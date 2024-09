Tras los disturbios en el Atanasio Giradot de Medellín entre las barras de Nacional y Junior, la Dimayor aclaró qué pasará con el partido

Violencia entre hinchas de Nacional y Junior en el Atanasio Girardot - crédito @pelinegra0818/X

En la noche del jueves 26 de septiembre de 2024, cuando se disputaba el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, en el Atanasio Girardot, los violentos en las tribuna empañaron el espectáculo.

Hinchas de ambos equipos protagonizaron una violenta pelea, en la que 21 personas resultaron lesionadas. En imágenes que circulan en redes sociales es posible observar que varios de los aficionados tenían armas blancas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante el complejo panorama de violencia que se vivió en las tribunas del Atanasio Girardot, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) emitió un comunicado en el que no solo rechazó los lamentables hechos que empañaron la fecha, sino que confirmó la suspensión del partido entre Nacional y Junior.

De acuerdo con la Dimayor, la decisión se tomó teniendo en cuenta la falta de garantías de seguridad, tanto para los planteles deportivos como para los asistentes al partido de fútbol.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano - Dimayor, se permite informar a la opinión pública que debido a los hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Atanasio Girardot, se ha decidido suspender el partido entre Atlético Nacional y Junior por falta de garantías”, dice el comunicado que publicaron en las redes sociales de la entidad.

Aunque con ese comunicado se confirmó la suspensión del partido, antes de conocerse la determinación en el Atanasio Girardot ya habían parado el juego para atender los desmanes en la tribuna.

La Dimayor hizo un llamado a los aficionados del fútbol. Rechazaron este tipo de hechos que opacan la fiesta del fútbol e invitaron a los hinchas a ser tolerantes y velar por la sana convivencia en todos los estadios del país.

“Desde la DIMAYOR rechazamos categóricamente los actos de violencia que empañan la fiesta del fútbol. En los escenarios deportivos de nuestro país debe prevalecer la sana convivencia. Hacemos un llamado a todos los aficionados a que vivamos la fiesta del fútbol en paz”, puntualizaron.

Qué pasó en la tribuna del Atanasio Girardot durante el partido entre Nacional y Junior

Una batalla campal se vivió en la noche del jueves en el estadio ubicado en Medellín, Antioquia, donde se disputaba el partido de la fecha diez entre Nacional y Junior.

El encuentro iba 2-0, con el local arriba, cuando los enfrentamientos en la tribuna

Rechazo total frente a lo ocurrido esta noche en el estadio durante el partido entre Nacional y Junior. Al minuto 54 en el sector norte, una fuerte pelea entre las hinchadas hizo que el partido tuviera que suspenderse. La Policía intervino para el control de la situación. El estadio y sus alrededores están siendo evacuados de manera controlada por la policía. Al momento un policía y 20 hinchas heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos. El fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta: quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. Irresponsables! Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar.