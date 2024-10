Cansado de esperar en el paradero, señor de la tercera edad decidió impedir el paso a los demás buses del Sitp en Bogotá

Otros operadores trataron de persuadirlo, pero estaba decidido a paralizar el tráfico - crédito @ColombiaOscura / X

En un acto de protesta un adulto mayor en el sur de Bogotá decidió impedir el tránsito de los buses azules, luego de esperar su ruta por casi una hora.

“Aquí me mato, no pasa la hijuep#$@% ruta, entonces mejor me acuesto aquí. Llevo 50 minutos esperando”, manifestó, cuando la Policía se presentó en el paradero tras escuchar su discusión con un grupo de conductores.

Todo el problema nació por la ausencia de una ruta del Servivio Integral de Transporte de Bogotá. Sin embargo, de acuerdo con la última Estadísticas de oferta y demanda del sistema integrado de transporte público de Bogotá, solo en junio del 2024 se validaron 47,2 millones de pasajes en los buses del componente zonal (Sitp) y se registraron 905.000 despachos.

Pero parece que la oferta parece no da abasto en algunos momentos del día, o al menos es esta la percepción de algunos pasajeros, como el hombre de la tercera edad que impidió el paso de otros buses para llamar la atención de las autoridades.

Cansado de esperar en el paradero, decidió obstruir el paso de otros buses azules crédito @ColombiaOscura / X

Entre varios trataron de persuadirlo y explicarle que “los operadores no tienen la culpa. Es el trancón de la 13″, pero, el adulto mayor decidió mantenerse a mitad de la calle, hasta que, finalmente, la Policía lo convenció.

Sin embargo, no pasó por alto el que permanecieran indiferentes a su denuncia: “Hay muchos desgraciados que llegan y se devuelven de una vez y colocan: ‘En retorno’ o ‘Para patios’ y qué tal. Hay estaban tres y, supuestamente, se van a devolver, entonces no es así, que cumplan la ruta”.

Y los cuestionó por no respaldar su acto de protesta, luego de que les hubiera permitido comer una pizza, “sin interrumpirlos”, a pesar de su afán por llegar casa y la demora vergonzosa de la ruta K308 Puente Grande – H308 El Tuno, en pasar.

Algo que le habría ganado elogios en las redes sociales, de quienes, al igual que él, han estado sujetos a las demoras del Sitp: “Muy bien por el señor”, “Sí, es verdad. Los conductores del Sitp no paran y de manera frecuente pasan tres servicios de la misma ruta y luego se queda uno esperando”, “Paran donde se les da la gana, entonces ¿para qué ponen los paraderos?”, “El señor es un ejemplo a seguir. Si cada uno ejerciera su ciudadanía, cambiaríamos mucho”, “Todos los que hemos tenido que padecer el sistema de transporte bogotano sabemos que los conductores solo paran donde se les da la gana”, “Señor, entiendo su frustración”.

En junio se registraron casi 50 millones de desplazamientos en el sistema zonal - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Consulte a cuánto está el siguiente bus de su paradero en un clic:

Desde el primer trimestre de 2023, aproximadamente 700 mil bogotanos optimizaron sus trayectos con TransMiApp, la aplicación gratuita que permite planificar viajes, visualizar en tiempo real el recorrido de los buses del Sistema de Transporte Público de Bogotá (Sitp) y conocer el tiempo de llegada de las rutas a cada paradero, según la Alcaldía de Bogotá. Este servicio también ofrece la posibilidad de reportar novedades y consultar la ubicación de paraderos.

Para aprovechar sus funciones, los usuarios deben descargar TransMiApp desde tiendas como App Store, Google Play o AppGallery, y luego seleccionar la opción de ‘Estaciones’ para escoger su paradero. Al hacer clic en la ruta deseada, la aplicación brinda un estimado de la llegada del próximo bus.

La app permite conocer la distancia entre los buses de su ruta y el paradero en el que se encuentra - crédito X

Sin embargo, Google Maps también proporciona esta información. Tal como explicó la creadora de contenido Camila Villalobos, basta con ingresar la dirección de destino, seleccionar el ícono de bus como medio de transporte y luego verificar los horarios disponibles de las rutas del Sitp.

Los buses azules del Sitp, introducidos durante la alcaldía de Gustavo Petro en 2012, han sido objeto de críticas por la frecuencia de paso de algunas rutas. Hay reportes de pasajeros que han esperado hasta 40 minutos o más. Factores como el tráfico, accidentes y obras viales dificultan predecir con exactitud el tiempo de llegada de los buses, lo que hace que aplicaciones como TransMiApp y Google Maps se vuelvan herramientas clave para quienes usan el transporte público en la ciudad.