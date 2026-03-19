Domiciliario de Ibagué devolvió dron que habría robado tras hacerse viral en redes sociales

Un domiciliario en Ibagué devolvió un dron y otros equipos tecnológicos tras ser identificado por videos que se almacenaron automáticamente en la nube, revelando el hurto cometido durante el reparto de una encomienda - crédito Besame Radio Ibagué / Facebook

El regreso de un dron robado sorprendió a los habitantes de Ibagué, Tolima, luego de que su dueño lograra recuperar el equipo gracias a las grabaciones almacenadas automáticamente en la nube.

El caso implicó a Fabián Gerardo Hernández, un domiciliario que, tras realizar una entrega solicitada a través de una aplicación, se habría apropiado de un paquete con equipos tecnológicos de alto valor.

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El hecho quedó al descubierto cuando el afectado notó que el paquete recibido era una caja vacía. El equipo sustraído, un dron de la marca DJI junto a un disco duro y varias memorias, era parte de una encomienda enviada desde la Gobernación del Tolima. El destinatario, un creador de contenido, denunció públicamente el hurto ocurrido el viernes 13 de marzo.

El presunto responsable, que se desplazaba en una motocicleta AKT 125 de placas MTW-70F, no advirtió que el dron contaba con un sistema de sincronización en la nube. Al día siguiente del robo, al intentar utilizarlo junto a algunos familiares, las imágenes y videos se subieron automáticamente a la cuenta del propietario.

Imágenes captadas por el propio dron mostraron al domiciliario manipulando el equipo junto a otras personas en su residencia crédito Pijao Informa / Facebook

Las grabaciones resultaron determinantes para esclarecer el caso. En ellas, se observa al domiciliario manipulando el dron y mostrando el dispositivo a otras personas en una calle de Ibagué, lo que permitió ubicar el lugar y vincularlo con el hurto.

En respuesta a la denuncia viral, Fabián Gerardo Hernández se comunicó con el propietario y pactó la devolución del dron. La víctima explicó en redes sociales: “El llamó para entregar el dron y pidió que por favor no lo boletearamos más en redes sociales, que ya había aprendido la lección y no lo volvería a realizar”.

El denunciante advirtió sobre el riesgo de confiar en servicios de mensajería sin verificar la confiabilidad de los transportadores, recomendando a la comunidad extremar precauciones al enviar objetos de valor.

El caso generó reacciones inmediatas en plataformas digitales. Usuarios de redes sociales comentaron frases como: “El Man. Mire el regalo que le traigo”, también alguien idéntico el sector de las grabaciones: “Ese sector es el barrio San Antonio Ambalá vayan”, y otros se lo tomaron con humor: “La ocasión hace al ladrón”. Las imágenes filtradas evidenciaron cómo el equipo era utilizado en un contexto familiar, lo que aumentó el impacto del hecho.

Según la denuncia, el hombre trabajaría en Uber y Didi - crédito El Irreverente Ibagué / Facebook

Algunos usuarios señalaron la importancia de que la tecnología juegue a favor de las víctimas. Uno de los comentarios más repetidos fue: “El pez muere por la boca”, en referencia a la forma en que el responsable quedó expuesto.

Usuarios de medios digitales recuerdan que confiar sus objetos de valor a aplicaciones de movilidad como Uber o DiDi, esperando un servicio similar al de una mensajería profesional, revelan una realidad alarmante: la devolución de estos bienes no está garantizada y suele quedar fuera de toda protección legal y contractual.

Quienes recurren a estas aplicaciones para enviar artículos costosos suelen quedar expuestos a robos, extorsiones o, simplemente, a la pérdida irrecuperable de sus pertenencias. Las empresas, por contrato, deslindan toda responsabilidad por objetos olvidados o no entregados, y en muchos casos sugieren únicamente la opción de presentar una denuncia ante las autoridades.

Fue por esto que la víctima compartió su experiencia para alertar sobre las modalidades de hurto vinculadas a servicios de mensajería. Según sus palabras, el objetivo es “prevenir nuevos casos” y fomentar la verificación de antecedentes de quienes transportan encomiendas de alto valor.

La devolución del dron ocurrió tras la presión pública y la difusión de pruebas en redes sociales - crédito Pijao Informa / Facebook

El incidente en Ibagué ha quedado registrado como un ejemplo de cómo la combinación de sistemas digitales y la presión ciudadana pueden facilitar la recuperación de bienes robados y la identificación de los responsables, abriendo un debate sobre la seguridad en los servicios de mensajería y la responsabilidad de quienes los prestan.