (Estados Unidos), fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, Jhon Didier Vanegas Romero, ambos oriundos de Gigante (Huila).

El homicidio se produjo el domingo 13 de octubre mediante múltiples puñaladas que causaron la muerte de la mujer. La Oficina del Alguacil del Condado de Bend está solicitando la colaboración de la comunidad para localizar al sospechoso de este hecho.

Según con las hipótesis de las autoridades, se trató de un crimen relacionado con violencia doméstica. Ante el suceso, su familia está solicitando ayuda para repatriar su cuerpo a Colombia.

Anyi Tatiana era enfermera y madre de una niña de dos años; había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales y se encontraba trabajando en un McDonald’s tras llegar al país en febrero de 2024, pasando previamente por México.

Buscan a sospechoso de homicidio de Anyi Montealegre en Richmond tras muerte de su pareja de 23 años - crédito @houstonpolice/X

“Yo lo único que pido, le pido mucho a mi Dios que esté de la mano, que yo pueda ver a mi hija, que me ayuden a trabajar, que venga acá a Colombia, porque esa niña yo anhelaba mucho, pero Dios me la quitó esa noche y que me la quitó”, expresó Ana, madre de la víctima entre lágrimas a Telemundo Houston.