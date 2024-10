Estos serían los docentes que podrían participar en una segunda cohorte del concurso de ascenso

Más de 103.000 docentes participaron en el concurso de ascenso de 2024 - crédito Ministerio de Educación

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y el Gobierno colombiano acordaron convocar una segunda cohorte del concurso de ascenso 2025, una medida crucial para los docentes que no pudieron ascender en 2024. Más de 46.000 maestros están a la espera de la oportunidad, en un contexto donde el compromiso gubernamental es realizar hasta 126.000 movimientos en el escalafón durante el actual cuatrienio.

Dicho proceso es vital para mejorar las condiciones salariales y laborales del magisterio colombiano, que ha visto congelado el ascenso en el escalafón docente durante los últimos siete años.

El concurso de ascenso 2024, que finalmente se llevó a cabo tras años de espera, atrajo a más de 103.000 maestros de todo el país. De esos, 79.199 docentes lograron superar el puntaje necesario, lo que representa una tasa de aprobación del 76,74%.

Sin embargo, la expectativa de una segunda cohorte para 2025 ha crecido, ya que permitiría a aquellos que no participaron o no aprobaron en 2024 tener una nueva oportunidad de ascender o reubicarse.

La segunda cohorte del concurso de ascenso 2025 deberá contemplar dos grupos principales de participantes: los maestros que no se presentaron en 2024 y aquellos que no lograron pasar el concurso. De acuerdo con el marco legal vigente, la participación en el concurso de ascenso es voluntaria, lo que permite que los maestros que no se presentaron en la primera cohorte puedan hacerlo en la segunda. Además, un precedente jurídico permite que los docentes que no aprobaron en 2024 puedan intentarlo nuevamente.

El Decreto 1075 de 2015 y el Decreto 1657 de 2016 establecen que no hay impedimento jurídico para que estos maestros participen en la segunda cohorte. Asimismo, la Resolución No. 15711 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional proporciona un antecedente jurídico que respalda la participación de docentes que no lograron ascender en evaluaciones anteriores.

Por otro lado, los maestros que están en periodo de prueba también podrían participar en la segunda cohorte del concurso de ascenso 2025, siempre y cuando cumplan con los requisitos de tiempo establecidos. Eso incluye a aquellos que ingresan por primera vez a la carrera docente y a los que ya estaban nombrados en propiedad y se encuentran en periodo de prueba en un nuevo cargo.

Esto dice el acuerdo de Fecode con el Gobierno nacional sobre la segunda cohorte del concurso de ascenso 2025

El acuerdo que estableció Fecode y el Gobierno nacional tiene como realizar hasta 126.000 movimientos en el escalafón docente durante el actual cuatrienio. Ese objetivo se alcanzará mediante la convocatoria de una segunda cohorte del concurso de ascenso en 2025.

El portal de Más Colombia precisó que en la primera cohorte, se lograron 79.199 movimientos, dejando un saldo de más de 46.000 docentes que aún esperan la oportunidad de ascender. En las próximas semanas de octubre, se espera que Fecode se reúna con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda para discutir la asignación de recursos necesarios para llevar a cabo esta segunda cohorte. La coordinación interinstitucional y la asignación presupuestaria serían los elementos claves para asegurar el cumplimiento del compromiso gubernamental.

El acuerdo entre Fecode y el Estado no solo buscaría mejorar las condiciones laborales de los docentes, sino también fortalecer el sistema educativo del país. La implementación de la segunda cohorte del concurso de ascenso es vista como un paso esencial para alcanzar estos objetivos.

Finalmente, el sitio web señala que la importancia de ese acuerdo radica en su potencial para impactar positivamente en la calidad educativa, al ofrecer a los docentes la posibilidad de mejorar su posición y, por ende, sus condiciones laborales.