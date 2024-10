Preocupación por familia colombiana desaparecida en un retén en México

Los familiares piden auxilio a las autoridades competentes - créditos Reuters/Redes Sociales

Ailin Vanesa Pautt, Edwin Fernando Núñez y su hijo menor de dos años están desaparecidos. Los tres viajaron a México, el 5 de octubre, y no se tiene razón de ellos desde hace un par de días. Según comentó una familiar a Semana, los tres tomaron un vuelo desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla (Atlántico), hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún (México), para cumplir con un viaje familiar.

Pautt, de 28 años de edad, estaba en comunicación con sus familiares horas antes del vuelo y posterior a este. Según comento Mili Pautt, hermana, al medio citado, llegaron a Cancún y fueron convencidos por un amigo de la pareja a viajar por tierra hasta Ciudad de México para conocer la capital del país. En un punto del recorrido, la pareja fue retenida en medio de una revisión policial. Edwin Núñez es un hombre de 42 años de edad y el bebé tiene año y medio de nacido.

Mili comentó que luego de una hora de viaje por tierra, su hermana le envió unas fotos del recorrido que se encontraban haciendo. Una vez detenidos, Ailin Vanesa alcanzó a compartir una última imagen en la que se ve una patrulla de la Guardia Nacional:

Cercanos a la pareja aseguran haberse comunicado con diferentes entidades en México, buscando información de la pareja - créditos Infobae

“Ellos iban viajando, y cuando estaban llegando a Ciudad de México, más o menos a una hora, no tengo la ubicación exacta, mi hermana nos envió una foto y unos videos del lugar en el que iban, y nos indica que los habían parado y bajado del bus. Ella después nos compartió una foto de una patrulla, donde se identifica que es de la Guardia Nacional”. Habían tomado un bus en la terminal de la línea ADO, confirmó la familiar de la mujer.

Puntualmente, el último mensaje enviado por la pareja fue a las 10:53 a. m. de México, 11:53 a. m. en Colombia, el 8 de octubre de 2024, “desde entonces, nunca más, hasta la luz de hoy, no he sabido de ellos. Los mensajes no les llegan. Pensé que, de pronto, los iban a deportar, pero todavía es la hora y tampoco llegan a Colombia”. La preocupación de esta mujer radica en que no hay información de la pareja o su hijo en alguna entidad del país azteca.

Una búsqueda infructuosa

Desde este punto no se tiene información de ninguno de los tres, pese a que, afirma Mili, no se demoraron en responder a la pareja en busca de respuestas al ver el auto de la Guardia Nacional: “Nosotros no demoramos ni tres minutos en responderle y preguntarle qué pasó, pero nunca más respondieron”, afirmó. También, aseguró que los mensajes dirigidos a Ailin Vanesa siguieron entrando durante una hora y después de ello no sabe si perdió el teléfono o se le descargó, razón que genera desconfianza en ella:

La familia colombiana realizó un viaje a Cancún desde Barranquilla - crédito Paola Chiomante/Reuters

“Los mensajes le siguieron llegando como por una hora después, pero luego dejaron de recibir mensajes”, dijo.

Para los familiares de esta pareja, es extraño la desaparición de los tres, puesto que las autoridades mexicanas contactadas por los allegados a Ailin Vanesa y Edwin Fernando tampoco dan razón de ellos. Mili confirmó que ha logrado comunicarse con plataformas de migración y de derechos humanos de México, buscando respuesta:

“Me han hecho el favor de buscar en plataformas de migración, para saber si están detenidos o algo así, pero no hay registro de ellos. Llamé a Derechos Humanos de México, me contestó un abogado que ha sido muy amable. Me ha dicho que en el Estado cercano, que es Tabasco, y su capital Villahermosa, no hay registro de ellos”, concluyó.

La familia colombiana desapareció luego de haber sido detenidos en un retén en México camino a la capital - crédito Carlos Barria/REUTERS