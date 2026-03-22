El norte de Bogotá estrenará 5,2 km de nuevas vías y parques en 2026 con la entrega de las obras de Lagos de Torca

El plan Lagos de Torca contempla la conexión eficiente entre principales corredores viales con una inversión superior a $800.000 millones - crédito Lagos de Torca

El norte de Bogotá experimentará una transformación significativa en su infraestructura vial durante marzo del 2026, gracias a la entrega de 5,2 kilómetros de nuevas vías como parte del proyecto Lagos de Torca.

La iniciativa, considerada uno de los planes de urbanismo más ambiciosos de América Latina, avanza en la construcción de corredores estratégicos que buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de la capital.

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Las nuevas vías, con una inversión superior a $800.000 millones de pesos, permitirán la conexión eficiente entre los principales corredores del norte de la ciudad. El paquete entregado al distrito incluye

La primera fase de la avenida Polo Oriental (calle 200, sentido sur-norte, 0,59 km), que conectará la autopista Norte con la avenida Santa Bárbara

La avenida Santa Bárbara (1,18 km), que articulará la Polo Oriental con la futura avenida Parque Guaymaral y la carrera Séptima

La avenida Polo Occidental (calle 200, sentido norte-sur, 1,75 km), que enlazará la autopista Norte con la futura prolongación de la avenida Boyacá

La avenida Guaymaral Occidental (1,57 km), que mejorará la conectividad en la calle 235, desde la autopista Norte hacia la avenida Boyacá.

Lagos de Torca incluye proyectos ambientales como la reconformación del canal Guaymaral y la recuperación de la quebrada San Juan - crédito Lagos de Torca

El fideicomiso Lagos de Torca precisó que el avance es parte de un plan integral que contempla 36 km de dobles calzadas, 140 km de ciclorrutas y miles de metros cuadrados de espacio público, con el objetivo de consolidar una ciudad más accesible y ordenada.

“La determinación y el trabajo en equipo nos han permitido avanzar de manera eficiente con la terminación de estas obras dentro de los tiempos previstos”, afirmó el gerente general de Lagos de Torca, Alejandro Callejas.

En el segundo semestre de 2026, se prevé la terminación de la primera fase de la avenida Boyacá entre la calle 183 y la calle 200, así como el inicio de la segunda fase de la Polo Oriental, que conectará la avenida Santa Bárbara con la avenida Novena (Laureano Gómez).

Las obras fortalecerán la articulación vial y la integración de nuevos desarrollos urbanos, facilitando los desplazamientos y reduciendo los tiempos de recorrido en el norte de la ciudad.

El desarrollo contempla la siembra de 110.000 árboles, ampliación del humedal Torca-Guaymaral y un parque metropolitano de 170 hectáreas - crédito Lagos de Torca

Avances ambientales y nuevas licencias claves para el desarrollo

El proyecto Lagos de Torca no solo contempla obras viales, también intervenciones ambientales de gran envergadura. En el segundo semestre de 2026, se dará inicio a la reconformación del canal Guaymaral – tramo norte, una obra clave para la gestión del riesgo hídrico en la zona, que permitirá amortiguar crecientes e inundaciones durante temporadas de lluvias.

Posteriormente, se desarrollará la reconformación del canal Guaymaral – tramo sur y la recuperación de la quebrada San Juan, impulsando la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y la cuenca del río Bogotá.

El plan incluye la ampliación del humedal Torca-Guaymaral, la siembra de 110.000 árboles y la creación de un parque metropolitano de 170 hectáreas, priorizando beneficios ambientales y sociales para la zona.

En materia de servicios públicos, Lagos de Torca contempla 151 km de redes de acueducto y alcantarillado y el manejo sostenible de aguas lluvias, mejorando la calidad ambiental y el saneamiento en el norte de la ciudad.

Las obras de Lagos de Torca mejorarán la movilidad y la calidad de vida de miles de habitantes en la capital colombiana - crédito Lagos de Torca

Inversión, empleo y desarrollo social

Hasta el momento, Lagos de Torca ha generado más de 7.000 empleos directos e indirectos en los últimos dos años, contribuyendo a la reactivación económica de Bogotá. El proyecto abarca 1.803 hectáreas entre la calle 183 y la calle 245, y desde la avenida Boyacá hasta la carrera Séptima, con una inversión estimada de $4,5 billones de pesos en infraestructura.

Sumadas las inversiones en vivienda y equipamientos, el monto total superaría $50 billones de pesos. El desarrollo incluye más de 135.000 viviendas (VIP, VIS y No VIS), con un 40% de unidades de interés social, nuevos parques, hospital metropolitano, centro de integración modal, comercio y más espacio público por habitante.

Finalmente, la Gerencia de Lagos de Torca celebró la reciente aprobación de la licencia ambiental para el proyecto Accesos Norte – Fase II por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), un hito fundamental para consolidar la conectividad y la sostenibilidad urbana en la capital.