Nairo Quintana: el palmarés del mejor ciclista latinoamericano de la historia tras 17 años de carrera

De izquierda a derecha: Chris Froome, Nairo Quintana y Esteban Chaves, en el podio de la Vuelta a España 2016 - crédito AFP

Nairo Quintana es uno de los deportistas más importantes de los últimos años en Colombia. Desde que dio su salto al Viejo Continente en 2012, cuando firmó con el Movistar Team, se convirtió en uno de los pedalistas a seguir por su rendimiento sobre la bicicleta, y esto poco a poco fue recompensado con triunfos en las diferentes competencias y reconocimientos personales que lo ubican a la fecha como uno de los mejores ciclistas de Latinoamérica.

En 2023, Nairoman decidió ratificar su decisión de continuar compitiendo profesionalmente y dejó claro que no piensa en el retiro; tres años después, el momento finalmente llegó y anunció que 2026 será su último año como profesional.

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Las veces que Nairo puso en alto la bandera de Colombia

La carrera deportiva de Nairo Quintana es envidiable para muchos corredores profesionales de todo el mundo, y es que a sus 32 años ha logrado ser uno de los grandes pedalistas de los últimos años. Múltiples podios en las carreras más importantes del ciclismo mundial y los títulos en el Giro de Italia y la Vuelta a España son las joyas de la corona del pedalista colombiano. Estos son los momentos inolvidables del corredor de Cómbita.

El ciclista boyacense fue campeón de la contrarreloj en la categoría sub-20 - crédito Colprensa

Campeón de la Contrarreloj sub-23 y Tour del Porvenir

En 2009, Nairo Quintana ganó su primera gran carrera y fue en el campeonato nacional de contrarreloj. El oriundo de Cómbita se impuso y se quedó con la medalla de oro, venciendo a Sebastián Salazar y Michael Rodríguez. Un año más tarde, en 2010, el corredor colombiano de 20 años, que competía para el equipo Café de Colombia-Colombia es Pasión, se coronó campeón del Tour del Porvenir y ganó dos etapas.

Etapa reina del Critérium del Dauphine

En 2012, Nairo Quintana debutó en el Movistar Team y rápidamente comenzó a destacar como uno de los corredores jóvenes con mayor explosividad sobre la bicicleta en los ascensos. En su primer año en el equipo español se coronó campeón de la Vuelta a Murcia, Rutas del Sur y el Giro de Emilia; sin embargo, su triunfo más destacado fue cuando se impuso en la etapa reina del Critérium del Dauphiné. El colombiano llegó en solitario en el Joux Plane hasta que cruzó la meta en Morzine, sellando así su primera victoria en una carrera WorldTour.

Subcampeón del Tour de Francia

En 2013, y con apenas 23 años, el corredor colombiano dio un golpe de autoridad dentro de un experimentado pelotón en el Tour de Francia y, ante todas las probabilidades, en su primera participación en la Grande Boucle, se quedó con el subcampeonato (algo que repitió en 2015), estando solo por debajo del experimentado Christopher Froome.

Sin embargo, aunque no pudo quedarse con la camisa amarilla de líder, sí ganó la clasificación de la montaña (camiseta de puntos) y la clasificación de los jóvenes (camiseta blanca). En este año también fue campeón de la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a Burgos.

Campeón del Giro de Italia

El corredor colombiano se coronó campeón del Giro de Italia en su primera participación en la grande de Italia - crédito Colprensa

En 2014, Nairo Quintana ya era un corredor destacado y se convirtió en el líder del Movistar Team para disputar la Corsa Rosa. El corredor boyacense sorteó una caída y una bronquitis que por poco lo alejan de la competencia y en la etapa 16 se puso la maglia rosa. La carrera tuvo varios momentos clave y uno de estos fue el de la lucha con su compatriota Rigoberto Urán, que fue subcampeón. El oriundo de Cómbita se convirtió en el primer colombiano en ganar esta carrera y también se quedó con el título de mejor joven.

