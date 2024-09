Iván Lalinde se despachó al aire contra Natalia del ‘Desafío XX’: “Se quería ‘encarretar’ con todos”

Iván Lalinde lanzó pullas a Natalia del 'Desafío XX' por su desempeño en la competencia - crédito @ivanlalindeg y @desafiocaracol/Instagram

Iván Lalinde se fue de frente contra Natalia Rincón, reciente eliminada del Desafío XX, que estuvo como invitada junto a Be al matutino Día a día, de Caracol Televisión, en donde el presentador paisa opinó sobre el desempeño de la creadora de contenido en el reality de competencia: “Te quería ‘encarretar’ con todos y hacías fiesta”.

En medio de la entrevista, el conductor paisa no se guardó nada a la ahora de estar cara a cara con la también entrenadora fit. “Tú al principio estabas ‘desconcentradita’, tú ibas a otra cosa”, agregó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Natalia y su compañero Be, fueron la última pareja en salir eliminada del Desafío 2024, antes de definirse a las tres duplas que irán a la final este 27 de septiembre, razón por la que fue invitada con su compañero al programa de las mañanas de Caracol Televisión para compartir con los televidentes sobre su participación en el reality.

No obstante, durante la charla, Iván Lalinde le sacó a relucir el romance que tuvo con Kevyn en la competencia y que se convirtió en todo un escándalo, pues ella conocía que el participante tenía novia.

Natalia y Be salieron del 'Desafío XX' y esta es la plata que se llevan - crédito @belosmaki/IG

“Yo creo que la diferencia entre la Natalia de la primera etapa a la segunda es grande. Tú al principio estabas desconcentradita, tú ibas a otra cosa, no sabías lo que era esta competencia, ibas a convivir con una cantidad de amigas, te quería encarretar con todos y hacías fiesta, ay, dime que no”, inició mencionando el presentador.

A los comentarios tan directos de Lalinde, la bailarina de twerk, respondió que a diferencia de otras competidoras, como Karen y Darlyn, su objetivo no siempre fue ver su nombre en la copa de los vencedores y estar enfocada, y añadió que lo que en realidad deseaba era gozarse la experiencia de estar en televisión conociendo a personas maravillosas.

De igual manera aclaró que todo cambió cuando recibió la visita de su madre, quien guio su camino y le hizo ver que podía hacer las cosas de una mejor forma. Por último, Catalina Gómez hizo hincapié en la importancia de sacarle un aprendizaje a todas las personas y las experiencias que llegan a su vida.

Natalia y Be, eliminados del 'Desafío XX' encendieron las redes con baile en 'Día a Día' - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Así fue la despidida entre Kevyn y Natalia, reciente eliminada del ‘Desafío XX’

La polémica creadora de contenido para adultos quedó fuera del reality de la competencia física en un duelo a muerte junto a Darlyn y Sensei. Andrea Serna, presentadora del concurso que celebra sus 20 años, no quiso dejar ir a la exparticipantes sin antes saber que pensaba Kevyn de su partida, pues quiso recordar que ambos sostuvieron un romance al interior de la competencia.

Kevyn y Natalia tuvieron un amorío en el Desafío 2024 - crédito Canal Caracol

“Es una personita guerrera que todo lo propuesto se lo ha logrado. Me enseñó esa paciencia que siempre demostró en el box negro, sobre todo en esta prueba, y por algo es la reina de la muerte. Su inteligencia de siempre resolver y hacer las cosas con calma es algo con lo que me quedo. Es una persona soñadora y, como ella misma lo ha dicho, fuera del Desafío le esperan muchas cosas más”, expresó Kevyn.

Asimismo se le pidió a la bailarina de twerk dejar un mensaje de despedida a su compañero quien dedicó palabras de aliento a a su expareja, pues ambos rompieron antes de terminar el juego. Natalia sorprendió al reconocer su esfuerzo y dedicación en el programa: “Es un excelente competidor, que me quedo con lo mejor de él, que se la ha luchado para llegar hasta este punto. Es una persona que, muchas veces, se ha echado el equipo al hombro en varias etapas, entonces que le deseo lo mejor, que me alegra mucho que esté en este punto. Sé cuánto lo quería, sé cuánto lo anhelaba. Pase lo que pase, en lo que falta, afuera le espera un futuro grandísimo. Siempre le dije: ‘sueña en grande, que le tengas pavor a tus sueños de los grandes que son’. Entonces, me alegra que te hayas quedado con esto”.