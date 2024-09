Por caso de estudiante que apuñaló a su novio en colegio de Fontibón, comunidad realizó plantón frente a la sede educativa: así fueron los hechos

Plantones en colegio de Fontibón por agresivo a menor con arma con punzante - crédito Colprensa/Camila Díaz

Padres de familia hacen presencia en las afueras del Colegio Villemar el Carmen, en Fontibón, para exigir que la institución y las diferentes entidades distritales tomen medidas de seguridad, luego del ataque que dejó con muerte cerebral a un estudiante que fue agredido con arma blanca por una de sus compañeras, en las instalaciones del plantel educativo.

Andrea del Busto, una de las madres de familia que acompañan esta protesta, asegura que se solidarizan con la familia del menor y exigen medidas para que sus hijos no sean una nueva víctima.

“Estamos en primera instancia con la madre del menor que resultó herido, como madre de familia no me gustaría que me entregan a mis hijos en esta situación”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Hacen la solicitud de la implementación de dispositivos de video en puntos ciegos que tiene el colegio para controlar las actividades de los estudiantes.

“Estamos exigiendo a la Secretaría de Educación que por favor implemente cámaras dentro del colegio ya que hay puntos estratégico al lado de las escaleras donde los niños sinceramente no sabemos qué están haciendo”.

Hacen la solicitud de la implementación de dispositivos de video en puntos ciegos que tiene el colegio para controlar las actividades de los estudiantes - crédito @BluRadioCo/X

Puso en conocimiento que las cámaras ya habían sido solicitadas hace aproximadamente dos meses, petición que tiene como constancia una acta firmada la institución, Secretaria de Educación y hasta la Alcaldía de Fontibón.

Le expresó a varios medios de comunicación solicitan acompañamiento de la Policía Metropolitana porque solo hay dos agentes para todas las instituciones de la localidad teniendo una estación dentro de la localidad, pues varios de los menores han logrado ingresar armas blancas, sustancias psicoactivas, vapeadores, entre otros objetos prohibidos a la institución.

Andrea también hizo público un incidente al interior de la institución, hace algunas semanas ocurrió una explosión al interior de los baños por la manipulación de químicos por parte de algunos estudiantes, hecho en el que resultó herida una señora de servicios generales.

Según informó El Tiempo El incidente ocurrió en uno de los pasillos de la institución, y las heridas en la ingle y el abdomen bajo del adolescente causaron graves complicaciones en su estado de salud.Una docente del plantel educativo salió a la calle en busca de ayuda para trasladar a un joven herido, quien había sido atacado por una menor de su misma edad.

El ataque, que aparentemente fue perpetrado por su novia, dejó al joven en una situación crítica que no permitía esperar la llegada de una ambulancia. En ese momento, una camioneta que pasaba por el lugar se detuvo y, en cuestión de minutos, trasladó al adolescente a un centro de salud donde recibió atención médica inmediata.

En su momento, la institución educativa se emitió un comunicado a la opinión pública en donde se explica como sucedieron los hechos se realizaron las notificaciones correspondientes a familiares y autoridades.

“Se activó el protocolo de atención y el joven fue trasladado al centro médico más cercano” además, de realizar el debido acompañamiento a la familia de la víctima por el “equipo docente de la institución educativa, la oficina para la convivencia escolar de la Secretaría de Educación, alcaldía local, Policía y Secretaría de Salud”, dice el comunicado.

La víctima del ataque con arma de fuego se encuentra en la UCI de la Clínica de Occidente, en la localidad de Kennedy - crédito Google Maps

Por su parte, la Subred Sur Occidente E.S.E., informó este 25 de septiembre que al menor “le practicaron estudios especializados. Tras evaluación del cuerpo médico, se le realizó una intervención neuroquirúrgica de alta complejidad, esto con pleno consentimiento de los familiares”, y añadieron que: “Actualmente, el niño se encuentra bajo pronóstico reservado”.

Por lo pronto, “los equipos de salud de los Hospitales Pediátrico Tintal y Occidente de Kennedy, de la Subred Sur Occidente, están realizando todos los esfuerzos médicos posibles para mejorar la condición de salud del niño”.