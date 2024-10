Banco de la República reportó que deuda externa de Colombia se acercó a los USD200.000 millones

En julio de 2024, la deuda externa de Colombia creció 3,73% frente a igual mes de 2023 - crédito Pixabay

El Banco de la República entregó un nuevo reporte de la situación de la deuda externa de Colombia, que es el monto, en un determinado momento, de los pasivos contractuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes de un país frente a no residentes, con el compromiso de realizar en el futuro los pagos del principal (capital), los intereses o ambos.

Según el Emisor, en julio de 2024, esta alcanzó los USD197.538 millones, lo que representa un incremento del 3,73% en comparación con los USD190.429 millones de julio de 2023.

La relación de la deuda externa con el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia mostró un cambio importante. En julio de 2024, esta relación fue del 48,7%, una disminución notable en comparación con el 57% registrado en el mismo mes del año anterior. Este dato confirmó que, aunque la deuda creció en términos absolutos, su proporción respecto al tamaño de la economía disminuyó.

En lo que tiene que ver con la deuda del sector público, esta alcanzó los USD113.192 millones, lo que representa un incremento del 4,42% respecto al mismo mes del año anterior, cuando resultó de USD108.398 millones.

Por otro lado, la deuda privada también experimentó un incremento, alcanzando los USD84.346 millones en julio de 2024. Este monto representa un aumento del 2,82% en comparación con los USD82.032 millones del mismo mes del año anterior. Estos datos reflejan un crecimiento tanto en la deuda pública como en la privada, aunque con variaciones en sus tasas de incremento.

El análisis de estos números revela una tendencia alza en la deuda externa de Colombia, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, la disminución en su relación con el PIB podría interpretarse como un indicio de que el crecimiento económico del país está absorbiendo parte del impacto de este aumento en la deuda.

Gobierno Petro contra congresistas por la deuda

El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, lanzó una preocupante advertencia sobre la delicada situación financiera que enfrenta Colombia. Criticó, el 17 de septiembre, que la falta de acciones concretas de la Comisión Interparlamentaria agravó el riesgo de un posible incumplimiento de pagos internacionales, conocido como default.

Acosta lamentó que la Comisión no haya logrado el cuórum necesario en sus últimas seis convocatorias, lo que impide al Gobierno emitir bonos nacionales en el exterior y suscribir créditos con la banca multilateral, indispensables para mantener el cumplimiento de los compromisos financieros del país.

“Estas sesiones eran cruciales para permitirle al Gobierno nacional emitir bonos en el exterior y firmar contratos de crédito con la banca multilateral”, declaró Acosta. La omisión de la Comisión, según dijo, podría tener consecuencias nefastas para la economía nacional y la reputación financiera de Colombia en el ámbito internacional.

Un día después, el 18 de septiembre, la Comisión Interparlamentaria de Crédito respondió con dureza al funcionario. Incluso, calificó las afirmaciones como “irrespetuosas” y “falaces”. La misma, por medio del representante a la Cámara Wilmer Castellanos, respondió con un comunicado en el que se decidió “develar la verdad sobre lo sucedido”.

Según el documento, la mayoría de los miembros de dicha comisión (exactamente cuatro de siete integrantes) llegaron entre la primera y segunda semana de agosto a integrarla, y en consecuencia llevan pocas semanas.

Entonces, para ellos, no hay una razón para afirmar que quieren hacerle daño al país, por querer tomar decisiones responsables basadas en datos reales que no quieren ser suministrados por el Gobierno y no querer asumir los costos de su propia negligencia.

Por lo tanto, se aclaró que no es cierto se citó a sesión de la comisión seis veces, sino que en realidad van cinco citaciones formales, de las cuales solo las dos últimas se convocaron por el funcionario competente.

Asimismo, para la convocatoria del lunes 9 de septiembre de 2024, el Ministerio de Hacienda, por iniciativa propia y en acuerdo con todos los congresistas, aplazó dicha citación por imposibilidad de hacerla al estar citada a la misma fecha y hora la Plenaria de la Cámara de Representantes que por ley quinta tiene prelación sobre cualquier comisión, como es de conocimiento público.