Mujer acusó a su expareja de ser violador y violento: tuvo que disculparse: esto fue lo que pasó

Con el auge de las redes sociales, también ha aumentado el número de delitos virtuales que se registran en el país, por lo que las autoridades recomiendan tener precaución con el contenido y la información que las personas exponen en este tipo de sitios.

En un caso de violencia digital, en Argelia, Antioquia, Eliécer Ríos Dávila, denunció a MiOriente que está siendo víctima de señalamientos por medio de publicaciones en las que afirman que es un delincuente de la región.

De acuerdo con el hombre de 28 años, en las últimas semanas comenzó a darse cuenta de que sus fotografías estaban siendo publicadas en grupos de Facebook con descripciones falsas. “Dicen que soy un violador, asesino, que maltrato animales, que soy ladrón y todo eso es falso”, indicó el afectado.

“Esta es la rata de La Ceja y es buscada también en Argelia y Sonsón, que en paz descanse” dice una de las publicaciones que expuso Ríos Dávila al medio citado.

Responsable rompió el silencio

Debido a la exposición que alcanzó el caso en Antioquia, la persona que realizó las publicaciones se comunicó con el medio citado y aunque no reveló su identidad, entregó las razones por las que decidió exponer en redes sociales a Ríos Dávila.

En primer lugar, indicó que era una mujer que había conocido al señalado en redes sociales y que después de varias conversaciones, comenzaron a entablar una relación sentimental

“Yo me conocí con él por redes sociales por una página de busca parejas. Él subió un anuncio, yo lo contacté y tuvimos conversaciones durante nueve días. Luego, él me llevó a su casa, pasamos la noche, pero al otro día lo sentí muy extraño y empezó a alejarse”, indicó la mujer.

Debido a que se sintió engañada, la mujer comenzó a organizar su “venganza”, que consistió en publicar las fotografías de Ríos y acusarlo de ser un delincuente; sumado a esto, creó perfiles falsos desde los que comentaba afirmando que estas versiones eran reales.

“Me sentí muy utilizada, me dijo muchas mentiras, él me dañó el corazón, los sentimientos. Ese domingo llegué a mi casa y solo quería suicidarme, estaba viviendo un infierno. Él me utilizó, yo lloré mucho, hice un viaje a Barrancabermeja y decidí tomarme unas pastillas”.

Por último, aceptó que entiende que ha perjudicado al argelino, pero indicó que ella fue la primera víctima de la situación, puesto que intentó quitarse la vida luego de que terminó la relación.

“Reconozco el daño que le hice a él, pero él también me hizo daño. Yo me intoxiqué y aún sigo queriendo acabar con mi vida”.

Esta revelación permitió que Eliécer Ríos Dávila conociera la identidad de la persona que afectó su vida, por lo que se espera que comience un proceso legal en su contra.

Debido a que este tipo de hechos no son aislados, desde el Ministerio de Justicia emitieron un listado de lo que debe hacer un ciudadano que está siendo víctima de violencia digital.

En caso de que sea víctima de violencia digital a través de comentarios o hechos que afecten su buen nombre, puede presentar una querella ante la Fiscalía General de la Nación, de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los hechos, presentando las pruebas que tenga. Una vez presentada la denuncia, la fiscalía, se encargará de la investigación correspondiente para, en caso de ser procedente, iniciar el proceso penal que corresponda. Antes de comenzar la investigación, la fiscalía adelantará una conciliación entre las dos partes, para que lleguen a un acuerdo o se siga con la intención de presentar la querella. El caso lo presenta la fiscalía al juez correspondiente para que decida si la persona cometió el delito o no, en caso de que así sea, podrá ser condenado por injuria o el delito informático relacionado con los hechos ocurridos.