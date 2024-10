Fico Gutiérrez pidió identificar a los responsables del secuestro de las modelos colombianas en México

La mujer que las contactó fue capturada - crédito Shutterstock.com/Facebook

En México se logró la captura de Yesica Anahí Ramírez Marín, de 33 años, señalada de ser la principal responsable del secuestro de las modelos colombianas en dicho país. Tras esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que las investigaciones continuarán con el objetivo de desarticular toda la red dedicada a la trata de personas en el país.

Gutiérrez resaltó la lucha en la ciudad en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el mandatario local, las autoridades seguirán trabajando para dar con delincuentes como los que llevaron a las modelos al país centroamericano.

“Yo lo que le puedo asegurar es que esta alias Lilith, o Jessica, o Anahí, como la llaman o sus alias que tiene no es la única. Aquí en Colombia también tienen que haber unos responsables y es lo que hace parte de la investigación. O sea que esa lucha continúa”, comentó.

La capturada es acusada de engañar jóvenes entre 20 y 25 años con falsas promesas de trabajo en una agencia de modelaje en Veracruz, México. De acuerdo con las primeras informaciones, las mujeres fueron secuestradas por una red de trata de personas que exigían aproximadamente 100.000 dólares por su liberación.

“Yo sé que en grupos han estado hablando, han estado diciendo y todo. Ustedes, por favor, no publiquen en redes sociales que las buscan o que publiquen en grupos. Lo único que yo necesito es que, por favor, pidas que borren todo reporte, toda foto, todo, todo, todo de ella, hasta que aparezca con vida”, se alcanza a escuchar en una de las grabaciones de las llamadas intimidatorias.

Las colombianas secuestradas fueron identificadas como Derlys Dayana Paneso Taborda, de 25 años; Sofía Vásquez Giraldo, de 21; Yarlín Giraldo Soto, también de 21 años; Maranyeli Michel Chacón Álvarez, de 20 años; y Michel Daniela Morales, de 21 años.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, hizo un llamado a las jóvenes colombianas para que tengan cuidado con esta clase de ofertas. “No se dejen llevar por los falsos anuncios de personas que están generando este tipo de acciones en el continente. Pero, sobre todo, para evitar la trata y el tráfico de personas, que son delitos, no debemos permitir que nuestras compatriotas caigan en esta situación”, advirtió.

El proceso judicial en contra de Ramírez se encuentra en marcha, las autoridades esperan que con la recopilación de información basada en su testimonio puedan capturar a los demás responsables de este crimen.

Los familiares de estas jóvenes duraron varios días en incertidumbre como consecuencia de la falta de conocimiento sobre su paradero. Carmen Álvarez, madre de Marangeli Chacón, en diálogo con Blu Radio, compartió la felicidad y tranquilidad que tienen debido a la noticia del rescate.

“Estamos muy felices, contentos. Toda la familia aquí está emocionada por esa noticia y bueno, esperando respuestas y con muchas expectativas de saber en realidad qué fue lo que pasó y al pendiente del regreso de las muchachas, de mi hija”, resaltó.

Por su parte, Dina Paneso, hermana de Derlys Paneso, en entrevista con Noticias Caracol , se mostró alegre y entusiasmada por el rescate. “Siento mucha emoción, no me puedo controlar, la verdad fue algo demasiado impresionante al principio. No he salido todavía de la impresión”, compartió.

Según ella, desde que contactaron a las autoridades siempre han recibido un apoyo constante, incluyendo los espacios en medios de comunicación para advertir a la ciudadanía sobre esta situación. “Estos días de angustia fueron muy duros, demasiado complicados”, agregó.