Ni en el Pacto Histórico quieren saber de la reelección presidencial propuesta por Isabel Zuleta: representante a la Cámara explicó la razón

El representante señaló que, en el interior de la colectividad, no hay consenso de respaldar la propuesta de Zuleta - crédito Colprensa

Desde el pasado mes de julio, antes de que iniciara la tercera legislatura en el Congreso de la República, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, anunció que presentará un proyecto de ley que retomará la figura de la reelección del presidente de la República, teniendo en cuenta que la Constitución Política expresa, en su artículo 197, la prohibición de este concepto.

El debate frente a esta propuesta ha generado opiniones divididas; mientras que un sector sienten que es una oportunidad para revitalizar liderazgos pasados, otros advierten sobre los riesgos de flexibilizar las restricciones a la reelección presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre los sectores que han manifestado varias críticas a la propuesta de Zuleta se encuentra el representante a la Cámara de la misma colectividad, Heráclito Landínez, quien aseguró que la propuesta no está en la agenda del movimiento liderado por el presidente Gustavo Petro.

”El presidente Gustavo Petro lo dijo antes de posesionarse: juró, durante la posesión, respetar la Constitución de 1991, y en la Constitución de 1991 no está contemplada la reelección. En el Pacto Histórico no estamos con esa postura; es una iniciativa individual de Isabel Zuleta con la que nosotros, como gran proyecto político, no estamos de acuerdo”, expresó el congresista en diálogo con El Tiempo.

El representante Heráclito Landinez, del Pacto Histórico, respaldará la idea del Ministerio de Justicia. Colprensa.

A su vez, Landínez indicó que “ese es un discurso de Isabel Zuleta; hoy no hay un acuerdo, no hay una discusión. Es una iniciativa que ella presentó, pero que hasta ahora no ha tenido ningún apoyo por parte de los congresistas del Pacto Histórico, ni del Senado ni de la Cámara”.

Sin embargo, esta no ha sido la única reacción al interior del Pacto Histórico frente a la propuesta de Isabel Zuleta. Otro de los congresistas que reaccionó a la iniciativa de la senadora fue su compañero Alberto Benavides, quien, aunque sostiene que entiende la idea, considera que no es el momento de discutirla en el legislativo.

”No es viable políticamente en el Congreso y no es necesaria, porque el Pacto Histórico es quien debe encarnar y asumir el proceso político del cambio con liderazgos emergentes, así como con la capacidad de conformar un gran frente político con diversos sectores y partidos que buscan continuar la tarea histórica de reducir brechas, reactivar la economía, impulsar la transición energética, alcanzar la paz y promover la democratización profunda y solidaria de Colombia”, comentó el senador en diálogo con Semana.

El Gobierno de Gustavo Petro propone una nueva reforma política que busca modificar el Consejo Nacional Electoral y los mecanismos que regulan el funcionamiento de los partidos políticos - crédito Colprensa

Incluso, desde el Gobierno nacional también se apartaron del proyecto de la senadora Zuleta, entre ellos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

“Primero, no es un proyecto del Pacto Histórico, es de una senadora del Pacto Histórico. Segundo, el Gobierno ha dicho en todos los idiomas que así como está hoy la Constitución es como le funciona al país la alternancia democrática, la reelección está prohibida en Colombia y seguirá prohibida”, sostuvo el funcionario del Gobierno Petro, en declaraciones a medios de comunicación.

Lo que dice el proyecto de ley de reelección presidencial

A finales del mes de agosto, se conoció un borrador del proyecto de ley con el que buscan reinstaurar la reelección presidencial en Colombia, concepto que fue desestimado por la Corte Constitucional en 2016, luego de que se repitieran los mandatos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Fotografía de archivo de la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta. (Crédito: Colprensa)

De acuerdo con el documento revelado por revista Semana, la iniciativa pretende modificar varios artículos de la Carta magna política, como el artículo 197 que prohíbe la figura de la reelección presidencial en Colombia.

“No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título haya ejercido la Presidencia, como titular, en cualquier tiempo, o como encargado, en el año inmediatamente anterior a la elección”, dice la Constitución.

Así mismo, el proyecto eliminaría la prohibición vigente y establecería que ningún ciudadano podrá ser elegido presidente por más de dos períodos consecutivos o tres discontinuos a lo largo del tiempo, facilitando una posibilidad de reelección similar para cargos de gobernadores y alcaldes.