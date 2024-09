Conductor del Sitp que hacía la ruta junto a su mascota lograba mantenerla tranquila acariciándola en cada paradero

En redes, destacaron su forma de mantenerla tranquila durante el recorrido - crédito @ColombiaOscura / X

Que el perro es el mejor amigo del hombre, la frase popularizada por el poeta norteamericano Ogden Nash, pero registrada desde que Federico II el Grande de Prusia daba acogida a la tolerancia religiosa, es cada vez más evidente por la relación de algunas personas con sus mascotas.

Sus lazos y actividades cotidianas en las que han logrado integrarse de alguna manera son registradas por varios cuidadores en las redes sociales, pero también hay quienes, sin así quererlo, terminan quedando en el lente de quienes admira su relación con las mascotas.

El animal demostró un comportamiento manso y pacífico durante todo el trayecto - crédito @ColombiaOscura / X

Este es el caso de un conductor del Sitp y su perro, que, entrado septiembre, fue visto haciéndole compañía durante su ruta por Bogotá, a cambio de unos cuantos mimos.

El animal, lejos de impacientar a los pasajeros, logró alegrar su viaje, por el comportamiento tranquilo y manso que demostró bajo el cuidado de su dueño, que, en cada paradero, aprovechaba para consentirlo.

“Maneras de sacar el estrés al manejar, supongo”, “Y ahí está, pase lo que pase siempre fiel”, “Beneficio mutuo. El señor conductor contrarresta el estrés teniendo con él a su amigo peludo”, “Excelente servicio”, “Bus con perrito en su interior es un bus seguro”, “Este señor debe ser el empleado del año”, “El día de lleva tu mascota al trabajo debería ser todo el año”, se lee en algunas de las reacciones a la publicación del video en las redes sociales.

Lulú: la mascota de apoyo emocional que ayuda a otro conductor del Sitp en su trabajo

La relación entre Huger Herrera, un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá, y Lulú, su perra de apoyo emocional, ha captado el afecto de los ciudadanos, informó CityTv. Esta historia tiene sus raíces en un encuentro inesperado hace cuatro años, cuando Huger encontró a la cachorra, de tan solo un mes, abandonada en uno de los buses del sistema. “Me la dejaron en una ruta”, relató Huger, que decidió adoptarla y darle un hogar.

Desde entonces, Lulú no solo se convirtió en una mascota, sino en una fuente esencial de apoyo emocional para Huger, que enfrentaba el doloroso fallecimiento de su esposa e hija en un accidente de tránsito. “Desde que llegó a mi vida, ella cubrió todas las necesidades de esos seres queridos. A veces tengo crisis y es ella la que me saca de la casa”, expresó el conductor, destacando el papel fundamental que ha tenido la perra criolla en su recuperación.

Tras enfrentar una tragedia inimaginable, Huger halla un nuevo comienzo junto a Lulú, evidenciando cómo el cariño de una mascota puede ser el mejor antídoto contra el dolor - crédito Colprensa y City Tv

Lulú no solo acompaña a Huger en su hogar, también lo asiste durante su jornada laboral en el Sitp, convirtiéndose en una presencia familiar para los pasajeros habituales. Los usuarios del sistema destacan cómo la perra ha impactado positivamente la experiencia del transporte público y cómo ha ayudado a mejorar el ambiente en el bus. “Me encantan los animalitos y no me parece que porque los encuentran en un bus la gente se enoja; yo sí estoy de acuerdo que los animales puedan ir en el transporte y más si de compañía”, declaró una usuaria.

El comportamiento de Lulú va más allá de la simple compañía. La perra ha llegado incluso a ayudar a Huger con situaciones del trabajo, como disuadir a aquellos que intentan evadir el pago del servicio. “Alguien se vuela el torniquete y ella está pilas, rabiosa, ladrándole”, contó Huger, demostrando la conexión única que existe entre ellos.

En las calles de la capital Colombiana, una cachorra rescatada transforma la vida de Huger, un conductor de bus, demostrando el poder curativo de la amistad no humana - crédito iStock

La historia de Huger y Lulú no solo resalta la capacidad de los animales de brindar apoyo emocional, también pone de manifiesto cómo pueden formar parte activa del entorno urbano. En un contexto desafiante como el de la capital colombiana, el vínculo entre Huger y Lulú ha sido un ejemplo de superación y de cómo el apoyo de un animal puede ser clave para enfrentar situaciones adversas.

“Es una perra que Dios me mandó para que cubriera ese rol como de hija, porque yo me entretenía dándole tetero, ella se fue acoplando a mí y ahorita somos inseparables”, concluyó Huger, subrayando la importancia de Lulú en su proceso de recuperación tras la tragedia personal que enfrentó.