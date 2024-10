Esto es lo que piensa Guajira de Natalia y su ruptura con Kevyn, ganador del ‘Desafío XX’: “dejó ir 1.200 millones”

Guajira del 'Desafío XX' se refirió a la Natalia y la relación que tuvo con Kevyn, ganador de la edición 20 años del 'reality' de supervivencia - crédito @desafiocaracol/Instagram

Guajira y Kevyn, dupla ganadora de los 20 años del Desafío, sorprendieron a la fanaticada del programa y a sus seguidores, al revelar que están viviendo juntos; sin embargo, aclararon que por ahora no son pareja, simplemente comparten espacio.

No obstante, Kelly Ríos encendió las redes sociales al referirse a un meme que ronda las redes sociales en el que se burlan de Natalia por haber terminado su relación con quien se ganó los 1.200 millones de pesos, que incluía el premio en la versión 2024 del reality de supervivencia.

“Si yo fuera ella también estuviera ardida que dejé ir 1.200 millones, yo también estuviera preocupada, se me fueron 1.200 por no ver más allá. Yo lo tengo acá al ladito”, declaró Guajira.

La pareja que venció a Darlyn y Sensei en la gran final del Desafío 20 años y que se alzó con la copa de la victoria estuvieron como invitados al programa digital Los enredados de Caracol Televisión, donde dieron detalles de su nueva vida luego de finalizado el concurso en el que participaron y se llevaron el primer lugar.

Allí, luego de sincerarse sobre si están o no viviendo un noviazgo como se rumora en redes sociales, pues los han visto juntos, asegurando que, se hicieron mejores amigos.

En medio de su entrevista llegó el tema de Natalia y la relación que existió con Kevyn, uno de los hechos que más se comentó en esta edición del programa por el caso de infidelidad que protagonizaron, pero en esta ocasión de lo que se habló fue del alejamiento que hubo entre ellos en la última etapa del programa.

¿Cómo se lleva Guajira con Natalia?

Kevyn solicitó a Guajira, finalista del Desafío The Box 2023, luego de que le dieran a los participantes la oportunidad de invitar a un refuerzo, ambos atletas tuvieron una buena relación y lograron entenderse perfectamente en cada pista; eso, sumado a sus habilidades físicas, los llevó no solo a la final, sino a ganarse el millonario premio el pasado viernes 27 de septiembre. Esta empatía causó celos por parte de Natalia e incluso se mencionó que entre Kelly y Kevyn también había atracción, razón por las que las excompañeras se distanciaron.

“El ambiente estaba tenso porque obviamente, la verdad es que este man (Kevyn) no quiere saber nada de ella, entonces tener una cena cerca de ella, es como qué pereza, ya queremos que esta vaina se acabe para irnos para no ver a esta gente, pero yo no la miro”, mencionó Guajira.

Asimismo, Kevyn también se refirió a Natalia y reveló que, el día de la final, ella fue la única que no se acercó a él para felicitarlo. “En la final con todos nos saludamos, pero ella no se acercó, eso ya es la personalidad de ella”. Guajira cerró el tema con una picante frase: “cuando la boca habla, los ojos tienen vergüenza, entonces para qué se va a acercar”.

Por otra parte, los ganadores del Desafío 2024 debieron enfrentar nuevamente la duda que tenían todos su seguidores. El presentador les cuestionó si estaban juntos y al principio la deportista bromeó y le preguntó al ganador: “¿Decimos la verdad? Responde Kevyn, vamos a ver si es capaz de decir la verdad”, pero luego de hacer burlas al respecto, los dos aclararon que los rumores son “mentira”.

Sin embargo, después de desmentir un romance confesaron que están viviendo juntos. Esta noticia ya se había especulado entre sus seguidores, quienes habían notado en videos que ambos publicaban en redes sociales, donde se observaban fondos y elementos similares.

