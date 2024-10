‘El Mindo’ reveló que apareció su camioneta: “Te amo Cali, no dejaré de apostar por vos”

El influencer fue víctima de robo en Cali - crédito @el_mindo/Instagram

El Mindo, creador de contenido con más de tres millones de seguidores, cuyo nombre real es Armando Ortiz Vera, fue víctima de robo de su camioneta el domingo 13 de octubre en Cali.

El incidente ocurrió en la noche del domingo, cuando el vehículo estaba estacionado en una zona residencial del sector de Pance. El influencer compartió en sus redes sociales que un hombre se llevó su camioneta utilizando una técnica de clonación del control de apertura del vehículo.

El creador de contenido detalló que el robo fue a las 8:29 de la noche y que el ladrón, vestido con gafas de marco negro, camiseta negra, jeans y zapatillas blancas y negras, se subió al vehículo y se lo llevó sin dificultad. El Mindo presentó una denuncia y, al parecer, la camioneta robada, marca Toyota TXL color blanco con placas ZZM 003, ya apareció.

El caleño, que ha compartido toda su experiencia en las redes sociales, escribió en una historia de Instagram: “Apareció la camioneta (fin de la novela) Mañana les cuento todo”, reveló el creador de contenido dando a entender que seguirá compartiendo detalles de cómo recuperó su vehículo para cerrar el tema.

En un intento por recuperar su carro, El Mindo publicó en sus historias de Instagram una serie de videos o pruebas para que los usuarios en las plataformas digitales se enteraran de cada paso que dio el influencer y esto generó cientos de comentarios de apoyo, pero algunos aprovecharon para criticar la justicia colombiana y la inseguridad que se observa en el país.

“El problema no es la inseguridad. El problema son las leyes y los jueces permisivos que no castigan con severidad”; “Indignante, pero la justicia de Dios se mostrará 🙏🏽; “Colombia: país donde la gente le echa la culpa a la víctima del robo”; “La inseguridad en Colombia está tenaz, estamos como cuando antes de Uribe. Nadie se salvaba de la delincuencia”; “Me impresiona la naturalidad con la que el hombre actúa anda y todo y con la simpleza que se sube a la camioneta”; “No puede ser 😡 qué rabia”, fueron algunas reacciones en las publicaciones del empresario.

Ante los comentarios, el caleño escribió un mensaje en el que afirmó que seguía el conducto de la justicia, a pesar de haber recibido propuestas para recibirla de otra forma: “He tenido muchos ofrecimientos para “recuperar el vehículo” de formas atípicas o fuera de la justicia, pero he decidido dejar todo en manos de las autoridades competentes. No me interesa resolverlo de otra manera”, escribió en su mensaje compartido en la red social Instagram.

Además, el creador de contenido expresó que confiaba en su ciudad natal y además seguirá en su propósito de que Cali sea conocida internacionalmente por cosas positivas: “Creo en mi ciudad y en el cambio. Esta vez me tocó a mí, pero no dejaré de apostar por una Cali que ha sido muy golpeada. Acabo de realizar un evento donde sentí el amor y la alegría de nuestra gente, y estos actos no van a desviar mi compromiso de poner a Cali en el mapa de forma positiva” y añadió en sus historias de Instagram: “Te amo Cali, no voy a dejar de apostar por vos. Creo en el cambio, los buenos somos más”.

El también actor, que participó en la serie Chichipatos y la película El paseo 6, agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron, también destacó la fortuna de estar vivo y junto a sus seres queridos, que a pesar del robo lo material se puede recuperar: “Quiero agradecerles a todos por el apoyo que he recibido. Es natural sentir rabia e impotencia ante situaciones como esta (...) Estar vivo, abrazar a mis seres queridos y poder hablar con ellos es mucho más valioso que lo material. Quizá suene raro, y sé que estoy en una posición privilegiada, pero estos momentos me hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. Los amo y están en mis oraciones siempre”.