Exreina reveló cómo va el proceso legal en contra de Westcol: “Yo les dije que me iba a ir con todo”

Valeria Giraldo sigue con proceso legal en contra de Westcol - crédito @valeriagiraldotoro y @westcol/IG

En las últimas horas, la modelo Valeria Giraldo hizo una actualización del proceso legal que está llevando en contra de Luis Villa, nombre de pila de Westcol, por generar una campaña de odio en su contra, lo que ha desencadenado una serie de amenazas hacia ella y su familia.

De acuerdo con la ex Miss Medellín, decidió acceder a la justicia porque se cansó de los comentarios que han surgido en diferentes oportunidades en donde el streamer la menciona difundiendo información falsa e incitando a sus seguidores a atacarla en redes sociales.

En su momento a explicó que había tomado acciones legales y también dio su versión frente a las cosas que estaba diciendo el creador de contenido, pero también aseguró que iba a mantener a sus seguidores enterados del proceso, pues se iba a ir hasta las últimas consecuencias con tal de que el joven pague por las situaciones que hace y dice, ya que hasta la fecha no se ha hecho cargo en ningún momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Valeria Giraldo denunció a Westcol por los comentarios que está haciendo de ella y la campaña de odio que emprendió - crédito @rastreandofamosos/IG

“No voy a descansar hasta que la justicia se encargue de hacerle pagar a esta persona todo lo que ha hecho, no solo contra mí, sino contra otras personas vulnerables. [...] Lo que hizo fue que todos sus seguidores, como él sabe que hacen lo que él les diga, se fueran a mi perfil a escribirme todo tipo de cosas horribles hasta tratar de atentar contra mi vida, contra mi dignidad, contra mi familia, amenazándome de muerte y por eso fue que instaure una denuncia”, expresó de manera contundente Valeria Giraldo.

Es por esto que en las últimas horas reapareció en su perfil de Instagram, y por medio de las historias, retomó el tema para actualizar a sus seguidores sobre cómo va el caso.

“¿Cómo va a avanzando el proceso? Yo les dije que los iba a tener al tanto de todo y que además me iba a ir con todas las de la ley y así va a ser. El viernes pasado hubo una audiencia en donde la Fiscalía le estaba dando la oportunidad de que él se retractara, asistiera y pues arregláramos por las buenas. A esto a él ni siquiera le importó asistir y además de eso, burlándose de la justicia como siempre lo hace, decidió hacer un stream a la misma hora de la audiencia”, empezó contando la modelo paisa.

Valeria Giraldo cuenta cómo el proceso en contra de Westcol y cuál es el paso que sigue - crédito @rechismes/IG

En el mismo clip, Valeria Giraldo explicó cuáles son las consecuencias ahora para Westcol, pues falta a las citas interpuestas por la ley no es una determinación que se puede tomar a la ligera.

“Lo que él no sabe es que eso es absolutamente perjudicial para él y lo que hace esto es que la investigación avance y ahora nos vamos a la imputación de cargos. Entonces les estaré contando”, aseguró la joven.

Qué pasó entre Valeria Giraldo y Westcol

La ex Miss Medellín, Valeria Giraldo, contó que los problemas con Westcol comenzaron hace unos meses cuando el streamer paisa empezó a hablar de ella durante sus transmisiones en vivo en la plataforma de Kick. A partir de ese momento decidió contar todo tipo de historias y situaciones, que según ella no son verdad y esto ha hecho que algunos internautas la traten mal, la insulten y la amenacen en Internet.

Valeria Giraldo denunció a Westcol y como no se presentó ahora van para imputación de cargos - crédito @rechismes/IG

“Hace unos meses, Luis Fernando Villa, más conocido en redes sociales como Westcol, salió a decir cosas horribles de mí, a tratarme de la peor manera, diciéndoles a sus seguidores que cada que vieran una foto mía o que cada que me vieran sintieran todo tipo de cosas horribles, asquerosidades que no quiero ni mencionar. [...] Desde que instaure la denuncia yo decidí hacer caso omiso a sus comentarios porque nunca paró, eso sí, recolectaba y recolectaba pruebas para sumarle a esa denuncia, para que el tema legal se encargara, porque esto ya está en manos de la justicia. Pero ahora ya no solo es un discurso de odio, ahora ya está afectando mi dignidad como mujer”, aseguró la joven.