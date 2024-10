De cuánto es la millonaria deuda que tienen los colombianos con los bancos, según la Superintendencia Financiera

El indicador alcanzó el 42,9% del Producto Interno Bruto (PIB) - crédito Colprensa

El 15 de octubre, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reveló los resultados del Informe Actualidad del Sistema Financiero Colombiano a agosto de 2024. Además de dar a conocer los resultados qué bancos tuvieron mejores y peores utilidades, también detalló sobre otros puntos importantes, entre lo que destaca la evolución del saldo de cartera de crédito.

De acuerdo con la entidad que lidera César Ferrari, el saldo bruto de la cartera ascendió a $693,7 billones y el indicador de profundización se situó en 42,9% del Producto Interno Bruto (PIB). En concordancia con el ciclo de crédito, la cartera completa 17 meses con variaciones reales anuales negativas, con un registro en agosto de -4,2% en el saldo bruto, lo que refleja:

La variación real anual negativa de las modalidades de consumo y comercial, que no pudieron ser neutralizadas por la variación positiva de las modalidades de microcrédito y vivienda.

La corrección del efecto de la inflación en la medida en que la tasa de crecimiento nominal de la cartera bruta fue 1,6%;

La dinámica de los castigos que en agosto sumaron $1,9 billones, influenciada principalmente por las modalidades de consumo y de comercial con una participación de 79,6% y 12,7%, respectivamente.

De igual manera, la Superintendencia Financiera precisó que “la cartera comercial registró en agosto 15 meses consecutivos con variación real anual negativa, acorde con el entorno macroeconómico (inflación, tasas de interés, dólar, balanza de pagos)”. Además, en términos intermensuales, el saldo de la cartera comercial disminuyó $96.500 millones ante el aporte negativo de segmentos como factoring ($298.900 millones) y constructor ($275.400 millones). La tasa de aprobación de este portafolio alcanzó 88,4% del número de solicitudes y se desembolsaron $22,8 billones.

Desagregando la variación por productos, se observan registros positivos en:

Oficial o Gobierno con una variación real anual de 8,7%.

Financiero e institucional de 0,1%.

Mientras que los productos de microempresas, pymes y empresarial registraron datos negativos de 11%, 9,9% y 9%, respectivamente.

Cartera de consumo

Por su parte, la cartera de consumo continuó en la fase de decrecimiento del ciclo de crédito con una variación nominal de -5,1% y real anual de - 10,6% en agosto. De esta tasa, el 64,9% se explica por el producto de libre inversión, que acumula un decrecimiento real anual de -20,4%.

Le precede consumo de bajo monto (-34,4%) y le sigue crédito rotativo (-19,4%). En contraste, la categoría otros portafolios de consumo creció 28,9%. Los desembolsos en consumo en agosto alcanzaron $13,8b.

Cartera de vivienda

La cartera de vivienda en términos nominales creció 8,9% anual mientras que en términos anuales reales aumentó 2,6% en agosto de 2024, siendo el octavo mes consecutivo con variación positiva tras 11 meses con registros negativos. “Este comportamiento coincide con la corrección del efecto de la inflación”, explicó la Superintendencia.

Los bancos desembolsaron $2,1 billones en agosto de 2024 para la compra de vivienda VIS y No VIS - crédito Colprensa

Los desembolsos en agosto alcanzaron $2,1 billones, impulsados por el segmento de viviendas que no son de interés social (No VIS). Para el caso de la financiación de viviendas de interés social (VIS), el saldo de la cartera reporta una variación real anual de 16,6% y en No VIS de -3,7%.

Cartera de microcrédito

La cartera de microcrédito completó 42 meses consecutivos de registros positivos, al reportar un crecimiento real anual de 1,8%. Con corte a agosto, esta cartera registró un aumento intermensual del saldo nominal de $101.300 millones. Los desembolsos en el mes para el crédito productivo, definido en el Decreto 455 de 2023, alcanzaron $1 billón.

“El saldo que reporta mora mayor a 30 días alcanzó $35,4 billones, lo que significó una disminución intermensual en el saldo de $97.900 millones”, anotó la superintendencia. En particular, respecto a agosto de 2023, el saldo varió a una tasa real de 0,3%, impulsado por el aumento en la variación real anual de las modalidades:

Microcrédito: registra una variación real anual de 33%.

Vivienda: registra una variación real anual de 25,9%.

Comercial: registra una variación real anual de 3,1%.

Por otro lado, la modalidad de consumo disminuyó su variación real anual, siendo para agosto de 2024 de -9,8%.

El saldo de la cartera de microcrédito se ubicó en $101.300 millones en agosto de 2024 - crédito Colprensa

Cartera al día

Según el informe, la cartera al día registró $658,4 billones, lo que representa el 94,9% del saldo total. En el caso del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), el 80,1% del saldo que continúa en el programa corresponde a cartera al día.

Vale la pena recordar que el saldo del PAD se sigue reduciendo hasta alcanzar el equivalente a $8,8 billones, lo que representa 1,3% del total de la cartera. Al descomponer el saldo que continúa cubierto por el programa, se tiene que del portafolio consumo, el 87,4% se mantiene al día, seguido por comercial (77,6%), vivienda (71,1%) y microcrédito (69,5%).