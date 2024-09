Liceth Córdoba respondió a las graves acusaciones que le hizo Lowe León: “Amenazó con hacer todo lo que hoy hace”

Liceth Córdoba respondió a los señalamientos de Lowe León de que invadió propiedad privada de manera indebida, advirtiendo que todo hace parte de una campaña de desprestigio en su contra - crédito @licethcordobar y @loweleon_/Instagram

La separación de Lowe León y Liceth Córdoba sigue sumando capítulos en lo que se convirtió en una guerra de acusaciones mutuas. Mientras la abogada señaló al cantante y expareja de Andrea Valdiri por maltrato doméstico (motivo por el cual tiene dos causas abiertas, una en Colombia y otra en España) este la señaló en sus redes sociales por irrumpir ilegalmente en una de sus propiedades en territorio español, que se encontraba en arriendo.

“Lo que están haciendo conmigo es un abuso, se están metiendo en mi propiedad, en donde se están metiendo por vías de hecho y están haciendo una cantidad de atropellos con mi patria potestad, con la custodia, lo están haciendo con mis propiedades”, expresó León al respecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En dicha transmisión en vivo se observó a la abogada de Lowe narrar la manera en la que Liceth Córdoba supuestamente ingresó a la propiedad, indicando que Luis Eduardo, el hijo de la pareja, entró corriendo al apartamento gritando: “Esta es mi casa”, mientras se disponía a ver televisión en su habitación.

En respuesta, Liceth se manifestó en sus historias de Instagram: “Siempre quise tener como padres de mi hijo una relación suficientemente madura para sentarnos y decir: ‘No funcionamos como pareja, tenemos este problema y así es como lo resolveremos’”, afirmó inicialmente, lamentando el escándalo mediático. Acto seguido, expresó que los señalamientos forman parte de las amenazas que su expareja le había hecho previamente.

“Luis amenazó con hacer todo lo que hoy está haciendo, intentando difamarme, porque es una etapa típica de su trastorno de personalidad. Con las evidencias que tengo —y me daría dolor mostrarlas públicamente—, Luis no tendría dónde meter la cabeza, y él sí vive de la aceptación del mundo”, advirtió, indicando que no permitiría que él se desligara de sus responsabilidades como padre por esta situación.

“Aunque pueda mantener sola a mi hijo mañana, YO NO LE QUITARÉ LA RESPONSABILIDAD AFECTIVA Y MONETARIA DE PAPÁ. Que sea serio y entienda que las acciones tienen consecuencias”, comentó.

La abogada señaló que Lowe León ya la había amenazado con difamarla en público - crédito @licethcordobar/Instagram

Más tarde, compartió un clip en el que aparece su hijo Luis Eduardo, jugando con un perro que, según explicó, era del inquilino de dicha propiedad y con el que habló previamente para hospedarse allí por algunos días: “Mi bebé jugando y disfrutando con la mascota de mi inquilino. Agradezco la confianza de mi inquilino de dejarnos su mascota al cuidado de nosotros mientras él disfruta unos días en unas playas”, escribió, remarcando que “como fiscal no he violentado la ley y no lo haré”.

La abogada sostuvo que llegó a un acuerdo con el inquilino para habitar el lugar unos días a cambio de cuidar a su perro, remarcando que no fue una invasión ilegal - crédito @licethcordobar/Instagram

Poco después, compartió una serie de capturas de pantalla en las que mantenía una conversación con la inmobiliaria, en la que pedía que se mantuvieran al margen de la mediática separación, dando a entender que fueron ellos quienes proporcionaron los videos a Lowe León y sus abogados.

“Por favor te pido mantenerte al margen de esto. Yo sé muy bien cómo manejan las cosas Luis y sus allegados y que no se les olvide a ustedes que la relación contractual de la inmobiliaria inició conmigo y tengo prueba de eso al igual que ustedes”, indicó, advirtiendo que a partir de ese momento se entenderían únicamente con sus abogados en territorio ibérico.

Córdoba compartió la conversación que mantuvo con la inmobiliaria luego de la denuncia de Lowe León - crédito @licethcordobar/Instagram

Lowe León tendrá que comparecer ante la justicia colombiana

Pese a las denuncias del cantante contra la abogada y madre de su hijo, sigue vigente su citación por parte de la Fiscalía General de la Nación para la diligencia de traslado del escrito de acusación, en la que se le acusa del delito de violencia intrafamiliar agravada. Dicha audiencia tendría lugar el próximo 10 de octubre.

Debido a que León actualmente reside en España, el ente acusador le notificó que deberá estar presente de manera virtual en esa fecha, acompañado de su representante legal. Los abogados de Liceth Córdoba en Colombia afirmaron en un comunicado que la Fiscalía “ha determinado que cuenta con evidencia contundente que demuestra la violencia de género, física, psicológica y económica de la que ha sido víctima Liceth Córdoba”.