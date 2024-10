Conozca el plan para revitalizar la industria de la moda en Barranquilla

La Plaza de las Luces del Gran Malecón del Río es elegida para una celebración única de la moda barranquillera - crédito

En la mañana del martes 8 de octubre, se realizó el acto de presentación oficial de Barranquilla es moda, un proyecto impulsado por la Alcaldía de Barranquilla con motivo de la conmemoración de los 100 años de la moda en la ciudad. Esta iniciativa se convierte en una plataforma para destacar el talento local, donde diseñadores, artesanos y diversos creativos vinculados al sector de la moda se están organizando para el evento de apertura que tendrá lugar el jueves 10 de octubre, a las 5:00 p. m., en la Plaza de las Luces del Gran Malecón del Río. Será un desfile al aire libre que promete captar la atención de todos los asistentes con una exposición a cielo abierto.

Este proyecto busca posicionar a Barranquilla como un epicentro de la moda en Colombia, impulsando a los artistas y creadores de la región a mostrar sus obras y creaciones en un entorno que fomenta el crecimiento de la industria. La ceremonia de lanzamiento congregó a una gran variedad de participantes, desde diseñadores consagrados y jóvenes estudiantes de diseño, hasta emprendedores y entusiastas de la moda que vieron en este evento una oportunidad única para intercambiar ideas y promover el desarrollo del sector.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El liderazgo local impulsa Barranquilla es moda, conectando talento y potencial creativo - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Katia Nule, primera dama de Barranquilla, tuvo participación en el acto, y durante su intervención explicó el objetivo principal de la iniciativa. Según sus palabras, “esta plataforma no solo celebra la rica tradición de la moda en Barranquilla, sino que impulsa a las nuevas generaciones a seguir construyendo un legado cultural y económico en la ciudad, fortaleciendo la identidad barranquillera y abriendo las puertas a nuevas oportunidades”.

Así mismo, destacó que este programa se configura como una iniciativa del gobierno local para impulsar el desarrollo del sector textil y creativo en la región. “Esta propuesta pretende que diseñadores, empresas, marcas locales y los talentos emergentes puedan conectar con las grandes tendencias internacionales, y así revitalizar este sector tan importante para nuestra ciudad. La plataforma tiene el propósito de exponer lo mejor del talento creativo, y por eso considero que Barranquilla realmente está a la vanguardia en el mundo de la moda”, manifestó.

El evento se fijó ambiciosos objetivos y promete convertirse en un espacio innovador, donde diseñadores, tanto nuevos como consolidados, podrán mostrar sus colecciones en pasarelas vibrantes y dinámicas, cargadas de propuestas audaces y llenas de color. Sin embargo, la plataforma no se limitará únicamente a ser un escaparate de moda, sino que ya se están desarrollando otros ejes estratégicos para alcanzar metas de largo plazo que favorezcan el crecimiento integral de la industria.

Katia Nule destacó la importancia de la moda en la identidad cultural de la ciudad - crédito @KatiaNule/Instagram

“En nuestra visión es fundamental fortalecer la capacitación de todos los talentos locales, por lo que abordaremos aspectos como la formación académica, la comercialización, la producción, y el papel de la mano de obra y la industria complementaria”, explicó Madelaine Certain, gerente de proyectos especiales de la alcaldía. Además, señaló que habrá una serie de charlas y talleres liderados por expertos con amplia trayectoria en el ámbito de la moda, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para potenciar el trabajo de los diseñadores y empresas participantes.

Otro punto relevante que destacó Certain fue la importancia de ampliar el enfoque del evento para incluir no solo la vestimenta, también todo el universo de accesorios y complementos. “Queremos que la moda no se limite a la indumentaria, sino que se amplíe a elementos que transformen espacios y estilos de vida”, puntualizó la gerente.

La programación del espacio Puerta de Oro recibirá a grandes referentes del diseño en un evento que celebrará la historia de la moda en Barranquilla. Las actividades incluirán conferencias, desfiles con Ixel Moda y un área infantil para fomentar el interés por la moda desde temprana edad. El 10 de octubre abrirá un museo al aire libre a las 5:00 p. m., acompañado de tiendas pop-up durante nueve días. El 19 de octubre se desarrollará Teje por la vida, un evento enfocado en la prevención del cáncer de mama, y Judy Hazbún ofrecerá talleres para niños en el Pabellón de Cristal.

Un museo al aire libre y tiendas pop-up enriquecerán la experiencia inaugural - crédito @AlejandroChar/X

El Congreso Latinoamericano de Moda se llevará a cabo el 23 y 25 de octubre con conferencias y desfiles. “El 23 tendremos una pasarela para mostrar nuevas propuestas, y el 24 el enfoque será en tendencias sostenibles”, destacó Madeleine Certain.