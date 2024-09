“No todo lo del pobre es robado”: Érika Zapata estalla contra quienes la critican por usar filtros en fotos

Érika Zapara envió mensaje a detractores en redes sociales -crédito captura de pantalla YouTube

La mañana del domingo 22 de septiembre sorprendió molesta a Érika Zapata, que escribía un ne en X arremetiendo contra quienes, en las fotos que comparte en esa red social, le reclaman por utilizar filtros o verse diferente a como luce en el informativo matutino de Noticias Caracol o en La Finca de Hoy.

“Me saca la rabia esa gente que cada vez que subo una foto arreglada me dicen que filtro. En mi vida cotidiana me gusta estar de otras maneras y cada que puedo, me produzco como toda mujer. Para que vean que no todo lo del pobre es robado”, escribió.

La queja de Érika Zapata en X - crédito @ericayasmin4/X

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A los pocos minutos añadió: “Que es que me veo muy distinta en televisión, claro, porque uso blazer, no me maquillo, recojo el cabello y tengo una forma distinta de mostrarme. Me tienen es con rabia”.

“Tengo 28 años y nunca he tenido novio”: Érika Zapata se destapó en X

El 15 de septiembre, a través de la mencionada red social, la mujer señaló que nunca en su vida ha tenido una relación de pareja, pero no lo escribió a modo de lamentación.

La comunicadora dijo que, en cambio, ha tenido una relación profunda con el trabajo y que su familia ha sido su verdadero arraigo emocional. Además, señaló que ha aprendido a estar en soledad y a aprovecharla para crecer profesionalmente.

“Se acerca Amor y Amistad, tengo 28 años, nunca he tenido novio y sé que no me he perdido de nada. He tenido tiempo de cumplir mis sueños, enfocarme en la familia y salir adelante. La soledad se aprende a disfrutar de una manera absoluta cuando en silencio te acompañan los logros”, se lee en el trino de la presentadora.

Erika Zapata señala que nunca ha tenido novio - @ericayasmin4/X

Algunos de los usuarios sugirieron a Zapata no hacer públicos detalles tan íntimos de su vida, pues consideran que termina exponiéndose innecesariamente en una red social que no perdona este tipo de coyunturas.

“¿Por qué das tanta papaya exponiendo tu vida personal en las redes? La mayoría de las veces la persona que se expone sale herida.. no sé, un consejo... Tómalo o déjalo seguir”, escribió uno de los cibernautas.

Érika Zapata se inyectó nuevamente el rostro para “rejuvenecer”

La popularidad de Zapata en redes sociales se ha hecho notable, pues en plataformas como Instagram acumula más de 221.000 seguidores, mientras que en X la comunidad asciende a los más de 124.000. Esta audiencia ha sido aprovechada por la paisa para contar lo que sucede en su día a día y promocionar algunos proyectos, empresas o emprendimientos que le prestan sus servicios.

Fue precisamente a través de dichas plataformas en las que dio a conocer su cambio de look, en el que dejó en evidencia los nuevos “retoques” a los que se sometió. En sus historias en la plataforma de Mark Zuckerberg, la antioqueña de 28 años compartió con sus seguidores el nombre del procedimiento estético que la “rejuveneció”.

“Bueno, muchachos, aquí estoy nuevamente, estuve hace ocho días. Esto es en el municipio de Rionegro, en toda la vía Llanogrande, con mi médica estética que es Claudia. Estoy aquí más de un año, me está realizando diferentes tratamientos (sic)”, afirmó en el clip la periodista.

Zapata agregó que lleva varias sesiones haciéndose una serie de tratamientos para quitar las manchas, líneas de expresión e hidratar el rostro, así como la aplicación de sustancias para restaurar su cabello, que estaría muy maltratado y descuidado.

Érika presumió su nuevo tratamiento estético para "rejuvenecer" - crédito @Erikazava/Instagram

“Vamos a hacer una mesoterapia facial de hidratación. Es un tratamiento que ayuda a estimular la producción de colágeno y ayuda a mejorar las líneas finas de expresión. Ahorita estábamos hablando que queríamos mejorar un poquito más esta condición en su piel, entonces queremos hacer una mesoterapia facial, que es en inyectar unos productos que ya vienen preparados para su carita”, contó la especialista Claudia Cadavid, recomendada por la reportera de Noticias Caracol.

La profesional explicó que la sustancia que aplicó en el rostro de Zapara está compuesta por ácido hialurónico de hidratación, minerales, aminoácidos y vitaminas, que favorecen la producción de colágeno.

“Es un tratamiento que es inyectado. Entonces, obviamente, todo lo que tenga que ver con un producto inyectado puede doler un poquito, puede inflamar”, indicó Cadavid, y resaltó que, para este procedimiento preventivo, lo ideal, es que el paciente esté anestesiado.

Érika Zapata compartió con sus seguidores el procedimiento estético al que se sometió - crédito @Erikazava/Instagram

Según se pudo observar en los clips, la sustancia fue inyectada en párpados, pómulos y líneas de expresión. “Esto va a ser un complemento de la rutina de skin care, la alimentación balanceada, el estilo de vida saludable, y los tratamientos preventivos para poder tener una piel en óptimas condiciones, una piel que se vea muy sana y muy natural”, añadió la especialista.