Falcao reveló lo que más extrañaba de Colombia: “Esa era mi pelea en Europa”

Falcao García llegó como figura a Millonarios en 2024 y suma un gol en seis juegos - crédito @MillosFCoficial/X

El futbolista Radamel Falcao García se ha consolidado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano por sus estelares actuaciones en varios equipos a nivel internacional y en la Selección Colombia.

El regreso del ‘Tigre’ al país a cumplir su sueño de jugar en Millonarios, club del que es hincha, género conmoción en el balompié local. Sobre esta nueva experiencia, Falcao dijo que “es un nuevo desafío y es el lugar en el que quiero dar lo mejor de mí”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En pocos meses, “me he sentido espectacular, tenemos un grupo de trabajo y humano impresionante. Me falta conocerlos más, romper el hielo, cada vez interactuamos más, les voy sacando cositas, historias, me hacen reír. Estoy disfrutando mucho en este plantel”, contó en La Luciérnaga de Caracol Radio.

Falcao García aseguró que el plantel de Millonarios es muy unido - crédito Millonarios FC

Aun cuando Falcao no ha podido jugar por un par de lesiones, lograr sus objetivos y cumplirle al público que le ha demostrado mucho cariño, se ha integrado a la perfección a las costumbres y tradiciones del país que no son ajenas a él.

Desde su llegada a Bogotá, el centro delantero samario se ha dejado seducir y conquistar por la cultura colombiana y su oferta gastronómica, que ha compartido con su esposa Lorelei Tarón y sus hijos: Dominique, Desirée, Annete, Jedediah y Heaven.

'El 'tigre' y su esposa Lorelei Tarón en Londres con sus 5 hijos -crédito @falcao/Instagram

Más allá de responder preguntas sobre aspectos de su carrera profesional, Falcao sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los motivos más fuertes por los que decidió volver al país.

Según el máximo goleador de la selección Colombia, era fundamental para el crecimiento de sus hijos, que ellos conocieran sobre la cultura y tradiciones colombianas, pues pese a que visitaban el país en varias ocasiones, no podían disfrutar y conocer al detalle todo porque su estadía duraba poco tiempo.

El ‘Tigre’ también confesó qué fue lo que más extrañó durante su aventura futbolística en el viejo continente. Mientras vivía en Portugal, España, Francia, Turquía, entre otros países, tuvo dificultades con sus cocineros y empleados por la manera en que cocinaban un plato típico de la gastronomía colombiana.

Esto fue lo que más extrañó Falcao de Colombia cuando vivió en el exterior

Falcao tuvo problemas en Europa por la preparación del arroz - crédito @volvocarco/Instagram

El plato de la discordia entre Falcao y sus cocineros fue el arroz, cuya preparación varía mucho dependiendo la región y la cultura de cada país. Según el futbolista de Millonarios, eso hizo que durante sus años de carrera tuviera inconvenientes al momento de comerlo, pues para él es importantísimo que se prepare de una manera especial basada en cómo se lo hacían sus familiares.

De igual manera, Falcao mencionó que, en su momento, tenía que pedirles a las personas que le ayudaban con los oficios en su hogar que le pusieran más aceite y un poco de ajo al arroz para darle sazón. Estas peticiones lo llevaron a tener, en muchas ocasiones, diferencias con sus colaboradores, que por lo general no seguían la receta que le recordaba a su tierra.

“Esa era mi pelea con las personas que nos han ayudado en el resto de los países, les decía que le pusieran un poco más de aceite y de ajo al arroz. Para mí era muy importante que mis hijos disfrutaran de la cultura, y que vivieran de dónde salí, dónde estudié, dónde viví. Quiero que cuando estén en otro lado sientan un cariño por nuestro país”, indicó.

Ahora, con su retorno al país, ya puede disfrutar el arroz tal como le gusta y prepararse para ayudar al equipo de sus amores a clasificar entre los ocho y conseguir una estrella más en el escudo del cuadro albiazul.