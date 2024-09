Martha Alfonso, la congresista que ayudó a Petro en la Reforma Pensional, protestó por no ser designada ponente de la reforma a la salud: “Es un cobro político”

La congresista considera que fue descartada de la lista de ponentes por un 'precio político' - crédito @MarthaAlfonsoJ/X

En la mañana del pasado miércoles 25 de septiembre, se conoció el listado de los ponentes y coordinadores de la Reforma a la Salud, proyecto que fue radicado por el Gobierno nacional en la secretaría de la Cámara de Representantes.

La sorpresa fue que en la lista publicada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la corporación no se incluyera el nombre de la representante a la Cámara del partido Alianza Verde Martha Alfonso, una de las voces defensoras del Gobierno Petro, y que lideró los debates de la Reforma Pensional, aprobada en junio de este año.

La representante no ocultó su frustración y aseguró que la no inclusión de su nombre en la lista de ponentes en el polémico proyecto se debe a una disputa política entre el Gobierno y el legislativo.

“Esto muestra los intereses políticos de quienes hoy presiden la mesa directiva de la Comisión Séptima, que termina anteponiendo otras cosas a alguien que tuviera la experiencia y defensa por esta reforma a la salud”, expresó Alfonso en declaraciones a los medios de comunicación.

Agregó que tras conocer el listado, “me deja un sin sabor, porque creo que es un cobro político que me está haciendo un coterráneo de la región del Partido Conservador, que me saca de esta reforma por sus propios intereses. Seguramente cree que me va a quitar votos en la región, pero ya nuestros electorados saben quién es quién”.

Sin embargo, la representante de Alianza Verde reiteró su compromiso para defender la reforma, que iniciará su discusión en la Comisión Séptima de la Cámara en octubre, aunque mencionó que hay un porcentaje de responsabilidad en el Gobierno al no ser incluida en la lista final.

“No me van a sacar del debate, ahí estaré siguiéndolo, aportando, cuestionando también lo que esté malo, equivocado y creo que, pues soy una líder de opinión en el país, así no les gusta y me quieran sacar del camino, así que seguiré defendiendo (...) creo que el Gobierno sí falló en no tener de pronto una aliada, como yo dentro de su equipo de ponentes, pero bueno, pues ahí sí, le coge la tarde al gobierno en esta como en muchas decisiones o por lo menos incidencias políticas que debe tener dentro de este congreso, pero creo que es una responsabilidad de la Mesa Directiva”, manifestó.

Finalmente, Martha Alfonso resaltó que la nueva reforma a la Salud radicada por el Gobierno Petro “es un texto mejor escrito mucho más conciso es más sencillo de entender que aclara temas como los convenios de desempeño que hoy se llaman así en la reforma, pero que los reclamaban como quién iba a ser la contratación (...) sí conserva el núcleo central de la reforma como el fortalecimiento de la atención primaria, eliminación de la intermediación financiera y recuperación de la gobernanza y rectoría pública del sistema de salud”.

Dentro del listado publicado por la Secretaría de la corporación, se encuentran los representantes María Eugenia Lopera (Partido Liberal), Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Camilo Esteban Ávila (Partido de la U) y Jorge Alexander Quevedo (Partido Conservador), quienes serán los coordinadores ponentes de esta iniciativa.

También fueron designados los congresistas Andrés Forero (Centro Democrático), Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical), Juan Camilo Londoño (Alianza Verde), Karen Juliana López (Curules de Paz) y Germán Gómez (Partido Comunes), respectivamente.

Voces de respaldo a Martha Alfonso

Las declaraciones de la representante a la Cámara de Alianza Verde, Martha Alfonso, generaron diferentes reacciones en el Congreso, la mayoría de ellas fue en respaldo a la postura de la congresista frente al listado de ponentes de la Reforma a la Salud.

Una de ellas fue su compañera de bancada, Catherine Juvinao, quien señaló que, aunque anunció que votará negativamente al proyecto de Gobierno, aseguró que la salida de Martha Alfonso describe la posición del Gobierno Petro frente a los congresistas.

“No apoyé la reforma a la salud en su primera versión y tampoco lo haré en la segunda. Pero que Guillermo Alfonso Jaramillo haya prescindido de Martha Alfonso como ponente solo revela lo sectarios y desagradecidos que son”, escribió Juvinao en su cuenta de X.

Así mismo, la congresista dijo que la negativa a su inclusión en la lista de ponentes de la reforma, se debe a que “se preparan para desplegar la peor politiquería en este nuevo trámite, y como Martha es una mujer honesta e íntegra seguro que no les iba a servir para sus propósitos”.

Por su parte, la exministra de Salud, Carolina Corcho, también expresó su rechazo ante la nula inclusión de Martha Alfonso como ponente de la iniciativa del ejecutivo.

“Su injustificada exclusión entre los ponentes, desconoce los acumulados de la Comisión Séptima en el conocimiento de la reforma y los consensos logrados”, comentó. Adicionalmente, indicó que es “un error estratégico del gobierno no haberla apoyado, y de la Mesa directiva de la Comisión, prescindir de la sapiencia y compromiso de una de las más destacadas parlamentarias, en un tema tan complejo e importante en el trámite congresional”, comentó.

