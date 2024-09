Alejandro Estrada contó la verdad de cómo se sintió cuando terminó con Nataly Umaña: “Traté de no lastimar”

Alejandro Estrada desveló cómo se sintió realmente cuando terminó con Nataly Umaña - crédito @alejoestrada/Instagram y cortesía Canal RCN

Alejandro Estrada rompió su silencio y contó la verdad de cómo se sintió en realidad cuando visitó La casa de los famosos Colombia para poner fin a sus 12 años de relación con Nataly Umaña, pues la actriz ibaguereña decidió iniciar un nuevo romance dentro del reality.

Según contó el exparticipante de Masterchef Celebrity Colombia 2024 se sintió tranquilo de haberlo hecho delante de las cámaras y frente a todo un país, pues su relación y la infidelidad de la que fue víctima, ya se había hecho pública. “Traté de ser yo y eso hice. Toca dar la cara a algo que estaba pasando en televisión”, afirmó.

“Fui yo, se volvió un poco público el tema de mi relación en su momento y tocaba ir a hacerle frente con mucha entereza, con la educación que me caracteriza y creo que se logró”, comenzó relatando el actor cucuteño que estuvo como invitado al programa ¿Cómo amaneció Bogotá? de la emisora Tropicana.

Alejandro Estrada se sinceró sobre lo que sintió cuando terminó con Nataly Umaña en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Tropicana Colombia/Youtube

Estrada quien hasta la fecha no había entregado mayores detalles a cerca de sus sentimientos más a allá de los que expresó en el reality de convivencia en el que participó su exesposa y donde aseguró que cerró el ciclo, accedió a hablar sobre este hecho que para él ya hace parte de su pasado.

“Me sentí bien, haciéndole frente a lo que venía sucediendo y tratando de no lastimar (…) Se me dio la oportunidad de no solo ir a hablarle a una persona que me dio todo durante muchos años, sino de regalarle una enseñanza al público y a una sociedad que tanto lo necesita”, añadió Alejandro sin hacer mayor referencia al amorío que sostuvo Nataly Umaña Miguel Melfi en medio de la competencia, pero que no trascendió fuera de las pantallas.

Por su parte, Alejandro Estrada vive actualmente una relación con la periodista paisa Dominica Duque con la que comparte sus días desde que la conoció en la competencia de cocina de Masterchef Celebrity Colombia de donde salió eliminado por infringir las reglas del concurso.

Alejandro Estrada revló los detalles que lo cautivaron de Dominica Duque - crédito @alejoestrada/Instagram

Papá de Nataly Umaña opinó sobre el divorcio de su hija con Alejandro Estrada

Luego de algo más de seis meses desde que la pareja de actores puso fin a su amor y, cada uno tomó rumbos diferentes. Alejandro Estrada se sinceró con sus seguidores reviviendo una de las escenas más comentadas de la televisión nacional en los últimos tiempos.

El hombre respondió con total sinceridad y dejó a más de uno con la boca abierta - crédito @famososhastalaz/Instagram

Sin embargo, por su lado, Nataly Umaña tampoco se quedó atrás, puesto que publicó un vídeo que mostró la reacción de su padre a su separación del actor cucuteño, dejando sorprendidos a sus fanáticos en redes con la respuesta de su progenitor, quien desde entonces no se había pronunciado al respecto.

La también modelo de 41 años, nacida en Ibagué, Tolima, en medio de una dinámica le preguntó a su papá lo que opinaba de su separación.

“Papi, tú estás de acuerdo con que yo me haya separado”, dice Umaña, a lo que el hombre le respondió: “Yo, sí, por muchos factores, factores energéticos. Ya yo veía que la relación de ustedes era una relación como de hastío, ya habían llegado al hastío”.

Sorprendida por los comentarios de su padre, Nataly debió explicarle a sus seguidores que su padre al referirse a la palabra “hastío” se refería a que dos personas ya no se soportan al compartir los mismos espacios durante un largo tiempo. El clip fue replicado por una cuenta de entretenimiento, que dejó varias opiniones de los internautas que respaldaron el apunte del padre de la actriz.

“Reina no te separaste, te separaron, te dejaron porque montaste cacho”; “ella siempre intentando justificar lo injustificable”; “nena ya es tiempo de que lo superes, el man ya tiene otra y tú todavía dando lora con lo mismo”; “mami quédate mal parada para que sigas hablando de lo mismo después de tanto tiempo”, son algunas de las opiniones que recibió en su Instagram.