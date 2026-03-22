Expresidente del Congreso pidió que investigaciones que involucran a Petro lleguen hasta el final: “Incluso las de financiación de su campaña”

Ernesto Macías, expresidente del Congreso, apuntó a Gustavo Petro por su postura frente al caso Odebrecht - crédito Ovidio González/Presidencia - @SenadoGovCo/X

En un nuevo capítulo del debate en torno al caso Odebrecht y la corrupción política en Colombia, en el que estaría interesado el presidente de la República, Gustavo Petro, el exsenador Ernesto Macías Tovar, que fue presidente del Congreso, le salió al paso a lo dicho por el primer mandatario: y en respuesta pidió que todas las investigaciones que involucran al actual Gobierno lleguen hasta las últimas consecuencias legales.

Macías, que presidió el Congreso entre 2018 y 2019 y fue referente del Centro Democrático, partido del que renunció al final de su ejercicio legislativo, respondió de manera directa a los señalamientos del presidente sobre la necesidad de profundizar en las pesquisas judiciales vinculadas con la constructora brasileña. Y lanzó dardos sobre los casos que salpican al gobernante, como el de la Unidad de Gestión de Desastres (Ungrd).

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“Todas las investigaciones deben llegar al fondo; incluso las de la financiación de su campaña, la corrupción de su entorno, las de sus presuntos vínculos con el narcotráfico; es decir, las que a usted le incomodan y por las que ataca al Poder Judicial”, dijo Macías, que formuló la exigencia en un panorama marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, entre otras en el caso Odebrecht.

Con este mensaje en X, el expresidente del Congreso Ernesto Macías respondió a a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre novedades en el caso Odebrecht - crédito @ernestomaciast/X

¿Cuál fue el comentario de Gustavo Petro que causó la molestia de Ernesto Macías?

La polémica se desató tras una declaración del presidente frente a este escándalo. “Yo creo que todo el poder judicial de Colombia debería permitir que la investigación sobre Odebrecht llegue a fondo. Ese debería ser un compromiso nacional para desmantelar los mecanismos de corrupción de Colombia”, indicó el presidente, que cuestionó la profundidad de las investigaciones sobre sobornos entregados por la compañía.

“Son 50 millones de dólares pagados en sobornos a la más alta clase política del país y con la astuta colaboración jurídica de Néstor Humberto Martínez, el mismo que dicen que se mueve por las calles de Nueva York buscando golpes y noticias para impedir que mi proyecto político se reelija”, agregó Petro, al citar un artículo periodístico en el que se abordó cómo exdirectivos de Odebrecht buscaría principio de oportunidad.

Desde que en 2017 se ordenó la terminación del contrato de la Ruta del Sol II, el Estado colombiano ha pagado más de $3,3 billones para recuperar la vía y terminarla - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

El presidente también señaló que parte de esos fondos se destinaron a campañas electorales. “Los 50 millones de dólares de sobornos fueron en buen aparte a las elecciones. Pero allí si no hubo no investigación de sobre topes ni noticias de procesos en el New York Times”, reaccionó el presidente, que lanzó una nueva pulla por las indagaciones en su contra en EE. UU. por presuntos nexos con narcotráfico.

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación avanza en reuniones con los defensores de Luiz Antonio Bueno Junior y Eleuberto Martorelli, junto con los representantes de Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes, que negocian con la Fiscalía la viabilidad de una matriz de colaboración que permita identificar hechos penalmente relevantes y facilitar la judicialización de otros presuntos implicados.

Gustavo Petro también ha sido acusado por presunta financiación ilegal de su campaña, aunque las investigaciones en su contra no avanzan - crédito EFE

Todo esto, en el entramado de corrupción que rodeó la adjudicación de contratos de obra pública como el de la Ruta del Sol II. Frente al particular, el ente acusador aclaró que estos acercamientos no implican la suspensión automática de procesos penales y que la legalización de cualquier acuerdo dependerá del cumplimiento de compromisos concretos y del aval que debe darle un juez de la República.

Si no prosperan los acercamientos o no se obtiene el respaldo judicial, la Fiscalía reactivará las imputaciones y seguirá la vía penal ordinaria. Entretanto, el caso Odebrecht continúa en el centro de la agenda pública y política, en medio de las duras respuestas que recibió Petro de Macías, que exigió coherencia y reiteró que esa voluntad debe abarcar también los hechos y denuncias que salpican al actual Gobierno.