Marcela Benjumea advirtió a sus seguidores sobre una nueva modalidad de robo: “Hicieron una compra de cosas carísimas”

Marcela Benjumea alertó a sus seguidores sobre una modalidad de estafa de la que casi fue víctima. La actriz, conocida por su destacada trayectoria en el mundo de la actuación, compartió su experiencia a través de su cuenta de Instagram, advirtiendo sobre un mensaje de texto que recibió, en el cual se le informaba que su tarjeta había sido rechazada para el pago de su suscripción a la plataforma de streaming Netflix.

“Hago este videíto es por si a alguien le puede servir porque yo vi un videíto igual y me sirvió, lo hizo Carmen Salcedo, advirtiendo sobre una modalidad de estafa, que es que a uno le dicen que no le pasó la tarjeta para pagar la suscripción a Netflix y le dan un link en el mensaje y uno no se mete y le roban un poco de plata. Ayer me pasó lo mismo, me llegó el mensaje como yo había visto ese video, llamé al banco y dije: ‘¿cómo así, qué está pasando?’, me dijeron que no estaba pasando nada”, expresó la bogotana a través de un video publicado en sus redes sociales.

Benjumea, hija del icónico actor Carlos Benjumea, más conocido como ‘El Gordo’ Benjumea, decidió llamar a su banco para verificar la información. Allí le confirmaron que no había ningún problema con su tarjeta. Sin embargo, tres horas después, notó que estaban intentando hacer compras con su tarjeta en un lugar muy lejano al que ella se encontraba, a pesar de tener la tarjeta en su mano.

“Tres horas después intentan hacer una compra carísima de unas cosas que yo ni compro y estaba lejísimos de donde estaba y me pasaron cuatro veces la tarjeta. Entonces llamé otra vez al banco y dije: ‘mira que me está pasando, están comprando unas cosas lejos de donde yo estoy, yo tengo la tarjeta en la mano’ y mientras yo estoy hablando con el banco, inmediatamente llega una cosa del banco diciendo: ‘usted está teniendo unos movimientos inusuales, bloquee su tarjeta en este número de teléfono y con la opción tal’ y le pregunté a la chica ¿ustedes están mandando ese mensaje? Respondió: ‘No, tampoco’”, relató la actriz.

La bogotana contó que mientras estaba al teléfono con el banco, recibió mensajes de texto que le informaban sobre movimientos inusuales en su cuenta y le indicaba que debía comunicarse con un número para reportarlos. Al consultar nuevamente con el banco, le confirmaron que esos mensajes no procedían de la entidad.

Benjumea agradeció a su colega Carmenza Gómez, que había compartido un video alertando sobre este tipo de estafas, lo que le permitió estar alerta y evitar ser víctima: “No me pasó nada, pero fueron dos veces en un día. Está muy complicado. Yo ya no, yo no contesto nunca teléfonos desconocidos, pero es que ahora no se puede contestar teléfonos, ni abrir mails, ni mensajes de texto, está muy complicado, pero si a alguien le sirve ojalá que lo ayude para que no lo tumben, qué mamera de gente. Un abrazo, pero yo estoy bien, yo salí adelante”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram.

Los seguidores de Marcela le agradecieron por contar su experiencia: “Gracias por la información. Ahora no sabemos qué hacer con tanta maña para estafar”; “Ese mensaje me ha llegado muchas veces, pero yo prefiero pagar con un código en efecty”; “Gracias Marcelita por contarnos”; “Qué creatividad colombiana no😮”; “Estás muy guapa”; “Gracias por compartir y advertir totalmente”; “Gracias @marcelabenjumeap por su aviso 👏”; “Muchas gracias por la info 👏❤️ gracias a Dios no te estafaron”.

A pesar de ser una figura pública, Marcela Benjumea ha sabido mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Sin embargo, utiliza sus redes sociales para compartir pensamientos y detalles de su cotidianidad, así como para alertar a sus seguidores sobre situaciones de riesgo como la que vivió recientemente.