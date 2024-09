Daño ambiental, sin licencia y “lavado de manos” de la Alcaldía de Bogotá: revelan detalles del proyecto Distrito Verde

La concejal Quena Ribadeneira dio detalles sobre el proyecto de Distrito Verde, una plaza para conciertos que denunció porque provocaba un daño ambiental - crédito Jesús Aviles/Infobae

Durante 2024, uno de los problemas de Bogotá que el alcalde Carlos Fernando Galán afronta es el racionamiento de agua, causado por los bajos niveles de lluvias en la temporada y el uso desmedido en la ciudad, pero aparentemente dejando de lado otros problemas importantes.

Uno de ellos es lo ocurrido en el humedal Salitre El Greco, debido a que se está construyendo el proyecto Distrito Verde, una plaza de eventos, y que fue suspendido por una acción popular de la comunidad por afectaciones ambientales, por las cuales el Distrito está en el ojo del huracán junto a la empresa Ocesa.

Sobre el tema, la concejala Quena Ribadeneira habló en entrevista con Infobae Colombia sobre las implicaciones de dicha obra, el daño ambiental que ya se causó en el sector y el seguimiento realizado tanto a la empresa encargada como a las entidades de la Alcaldía, a las que le sigue pidiendo respuestas.

Infobae Colombia: ¿De qué trata el proyecto de Distrito Verde?

Quena Ribadeneira: Es muy importante que ustedes sepan sobre el tema, este es un mal llamado Distrito Verde porque hubo un contrato desde noviembre de 2023 entre Ocesa y la Beneficencia de Cundinamarca. Ellos hicieron un contrato por esos dos lotes y desde ahí empezó unas intervenciones, nosotros le hemos venido haciendo seguimiento desde que llegamos al Concejo, la comunidad ya venía organizada porque estos lotes son el famoso diamante de Bogotá, resaltado por diferentes temas económicos y sobre todo de infraestructura, ahí se encuentra el humedal Salitre El Greco, que, si bien no está declarado como humedal, cumple todas las características.

Entonces este Distrito tiene dos problemas: uno es el tema ambiental, hay afectaciones gravísimas frente a todo el tema de los bosques, los cuerpos de agua, y el otro es de licenciamiento, a todas luces este es un proyecto ilegal porque no tiene ningún tipo de licencia, pero lo más grave de todo es que estos dos lotes hacen parte del Plan Maestro del Parque Simón Bolívar; por lo tanto, se deben regir por el Plan de Ordenamiento Territorial y no hay un concepto favorable del comité director del parque que tiene su secretaría técnica, lo dirige el Idrd y ni siquiera han radicado la viabilidad de ese proyecto.

¿Desde Ocesa que dicen al respecto?

Ellos se excusan a que simplemente es un contrato y que no necesitan ningún tipo de licenciamiento, pero cómo es posible que en Bogotá, si a uno lo molestan por adecuaciones de una casa, en el diamante de Bogotá están construyendo un escenario que la misma representante legal de Ocesa ha manifestado que va a ser un escenario multipropósito para 40.000 personas y lo quieren disfrazar como un distrito verde, con un bosque y de eso no hay claridad, además de que la comunidad lo está acompañando y eso es totalmente falso porque hay una veeduría de estos barrios aledaños como Salitre El Greco, Pablo VI, La Esmeralda, que se han pronunciado sobre las afectaciones que eso tiene.

Hay un informe técnico de la Alcaldía Local de Teusaquillo, del 6 de mayo de 2024, que dice claramente que las intervenciones realizadas requieren licencia y sugiere que haya un sellamiento preventivo hasta que tengan todas las licencias pertinentes, que son tanto urbanísticas como ambientales.

¿Cuál es la postura de la Alcaldía de Bogotá frente al tema?

Debe pronunciarse tanto Curaduría Urbana como IDU, Planeación Distrital, Idrd y la Secretaría de Ambiente. Hicimos una audiencia pública el 27 de julio en el Concejo de Bogotá con la comunidad, tenemos las intervenciones de todas las entidades y particularmente la Asociación Colombiana de Arquitectos, que hace parte del del comité director del parque Simón Bolívar, desconocía totalmente el proyecto, dijeron que ni siquiera estaba radicada su viabilidad y todas las entidades se han lavado las manos.

Yo he insistido tanto a Carlos Fernando Galán como a las entidades que nos digan finalmente cómo están construyendo sin ningún tipo de licenciamiento y no han dicho nada, lo único que tenemos es un pronunciamiento de la Secretaría de Ambiente diciendo que el Distrito Verde era un proyecto interesante para la ciudad, que es un escenario multipropósito y móvil, pero el proyecto contempla graderías, parqueaderos y ya intervinieron en áreas donde acabaron con la capa vegetal.

