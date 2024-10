Conciertos de Shakira provocaron queja en redes sociales que se hizo viral: “Para Taylor Swift no habían estadios”

Mientras Shakira confirmó tres fechas en Colombia para 'Las mujeres ya no lloran World Tour', el 'The Eras Tour' de Taylor Swift no pasó por el país en 2023, lo que motivó una queja en redes sociales - crédito Reuters y Jason Kempin/Getty

Tras meses de espera, Shakira anunció esta semana las fechas de la etapa latinoamericana de Las mujeres ya no lloran World Tour, la primera que realiza en siete años. La misma incluyó a Colombia, como era de esperarse, por lo que la barranquillera se presentará en el estadio Metropolitano de Barranquilla (21 de febrero), el estadio Atanasio Girardot de Medellín (23 de febrero) y el estadio El Campín de Bogotá (26 de febrero).

La gira, producida por Live Nation, también pasará por Brasil, Perú, Chile, Argentina y México, tras lo que se espera que sea el turno de Europa. El júbilo por el regreso de la colombiana fue notorio en redes sociales, pero motivó una comparación odiosa que terminó por hacerse viral y el origen de un curioso meme.

En la plataforma X, una usuaria se quejó de que los empresarios colombianos pudieron cerrar tres conciertos de Shakira en el país, pero no pudieron hacer lo propio con Taylor Swift. Y es que con todo el éxito internacional del The Eras Tour, la norteamericana no pasó por el país, limitándose a sus presentaciones en Argentina y Brasil durante los últimos meses de 2023, cuando tuvo lugar la manga sudamericana de dicha gira.

La queja de la usuaria por no poder ver a Taylor Swift en Colombia propició una gran cantidad de reacciones que la volvieron tendencia con la etiqueta "Acaso Taylor" - crédito @thenitsemer/X

“Increíble que para Shakira sí negociaron el metropolitano, pero para Taylor no había estadios”, escribió, generando fuertes reacciones de los fans de Shakira. Por un lado, recalcaron que el arraigo que tiene la intérprete de Hips Don’t Lie en el país no es el mismo del cual goza la creadora de Cruel Summer.

Por otro lado, la publicación generó una serie de curiosas respuestas que iniciaban con las palabras “Acaso Taylor”, para hacer toda clase de comparaciones entre ambas artistas, más o menos descabelladas y que sirvieran para reconocer medio en broma medio en serio la carrera de la colombiana y por qué tenía sentido que el estadio Metropolitano (que por lo general no se presta para conciertos en vivo).

“¿Acaso Taylor te canta la canción del Junior de Barranquilla?”, “¿Acaso Taylor te ganó el concurso de la mejor cola de Colombia?”, “¿Acaso Taylor mostró los pies sucios durante una entrevista?”, “¿Acaso Taylor hizo una novela que se llamaba ‘El Oasis’?”“¿Acaso Taylor clamó por la Libertad de Ublime en la Cumbre de las Américas?”, fueron algunas de las respuestas que más dieron de qué hablar con motivo de la tendencia.

Las publicaciones con la etiqueta "Acaso Taylor" se transformaron en tendencia en X - crédito @MundoClay/X

Christian Daes pidió a Shakira cambiar la fecha de su concierto en Barranquilla

Las fechas de Shakira en Colombia programadas para febrero de 2025 también dieron de qué hablar por los días elegidos, sobre todo en la capital del Atlántico. Es así que debido a que el 21 de febrero coincide con la tradicional celebración de la Guacherna, que forma parte del carnaval de Barranquilla, recibió una petición para mover el día de la presentación con el fin de que no coincidiera con una de las jornadas más emblemáticas del carnaval.

A través de su cuenta de X, el empresario Christian Daes hizo un llamado público a Shakira para que reconsidere la fecha de su concierto en el estadio Metropolitano. “Querida Shakira, el 21 de febrero es nuestra querida Noche de Guacherna. Sería ideal que el concierto se mueva un día antes o después para no opacar este evento tan querido por los barranquilleros. ¡Te lo agradeceríamos de corazón!”, escribió.

El empresario barranquillero Christian Daes hizo un llamado público a Shakira - crédito @ChrisDaes

El cruce de fechas no tardó en transformarse en objeto de debate en redes sociales. Mientras los fanáticos de la barranquillera consideran que su estatus la pone por encima del carnaval mismo, los defensores de preservar la tradición afirman que ambos acontecimientos deberían tener el mismo nivel de atención sin que interfieran entre sí. De momento, la cantante no se pronunció ante la solicitud de Daes, así como tampoco lo hicieron los empresarios responsables de traer a Shakira al país el próximo año.