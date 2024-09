Miguel Varoni dirigió una escena de sexo de su esposa Catherine Siachoque: así recuerda la experiencia

El actor confesó como hace para dirigir las escenas sexuales de Catherine Siachoque' - crédito @soyvaroni/Instagram

Catherine Siachoque y Miguel Varoni son unas de las parejas más exitosas de la televisión en Latinoamérica, por grandes producciones que han podido protagonizar, además de otros países que conquistaron con su talento.

Después de 25 años de relación, la pareja de actores parece estar pasando por el momento más amoroso de su matrimonio, sin embargo, en una entrevista para el pódcast de Alejandro Chabán, Miguel Varoni confesó que han tenido buenos y malos momentos en su relación.

Además de confesar que el matrimonio no ha sido un camino fácil, aseguró como tuvo que aprender a lidiar con los celos mientras su esposa hace escenas de cama con alguien más. “Soy celoso normal, tenemos una vida en donde nuestro trabajo no nos permite ser celosos, y además no sería fácil, por ejemplo, yo la he dirigido muchas veces en sus escenas, he visto como se besa con otros actores”.

El actor confesó que no tiene celos por las escenas de cama que hace su esposa - crédito @soyvaroni/Instagram

El recordado actor por su papel en Pedro el escamoso incluso confesó que la dirigió en una escena muy fuerte en una producción colombiana. “En el 2008, dirigí una escena para Sin senos no hay paraíso, muy fuerte, fue la primera temporada que hicimos, y ella tenía estas escenas con el personaje de Albeiro haciendo esas escenas, incluso Fabián, sufría mucho, yo le decía que la besara y sufría mucho”, explicó, refiriéndose al actor Fabián Ríos, que interpretó a Albeiro.

Miguel además aclaró que la realidad detrás de la creación de estas escenas, más allá de los celos, es que el público pueda conectar con un trabajo creíble. “Lo importante es que quede bien, el respeto al público y eso es algo que habló muchas veces, uno como actor debe mantener un respeto por los televidentes, un beso tiene que estar bien dado, una escena de cama tiene que verse bien y Cathy además es muy buena actriz y una muy sexy”.

Según Varoni, por el tipo de cuerpo que tiene su esposa Catherine Siachoque debe ser compatible con las escenas fuertes de cama que suele hacer, pues van acorde a su personalidad y estética. “Cathy es muy sensual, muy bella, y con ese cuerpo, pues debe hacer ese tipo de rodajes, por eso es que ella tiene momentos tan fuertes en las producciones, los productores las quieres, ellos esperan que ella las haga, yo a ella le digo que tiene que verse bien”.

El actor aseguró que por la sensualidad de su esposa le piden hacer ese tipo de escenas - crédito @soyvaroni/ Instagram

Además, el actor confesó que ha aprendido a entender que se trata de su trabajo, una profesión que fue heredada de su familia, y gracias a su madre pudo tener la conciencia que ese tipo de incomodidades son normales dentro del ocio de la actuación.

Su vida antes de ‘Pedro el escamoso’

Varoni es un actor que pudo conquistar con su personaje de Pedro Coral, por su extravagante forma de interpretarlos y ganarse el cariño de la gente, pero el actor en medio de la entrevista recordó cómo fue su vida artística antes interpretar ese papel estrella.

“Antes del éxito, yo era un actor que vivía en Colombia, y aunque fui director varias, a veces primero fue actor un tiempo, incluso antes de Pedro había hecho otras producciones, pero no habían salido, es esa época la televisión en Colombia no era tan fuerte, hasta que llegó Café con aroma de mujer, que fue la primera que salió de las fronteras”.

Varoni recodó como llegó Pedro Coral a su vida - crédito @soyvaroni/Instagram

Café con aroma de mujer, se convirtió en la primera producción con talento colombiano que llegó a conquistar otros países como Venezuela, según lo explica el actor, además recordó que estuvo en La Caponera que fue otra producción de Venezuela y mientras la hacía lo contactaron en el 2000 para hacer Pedro el escamoso. “No tuve que hacer casting, solo me llamaron, me llamó Dago García, y me dijo que estaba escrita con un personaje que perfectamente era yo”.

Miguel Varoni confesó que cuando leyó el libreto de Pedro supo que iba a ser muy bueno, sin embargo, no esperaba que fuera un éxito como lo terminó siendo.