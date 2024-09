Alejandro Estrada habló de las ‘roscas’ que se necesitan para hacer un protagónico en televisión o entrar a un ‘reality show’

Alejandro recordó cómo fue su proceso para presentar el casting para un reality show - crédito @alejoestrada

El actor y reciente participante de MasterChef Celebrity, Alejandro Estrada, recordó en medio de una entrevista para Tropicana cómo ha sido estar en medio de actores en donde siempre se necesitan contactos para entrar a alguna producción de televisión.

El actor explicó cómo fue su proceso para entrar al programa Protagonistas de Novela, y cómo tuvo que recurrir a conocidos para que lo tuvieran en cuenta. “En el 2004 llega Protagonistas y fui al reality con la intensión de abrir esa puerta negra de RCN para poder tener oportunidades”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“La que me ayudó fue una novia que ya había presentado el casting. Ella me dijo que estaban buscando a alguien de Cúcuta, entonces me fui a preguntar en una agencia con alguien que se llama William Bello, y también le pedí que me ayudara, él me hace el favor y me conozco con los del casting”, aseguró Estrada.

El actor necesitó de contactos para entrar a Protagonistas de Novela - crédito @tropicanacolombia / TikTok

Razón por la que el actor aseguró que sí se necesita ‘rosca’ o ayudas de varios contactos para poder entrar a una producción colombiana, por lo que invitó a los canales a buscar talentos en las escuelas.

“Yo valoro mucho que me llegó la oportunidad por medio de la escuela, y es un llamado cuando hacen realities y sobre todo estos de talento a que busquen la gente en las escuelas, porque si ya están en las escuelas es porque están buscando la oportunidad, así vengan del anonimato”, dijo.

El actor recordado por su participación en Tu voz estéreo, explicó que en estas escuelas de talento hay personas dispuestas a dar lo mejor, pero muchas veces las producciones se enfocan en personas famosas que saben que van a generar controversia para que el reality tenga buena audiencia.

Alejandro Estrada pidió a las producciones buscar más talentos en las academias de actuación - crédito cortesía Teatro Nacional

“Para mí es la mejor manera de hacer castings, y de entrada se encuentran algo de talento, porque la verdad es que a la hora de encerrar a un montón de gente en una casa estudio se va a generar la controversia que están buscando”.

Después de explicar un poco de la realidad detrás de su proceso de casting y participación en el programa, Alejandro confesó que desde ese momento supo que todo el mundo del entretenimiento se movía de esa manera, además de asegurar que los ganadores de estos programas no siempre son los que se destacan cuando el show termina.

“De esa temporada solo somos tres actores que de verdad seguimos, y los tres somos de academia, por eso más allá de que se lo gane, o de que manera lo haga, yo entendí desde ahí como funcionan las cosas detrás del entretenimiento, pero la verdad no me dio rabia perder”.

Alejandro Estrada estuvo en Betty la Fea

En medio de la entrevista con Tropicana, el exparticipante de reality confesó que antes de su llegada a Protagonistas de novela, su primera experiencia ante las cámaras fue como extra en la famosa producción de Yo soy Betty, la fea.

“Mi primer trabajo en el mundo del entretenimiento fue ser extra en Betty la Fea. Yo hice un personaje que era sobrino de Natalia, el personaje de Marcela Valencia, y me lo disfruté mucho, y fue esa oportunidad que me di de preguntarme si de verdad me gustaba la televisión”.

El actor fue extra en la exitosa producción - crédito @tropicanacolombia / TikTok

Estrada se encontraba estudiando actuación en ese momento, por lo que consideró que la oportunidad era pertinente para saber si seguiría en el medio del entretenimiento. “Me fui a ver qué onda, cómo es y estuve dos años haciendo extras en muchos lugares”.

El actor llegó a los sets de Betty la fea gracias a agencias que se interesaron en su talento. “Yo siempre iba a la agencia de casting para ver qué había, y decía que quería ir a ser extra, y eso le pagaban a uno como 40 mil pesitos. Pero, si le sacan la leche, uno allá todo el día por 40 mil pesitos, pero para mí era más importante tener esta oportunidad”.