Campeón de la Vuelta a España

En 2016 el corredor colombiano se coronó campeón de la Vuelta a España - crédito Prensa Movistar Team

En 2016, el colombiano se trazó dos grandes objetivos en la temporada, el Tour de Francia (terminó tercero) y la Vuelta a España. En la etapa 8 de la Ronda Ibérica, el corredor boyacense se puso la camisa roja, la perdió en la novena y la recuperó en la décima fracción que se disputó en los míticos Lagos de Covadonga y nuevamente se levantó en la alta montaña.

Desde ese momento no cedió más el liderato y, pese a los intentos de Chris Froome y de su compatriota, Esteban Chaves, Quintana finalmente se quedó con el título, ese mismo que años atrás consiguió Lucho Herrera. Así se convirtió en el primer latinoamericano en ganar dos de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

Subcampeón del Giro de Italia

En 2017, Nairo Quintana volvió a la competencia que lo había engrandecido años atrás y, en esta ocasión, tuvo una rivalidad mano a mano con el corredor neerlandés Tom Dumoulin. En aquella ocasión, el colombiano se quedó con un triunfo de etapa y llegó vestido de rosa hasta la última etapa; sin embargo, en esa contrarreloj, la diferencia no era mucha con su rival en la clasificación, por lo que cedió el campeonato. En este año también se quedó con el título de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Tirreno-Adriático y Vuelta a Asturias.

Etapas en el Tour de Francia

En 2018, aunque no estaba teniendo su mejor desempeño, logró coronarse vencedor en la fracción 18 del Tour de Francia tras realizar un ataque a 15 kilómetros de meta y vencer a Dan Martín en los últimos metros. En 2019, la situación con el Movistar Team no era la mejor –y eso quedó reflejado en la etapa 18 de la Grande Boucle–, el director de carrera le pidió al colombiano que esperara a Mikel Landa, su compañero de equipo, solicitud que omitió, coronando así otro triunfo en la carrera francesa.

El ciclista colombiano firmó con el Arkéa-Samsic en 2020 tras desacuerdos con el Movistar Team - crédito Arkéa-Samsic

Volvieron las victorias con el Arkéa-Samsic

En 2020, tras su salida del Movistar Team, el ciclista colombiano firmó con el Arkéa-Samsic, un equipo ProTour. Con la escuadra francesa tuvo un gran impacto y, nuevamente, fue protagonista de las grandes carreras. En los dos años que estuvo vistiendo los colores del equipo se coronó campeón del Tour de la Provence (dos veces), Tour de los Alpes Marítimos (dos veces) y la Vuelta Asturias. Además, obtuvo la medalla de plata en el Campeonato de Colombia de Contrarreloj.

Balance en las tres grandes del ciclismo

El ciclista boyacense tendrá en la Vuelta a Cataluña su primer reto tras el anuncio del retiro -crédito @nairoquincoficial/Instagram

Giro de Italia:

2014 - Campeón.

2017 - Subcampeón.

2024 - puesto 19 en la general.

2025 - puesto 25 en la general.

Tour de Francia

2013 - Subcampeón.

2015 - Subcampeón.

2016 - Tercer puesto en la general.

2017 - Puesto 12 en la general.

2018 - Décimo puesto en la general.

2019 - Octavo puesto en la general.

2020 - Puesto 17 en la general.

2021 - Puesto 28 en la general.

2022 - Sexto puesto (descalificado).

Vuelta a España:

2012 - Puesto 36 en la general.

2014 - Abandonó.

2015 - Cuarto puesto en la general.

2016 - Campeón.

2018 - Octavo puesto en la general.

2019 - Cuarto puesto en la general.

2024 - Puesto 31 en la clasificación general

Otros títulos:

2013 - Campeón de la Vuelta al País Vasco

2014 - Subcampeón de la Tirreno Adriático

2015 - Campeón de la Tirreno Adriático

2016 - Campeón Volta a Cataluña

2016 - Tercer puesto en la Vuelta al País Vasco

2016 - Campeón del Tour de Romandía

2017 - Campeón de la Tirreno Adriático

2018 - Subcampeón Volta a Cataluña

2018 - Tercer puesto en la Vuelta a Suiza

2019 - Subcampeón de la París Niza

2020 - Subcampeón colombiano en CRI

2021 - Vuelta a Asturias

2022 - Tour de La Provence

2022 - Tour de los Alpes Marítimos y de Var

2023 - Medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Ruta