A raíz de eso, también organizamos una comisión accidental en el Concejo de Bogotá que se instaló el 11 de septiembre con dos concejales que son Leandro Castellanos y Óscar Bastidas para hacerle seguimiento al contrato de Ocesa con la Beneficencia de Cundinamarca, pero para exigirle al Distrito que den cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial y que tengan las licencias. El 17 de septiembre tuvimos la acción popular, nos admitió el juzgado 34 administrativo del Circuito de Bogotá una acción popular.

Ha sido una pelea muy fuerte porque Ocesa ha salido en diferentes medios de comunicación a vender el Distrito Verde como el gran proyecto para la ciudad y estamos peleando por los derechos colectivos de las comunidades acá no solo de los barrios, sino de todo Bogotá por el impacto que generaría un escenario multipropósito de esta dimensión como un Movistar Arena sin temas de movilidad, de seguridad, de vendedores informales, impactos ambientales donde la comunidad está totalmente en contra del proyecto.

¿Si ninguna entidad del Distrito ha explicado la situación del Distrito Verde, cuáles cree que sean sus intenciones con el proyecto?

Esa es la gran pregunta que tenemos, cuáles son los intereses detrás del proyecto para que el Distrito no se pronuncie. El único pronunciamiento es el de la Secretaría de Ambiente, pero sí tenemos las diferentes grabaciones de la audiencia pública de los funcionarios y ninguno da razón del tema. Entonces aquí el llamado es como así que están construyendo en el diamante de Bogotá y nadie dice nada.

¿Hasta qué punto se presenta un daño ambiental en el humedal Salitre El Greco?

Efectivamente, el daño está hecho, el mismo informe de la Alcaldía de Teusaquillo dice que hay un endurecimiento, ecocidio y un daño grave en grandes áreas en la capa vegetal. Lo que estamos solicitando, tanto en la acción popular y el mismo informe de la Alcaldía Local, es que deben parar, hacer un sellamiento preventivo hasta que no cumplan con los licenciamientos y eso no ha sucedido, entonces el tiempo juega en nuestra contra.

Sobre el tema legal, lo que dijo la Secretaría de Ambiente es que eso no era un humeral, pero expertos, la comunidad ambientalista e informes explican que hay humedales en Bogotá que no tienen todas las características y la administración simplemente se excusa diciendo que no es lo es y que el Distrito Verde es un proyecto que incluye bosques urbanos y de eso no se ha visto absolutamente nada.

Tampoco se han tenido en cuenta los derechos colectivos de las comunidades porque no se consultaron, se dijo que hablaron con comunidad. Aquí hemos estado todo el tiempo con expertos académicos, arquitectos incluso de todos los humedales de Bogotá, esto no es solo un tema de los barrios, de la localidad, sino de Bogotá y no han parado, entre más tiempo pasa, el daño va a ser irreparable.

¿Existen otros humedales que no cumplen con esa condición, pero están en riesgo o sufrieron por construcciones?

Hay varios casos por los intereses económicos y políticos de los grandes privados y de las infraestructuras para echarle cemento, por eso una de las peleas que tuvimos en Plan de Desarrollo es que una ciudad con un problema de cambio climático, con el racionamiento, cómo es posible que quieran ordenar una ciudad no alrededor del agua.

Esa fue una de las de las razones por las que votamos en contra del Plan de Desarrollo, pasa con la reserva Van der Hammen, hubo un caso parecido con la misma empresa con un humedal en Barrios Unidos hace 14 años y lograron salvarlo, pero aquí si hay una carrera desenfrenada por intereses económicos para construir y no entender que Bogotá debe ordenarse alrededor del agua.

¿Qué sigue ahora en la batalla legal contra el proyecto del Distrito Verde, que le iba a dar otro escenario para conciertos a Bogotá?

Nosotros no estamos en contra del turismo cultural en Bogotá, pero, por ejemplo, en un trino Gustavo Petro cuestionó el por qué lo hacen ahí si en Puente Aranda hay hectáreas de bodegas donde se podría desarrollar un proyecto así.

La razón para hacerlo por encima de la gente y de los de los requisitos de ley, eso es lo que nosotros en primer lugar queremos resaltar y que desde la comisión accidental vamos a hacer nuevamente una audiencia pública, donde invitaremos efectivamente a Ocesa, a la beneficencia de Cundinamarca y hacer los diferentes llamados a las entidades para que nos respondan.