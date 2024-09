El alcalde Galán se refirió de nuevo a las afirmaciones de que es miembro de la junta directiva de Coca Cola: “Las críticas son siempre bienvenidas, las mentiras no”

A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá negó rotundamente tener algún vinculo con Coca Cola - crédito Alcaldía de Bogotá

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, desmintió categóricamente las acusaciones que lo vinculaban con la empresa Coca-Cola y la supuesta extracción de agua en la planta Manantial de La Calera.

En una declaración pública hecha a través de su cuenta de X, Galán negó ser miembro del consejo directivo de la compañía y aclaró que la concesión de agua en cuestión no fue otorgada por su administración.

Las acusaciones surgieron en redes sociales, donde se difundió información errónea que afirmaba que Galán era un “miembro activo” del consejo directivo de Coca-Cola.

Según estos rumores, esta supuesta afiliación permitía a la empresa extraer 279.000 litros de agua diarios, mientras los bogotanos enfrentaban racionamientos. El alcalde negó rotundamente estas afirmaciones y exigió una retractación pública.

Galán explicó que nunca ha sido parte del consejo directivo de Coca-Cola y desmintió que, como alcalde de Bogotá, hubiera otorgado una concesión a la empresa para extraer agua de La Calera. La concesión mencionada data de 1984 y está bajo la jurisdicción de la CAR Cundinamarca, no de la Alcaldía de Bogotá.

El alcalde aseguró que recibe críticas pero no acepta mentiras - crédito @CarlosFGalan/X

“FALSO. Como alcalde de Bogotá no he otorgado ninguna licencia a Coca-Cola para que extraiga agua. Le exijo a @BandalosSC que se retracte de esta afirmación mentirosa. De lo contrario, acudiré ante un juez para que así se lo ordene. La concesión a Coca-Cola fue otorgada por la CAR Cundinamarca en 1984 - hace 40 años. Pero eso ustedes lo saben y no les interesa. Repiten una mentira para que pase por verdad. Ustedes se precian de ser un medio independiente y alternativo. Eso no los exime, en ningún caso, de cumplir con el rigor y la ética periodística”, fueron las palabras exactas del mandatario local.

El origen de las acusaciones fue un trino publicado por la cuenta de X @BandalosSC y el usuario Euclides Quintero, representante de Colombia Humana en Soacha, conocido en redes sociales como @Eclides3. Aunque la cuenta que difundió la información falsa eliminó el trino, Galán reiteró su exigencia de que Quintero se retracte públicamente o enfrente acciones legales.

“Reconocer los errores es de personas honestas. Lamentablemente cometí el error y el Alcalde me cobra todas las críticas realizadas a su administración. Es cierto que Carlos Fernando Galán NO PERTENECE a la junta directiva de la empresa Coca Cola”, dijo Quintero en su retractación.

El hombre implicado aceptó que se equivocó con sus aseveraciones - crédito @Eclides3/X

Por su parte, luego de conocer de la rectificación de Quintero, el alcalde publicó en su cuenta de X: “El señor @Eclides3, Euclides Quintero, se retractó de su falsa acusación en mi contra y confirma que no pertenezco ni he pertenecido a la Junta Directiva de Coca-Cola. Las críticas son siempre bienvenidas, las mentiras no. Son cosas distintas, aunque muchos las confundan”.

El origen de la controversia

Los rumores en contra de Galán surgieron luego de que una investigación de Vorágine mostrara que La Calera, un municipio de Cundinamarca cercano a Bogotá, enfrenta una crisis hídrica que ha transformado la vida de sus comunidades rurales. Según el informe, la planta de Coca Cola en la región estaría contribuyendo significativamente a esta escasez de agua, obligando a los residentes a racionar el recurso o comprarlo.

Allí también se explico que desde hace meses los habitantes de la vereda Buenos Aires Bajo han visto cómo el agua de la quebrada Santa Catalina, que abastece su acueducto veredal, se ha agotado debido al fenómeno de El Niño. En condiciones normales, la comunidad gestionaba su sistema de acueducto, permitiendo el flujo de agua durante nueve horas diarias, desde las 5:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Este suministro era suficiente para cubrir las necesidades básicas de aseo, cocina y actividades agrícolas, como el cultivo de papa y la cría de vacas lecheras. Sin embargo, la prolongada sequía ha reducido el horario de suministro a cinco horas y media diarias, intensificando la crisis.

El alcalde aseguró que eso le compete directamente a la CAR y no a Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

La situación en Buenos Aires Bajo no es un caso aislado. En la vereda vecina de Santa Helena, donde los residentes estaban acostumbrados a un suministro continuo las 24 horas, la situación es aún más grave. Leandro Santiago, líder comunal y productor de leche en Santa Helena, relató a Vorágine que la comunidad ha tenido que recurrir a medidas extremas para obtener agua, incluyendo la compra de camiones cisterna.

Mientras tanto, las empresas productoras de agua y bebidas ultraprocesadas, como la planta de Coca Cola, continúan abastecidas, lo que ha generado un sentimiento de injusticia entre los habitantes de las veredas afectadas. Los líderes comunales han expresado su preocupación por la falta de regulación y control sobre el uso del agua por parte de estas empresas, que parecen tener prioridad sobre las necesidades básicas de las comunidades locales.

El asunto es que en la investigación nunca se dijo que el alcalde de Bogotá tenía relación con Coca Cola, todo fue una interpretación errada.