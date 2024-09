Elecciones 2026: Gustavo Bolívar dijo que si María José Pizarro fuera candidata de la izquierda “no votaría por ella”

Gustavo Bolívar en una entrevista dijo que no tenía una relación con María José Pizarro y no le gustaría tenerla en el futuro - crédito @prosperidadcol / Instagram

En una entrevista en el medio Cambio, uno de los funcionarios del Gobierno nacional, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, habló de cómo es su relación con miembros de la administración pública del país como Laura Sarabia y con algunos congresistas del Pacto Histórico.

En ese sentido, el director del DPS le preguntaron con respecto a su relación con la senadora María José Pizarro, con la que dijo que no tenía una relación como tal. Además, también le plantearon un escenario en el que ella fuera la candidata de la izquierda para las siguientes elecciones en 2026. En dicho caso, Bolívar afirmó que “no votaría con ella”.

“Con ella no hay ninguna relación, ni tampoco la habrá en el futuro”, fueron las palabras del político cuando le preguntaron por una de las defensoras del Gobierno nacional en el Congreso de la República.

A partir de la respuesta de Bolívar en la entrevista del medio antes mencionado, le mencionaron al director del DPS que tanto él como Pizarro serían candidatos punteros de la izquierda para las siguientes elecciones según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría. A lo que el funcionario público replicó que la relación entre ambos no tiene relación con una posible aspiración presidencial. “No es por eso. El problema viene de años atrás. Ni siquiera sabía que íbamos a ser candidatos o que íbamos a puntear”, contestó.

Razón por la cual el siguiente interrogante para el excongresista fue, que en dado caso en que se hiciera una alianza entre sectores de la izquierda para aumentar sus posibilidades de llegar a la Casa de Nariño, que sucedería en dicho caso. A lo que Bolívar contestó que en dicho escenario no votaría por la senadora María José Pizarro.

“Yo no soy hipócrita. Esa es una característica que tal vez no sea bien ponderada en política, pero si ella llegara a ser la candidata de la izquierda, yo respetaría eso. Sería una decisión del movimiento, pero yo no votaría por ella”, contestó Bolívar.

Y es que, tanto Pizarro como Bolívar son cercanos al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, razón por la cual las palabras del director del DPS sorprenden de cara a las elecciones del 2026 en la que mucho se ha discutido quien sería el candidato de la izquierda en dichos comicios.

Asimismo, cuestionaron a Bolívar sobre que había ocurrido con María José Pizarro para que diga que no tendría ningún tipo de relación con ella en el futuro. A lo que no dio una respuesta específica pero dijo que la senadora tenía conocimiento de eso y que algún día lo contaría en un libro.

“Ella lo sabe. Algún día lo contaré en un libro. Ahorita no voy a dañar esa relación más de lo que está. Pero yo no trabajo con personas que no son buenos seres humanos”, fue la respuesta le excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

Por otro lado, el excongresista también habló de su relación con Laura Sarabia, debido a que le preguntaron con respecto a en que estado encontró al Departamento de Prosperidad Social, entidad la cual antes dirigía Sarabia.

Con respecto a como es la relación con Sarabia, Bolívar contestó: “Por ahora han sido cordiales. Con ella no he tenido problemas y digamos que nos entendemos. No puedo decir que tengo una gran amistad y que ambos sabemos cuándo cumplimos años y nos mandamos flores, no. Pero digamos que, dentro del compañerismo normal de un gobierno, esas relaciones han sido cordiales”.

Con respecto a como recibió el DPS y los elefantes blancos que dijo encontrar, comentó lo siguiente: “Sí, ahí están. Yo empecé a recibir alcaldes que me decían: ‘Es que tengo una obra botada desde hace cinco años’ y, entonces, con Mafe Rojas, a la que nombré como subdirectora y está encargada de la parte de infraestructura, dijimos: ‘Hay que reconstruir toda esa información para saber qué es lo que hay, porque en el empalme ocultaron informaciones’”.

