Carlos Fernando Galán le reclamó a Petro por noticias falsas sobre su vinculación con Coca Cola: “¿Las teorías de manipulación de Goebbels son utilizadas únicamente por la extrema derecha, o también por la izquierda?”

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, ha sido señalado en redes sociales por su presunta implicación en una concesión a la empresa Coca Cola para la extracción ilimitada de agua en La Calera, un municipio cercano a la capital colombiana.

Esta situación ha generado controversia debido a los problemas de abastecimiento de agua que enfrenta la región, exacerbados por los bajos niveles de los embalses que la surten.

El presidente Gustavo Petro usó sus redes sociales en la mañana del miércoles 25 de septiembre para publicar un video que explica los principios de Goebbels en comunicación “con las que se llevó a la sociedad alemana a ser cómplice de un genocidio”.

Fue así como el jefe de Estado señaló: “Verá usted como se usan en las redes por grupos neonazis y alcanza a penetrar algunos medios de comunicación”.

En respuesta a la acusación anterior, Carlos Fernando Galán respondió ante el mensaje y la cuenta de donde se difundió la noticia. En primera instancia, el mandatario distritl indicó: “Presidente, interesante discusión. Curioso, eso sí, que cite un video de la cuenta de @BandalosSC, uno de los ‘medios alternativos’ cercanos a su gobierno, que no se caracteriza, precisamente, por su rigurosidad”.

Fue así como el alcalde agregó que “esa cuenta, como otras afines a usted, se ha dedicado a repetir mentiras sobre mí, la situación del agua en Bogotá y la empresa Coca-cola”.

Entre líneas seguidas, el mandatario de la capital del país cuestionó al Presidente de la República: “Le pregunto, presidente: ¿las teorías de manipulación de Goebbels son hoy utilizadas únicamente por la extrema derecha, o también por la izquierda?”.

En esta misma publicación, Galán aseguró a Gustavo Petro: “Porque eso de repetir y repetir mentiras y pretender que se conviertan en verdades es una práctica reiterada de cuentas como esa que usted cita, que, lejos de ser medios de comunicación, parecen ser máquinas de propaganda por su accionar”, finalizó el alcalde de Bogotá.

Minutos más tarde, Carlos Fernando se refirió en sus redes sociales a Euclides Quintero. “Señor Quintero, representante de la Colombia Humana en Soacha: borrar el trino no es suficiente. Le repito: le exijo que se retracte públicamente de sus afirmaciones o, de lo contrario, acudiré a un juez para que así se lo ordene”.

El mandatario distrital concluyó su mensaje diciendo: “Si no le cuesta nada decir mentiras, ¿por qué le cuesta tanto decir la verdad?”.

Alcalde Galán tomará acciones legales

Carlos Fernando Galán anunció que emprenderá acciones legales tras ser blanco de acusaciones falsas difundidas en la red social X. En un comunicado en su cuenta oficial, Galán desmintió afirmaciones que lo vinculaban al consejo directivo de la multinacional Coca-Cola y lo acusaban de otorgar concesiones de agua a la citada empresa.

“FALSO. No soy parte del consejo directivo de Coca-Cola y nunca lo he sido”, afirmó Galán en su publicación. El mandatario exigió a un usuario identificado como @eclides3, quien fue el primero en compartir dicha información errónea, que se retractara de inmediato.

En caso de que no lo haga, Galán indicó que procederá legalmente para buscar una rectificación forzosa por parte de un juez. “Reivindiquemos la honestidad y la transparencia, y devolvámosle esos valores al debate político”, instó a sus seguidores, según la mencionada fuente.

El mensaje original, difundido por la cuenta anónima @eclides3, afirmaba que el alcalde permitía a Coca-Cola extraer 279.000 litros diarios de agua, a costa de los ciudadanos de Bogotá, quienes, según el mensaje, sufrirían racionamientos de agua.

“A Galán le importa la plata de Coca-Cola y no el bienestar de los bogotanos”, indicaba la publicación. Sin embargo, Galán aclaró que esa concesión no fue otorgada durante su administración. “Esa concesión existe desde 1984 y depende de la CAR Cundinamarca, no de la Alcaldía de Bogotá”, explicó en su comunicado.

La CAR Cundinamarca (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) es la entidad a cargo de la concesión mencionada, y no la Alcaldía de Bogotá.

En su defensa, Galán destacó la necesidad de honestidad y transparencia en el debate político. Según El Tiempo, Galán subrayó: “Reivindiquemos la honestidad y la transparencia, y devolvámosle esos valores al debate político”. Este llamado a la acción busca que más allá de las diferencias políticas, los ciudadanos se unan contra las estrategias de desinformación que afectan a la sociedad.