El sector de los conciertos en Colombia sigue creciendo en 2024: podría seguir en alza

Feid, con su presentación en el Festival Estéreo Picnic y sus próximos shows en Bogotá y Medellín, es uno de los protagonistas del panorama de conciertos en el país en 2024 - crédito Ailen Díaz/EFE

Desde finales de siglo XX, Colombia se planteó como objetivo volverse una plaza para albergar conciertos en vivo, tal y como lo venían haciendo países como Argentina, Brasil o México en ese momento, recibiendo a los artistas más importantes del planeta. Aunque hubo hitos durante los años 90 como las visitas de Guns N’ Roses, Bon Jovi, Pet Shop Boys o Metallica, sumado a la creación de Rock Al Parque; fue en los 2000 cuando las empresas promotoras de conciertos fueron cobrando forma de manera organizada y se hizo más frecuente esta clase de eventos en el país, y principalmente en Bogotá.

Fue con base en ese crecimiento que se implementó la denominada Ley de Conciertos en 2011, mediante la cual se buscó impulsar desde el Gobierno nacional dicha actividad a través de una tasa impositiva más baja y un plan que tenía por objeto contribuir a la creación y mantenimiento de espacios en vivo a nivel nacional, valiéndose de los ingresos que dejasen dichos conciertos en las arcas públicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ese crecimiento se vio frenado en seco en marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19, que obligó a cancelar los eventos en vivo a nivel mundial. Tras cerca de dos años de incertidumbre, la música en vivo regresó en 2022 y con ella el crecimiento del sector se disparó y por ahora no parece ver techo.

Así lo determinó un informe del Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que dio datos reveladores de ese repunte del sector tras el final del confinamiento y durante el último año. Solo en 2023, Bogotá albergó más de 80 conciertos en recintos que incluyen el estadio El Campín, el Movistar Arena, el coliseo Medplus, así como los teatros y escenarios de aforo inferior a los mencionados.

El Movistar Arena fue uno de los escenarios con mayor actividad en vivo, recibiendo más de 100 eventos en el transcurso del año - crédito Movistar Arena

Citando datos recopilados por el Dane, en julio de 2024 el subsector de “otros servicios de entretenimiento y otros servicios” que engloba los conciertos en vivo, registró un notable aumento en cuanto a ingresos, con una variación anual real del 9,8% en comparación con el reporte de julio de 2023. Por otra parte, el consumo relacionado con actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, junto con otros servicios y actividades en los hogares colombianos, creció un 11,1% durante ese mismo periodo, ratificando que el interés por el sector sigue en aumento.

Esto deriva en que otras actividades se vean beneficiadas gracias a la generación de empleos directos e indirectos alrededor de los conciertos, sumado al hecho de que se fomenta el turismo en las ciudades que los albergan. El informe concluye que “la asistencia continua a estos eventos, a pesar de las fluctuaciones económicas, indica que los patrones de consumo de los hogares se volcaron a servicios de ocio luego de la pandemia”.

El aporte de los conciertos en Colombia al PIB hasta julio de 2024 se incrementó con relación al mismo periodo del año anterior - crédito ANIF

Un reflejo de lo anterior se ve en el crecimiento que tuvo, la contribución de los conciertos al Producto Interno Bruto (PIB) una vez terminó el confinamiento por la pandemia. De acuerdo con lo reportado por el Dane, luego de caer un 11,7% en 2020, en 2021 vivió un repunte del 33% en sus contribuciones a la economía nacional, superando el índice de crecimiento económico a nivel nacional. Si bien, la reactivación comenzó a cobrar forma apenas en el segundo semestre, hechos como la confirmación del regreso del Festival Estéreo Picnic en 2022 fueron claves para garantizar este repunte.

Cabe recordar que el último trimestre del año tendrá una intensa actividad musical en vivo, pues Colombia recibirá presentaciones de Eric Prydz, Blessd, The Smashing Pumpkins, Slipknot, Iron Maiden, Andrés Cepeda, Aurora, ZHU, Lenny Kravitz, Bring Me The Horizon y Aventura, o festivales como Salsa Al Parque, Rock Al Parque, Altavoz y Ritvales. En consecuencia, cabría esperar un crecimiento todavía mayor del sector para cerrar en 2024.