Giovanny Ayala dio más detalles sobre su polémica con Ciro Quiñónez: “No sé si estaba drogado o borracho”

Giovanny Ayala aseguró haber sido provocado por Ciro Quiñonez mientras posaba para una fotografía con una fan - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

El jueves 3 de octubre, una disputa entre los cantantes Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez en el centro comercial Gran Estación de Bogotá se convirtió en el centro de atención en las redes sociales. El enfrentamiento físico entre los artistas, que estaban acompañados de sus equipos de trabajo, fue captado en video y rápidamente se viralizó en las diferentes plataformas digitales.

El conflicto, que tuvo lugar en un espacio público, estaría vinculado a una disputa previas relacionada con una colaboración musical en la que ambos participaron. Ayala, en declaraciones al medio Olímpica Stéreo, explicó que el incidente comenzó cuando Quiñonez le gritó mientras posaba para una foto con una fan. Según Giovanny, su colega lo provocó, lo que derivó en una pelea en la que recibió golpes dirigidos a su cara, a pesar de haberse sometido recientemente a una cirugía ocular.

Usuarios de redes sociales criticaron las agresiones de los reconocidos cantantes Ciro Quiñones y Giovanny Ayala: "Qué vergüenza" - crédito @chisme_famosos7/X

“‘Así es que lo quería ver, solito’, me dijo. No sé si Ciro estaba drogado o borracho (...) Me tiró al piso y me encendió a pata (...) Es un tipo desleal. Le di la mano desde ceros, pues no salía de Cúcuta, cuando cantaba vallenatos. Le tocó pasarse a música popular y tampoco le está funcionando”, fueron las declaraciones del intérprete De rodillas te pido y Hace frío aquí en la cama para el medio citado.

El cantante oriundo del municipio de Granada, Meta, también mencionó que el conflicto proviene de disputas económicas pasadas, específicamente por las regalías de la canción Regalada sales cara. Según el artista, Quiñonez reclama el 100% de las regalías, mientras que actualmente se está gestionando una distribución del 50%. Ayala calificó esta demanda como “atrevida” y expresó su descontento con la situación.

“Está reclamando unas regalías sobre Regalada sales cara. Reclama el 100 por ciento de las regalías. En este momento está en proceso esa canalización del 50 por ciento y a él no le gusta porque no está recibiendo el 100 por ciento, me parece atrevido”, añadió el cantautor del género popular.

La pelea entre los dos artistas populares se viralizó en las redes sociales - crédito @carpediem_imco/Instagram

En medio de la controversia, surgieron rumores en redes sociales sobre una posible estrategia de marketing detrás del altercado, sugiriendo que ambos artistas podrían estar promocionando una nueva colaboración musical. Sin embargo, Giovanny desmintió estos rumores a través de sus redes sociales, asegurando que no tiene planes de trabajar nuevamente con Quiñonez.

“Quiero aclararles que están difundiendo que voy a hacer una colaboración, un remix, un proyecto con Ciro Quiñonez, no señores. Lo que se hizo, se hizo hace ocho años y pare de contar. No le digamos a la opinión pública, a los oyentes, que eso es marketing (...) No existe, no existe ninguna colaboración con Ciro”, explicó a través de un video publicado en la red social Instagram, donde acumula más de 400 mil seguidores.

La pelea generó un debate en redes sociales sobre la relación entre ambos artistas y las consecuencias que este tipo de conflictos puede tener en sus carreras. Mientras algunos seguidores critican a Ayala por abordar el tema públicamente, otros cuestionan la veracidad de los rumores de marketing.

El cantante negó la existencia de una estrategia para promocionar nueva música junto a su colega - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

“No estoy de acuerdo con lo sucedido, pero @giovannyayalaoficial se lo merece por ser un tan boqui suelto”; “@giovannyayalaoficial si en verdad usted quisiera evitar no hubiera tomado esa actitud y mucho menos su acompañante, de otro pasa por un lado y sale, pero claramente se ve que es usted señor el que se va a encararlo y desafiarlo y creo que esas actitudes a cualquiera lo sacan de contexto. igual mal hecho que usted siendo tan profesional se deje llevar y después salga a llorar y quejarse de algo que usted mismo busco y mantiene echando en cara”; “No soy partidaria de ninguno de sus cantantes porque ninguno me gusta pero más ética le falta a Giovanni Ayala porque siempre está diciendo que lo ayudó y que lo ayudó cuando una persona ayuda no necesita repetirlo porque ya el mundo lo sabe así que esa pelea ya la tenían ganada hace rato”, son algunos comentarios en las diferentes plataformas digitales.