Nairo Quintana, el ciclista colombiano más ganador de la historia, anunció su retiro del ciclismo profesional: “Es mi última temporada”

En una rueda de prensa, Nairo Quintana anunció su decisión de decir adiós al ciclismo profesional a final del 2026 - crédito Movistar Team

Nairo Quintana en la previa del inicio de la Vuelta a Cataluña, en donde estará corriendo con el Movistar Team, anunció que el 2026 será su última temporada como ciclista profesional, aunque dejó en claro que la carrera por carreteras de España no será la última en la que compita.

“Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Esta es una cita importante para mí, para mi familia, para mi país, para mi gente, para todos los que han estado al lado mío. El día de hoy he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional”, expresó Nairo Quintana antes del inicio de las preguntas por parte de los medios de comunicación.

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Luego de esto y previo a leer una carta en la que recuerda sus inicios, momentos más difíciles de camino al profesionalismo, los triunfos y los golpes, dejó en claro que estará en diversas carreras del 2026, en donde espera estar rodeado de los aficionados:

En 17 años de carrera deportiva, Nairo Quintana consiguió al menos 20 podios, contando Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia -crédito @nairoquincoficial/Instagram

“No es mi última carrera, así que cada carrera que haga durante este último año será esa gran fiesta, ese gran último baile en cada una de las competiciones. Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con los aficionados de estos momentos tan bonitos, con cada una de las personas que han estado a mi lado”.

Sobre lo que viene luego del retiro, Nairo resaltó cómo se ha venido preparando para este momento desde la Academia: “Entendiendo que la vida también se construye más allá de la bicicleta. Porque sí, el ciclismo ha sido mi vida, pero no el final de mi historia. Hoy no hablo de despedida, hablo de comienzo. Un nuevo comienzo en donde quiero seguir construyendo, creando empresas, abrir oportunidades, apoyar el deporte competitivo y también el recreativo. Devolver a la gente y a los jóvenes todo lo que el ciclismo me dio”.

La decisión de compartir más tiempo con sus dos hijos y su esposa es parte importante en esta nueva etapa de Nairo, según lo declarado en la rueda de prensa. El ciclista boyacense también se mostró consciente de su estado físico, que no es el mismo que tenía cuando logró los títulos de la Vuelta a España y el Giro de Italia.

Un emotivo recorrido por los momentos más gloriosos de Nairo Quintana - crédito Movistar Team

Eusebio Enzue, director deportivo del Movistar Team y el que acompañó a Nairo Quintana desde la firma de su primer contrato con la escuadra española, aceptó que no es fácil saber que el colombiano se bajará para siempre de la bicicleta: “Con él hemos vivido una parte emocional muy importante, porque además tuvimos la oportunidad de vivirlo desde muy jovencito (…), la confianza en sí mismo; nunca había conocido una persona que nada le diera miedo, fuera el rival que fuera”.

Nairo Quintana destacó a dos de los ciclistas españoles que acompañaron su carrera en el pelotón: “Alberto Contador fue un rival muy fuerte. Siempre lo admiré por sus habilidades, su estrategia; siempre buscaba cada momento para poder derrotar a sus rivales, y eso me hizo admirarle. Luego tenía al “Bala” (Alejandro Valverde), que nunca fue mi rival porque trabajamos en conjunto, pero ver su trayectoria deportiva y poder compartir con él era para mí una ilusión”.

En su debut en el Giro de Italia, Nairo Quintana fue campeón de la clasificación general y de la clasificación de los jóvenes - crédito Colprensa

Por último, el boyacense hizo una reflexión sobre el olvido al que se someten los deportistas por la llegada de una nueva generación: “El problema de tanta tecnología, tanta información es que se nos olvida muy fácil lo que pasó hace tres días. Un Peter Sagan que sigue siendo Dios, pero en su época era grandísimo. Hoy anuncio yo y en un par de semanas otro par de los que quedan y se acabó esa generación”.