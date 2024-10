Así fluye la movilidad en Bogotá el miércoles 16 de octubre de 2024: manifestantes se dispersan en Usme y comienza a retomarse la operación de Transmilenio

Más de 39.000 usuarios de Transmilenio afectados por bloqueo en Usme

Persiste bloqueo en el sector de Usme Pueblo (calle 137 sur con carrera 1C). Transmilenio explicó que “la razón por la que no es posible prestar la operación es porque el bloqueo impide que los buses realicen el proceso de abastecimiento, cargue y alistamiento en patios ubicados en Usme Pueblo, así las cosas desde las 3:30 am no ha podido pasar ningún bus desde ese sector”.