Exesposa de Orlando Liñán fue víctima de un millonario robo en su casa: “Lo que tanto me ha costado conseguir”

Tita Contreras, mánager de artistas con más de 173 mil seguidores en Instagram, relacionista pública y exesposa del presentador del programa Buen día Colombia Orlando Liñán, reveló que su casa en Valledupar fue asaltada.

A través de videos en sus historias de Instagram, mostró varias habitaciones saqueadas, donde faltaban relojes, zapatos y bolsos. Contreras manifestó su indignación y descontento ante sus seguidores, porque su vivienda se encuentra en un conjunto residencial con seguridad, pero no evitó el robo.

“Valledupar, una ciudad donde ni en un conjunto cerrado con cámaras y vigilancia te puedes sentir seguro de que no vayan a entrar a robarte a tu propia casa, lo que tanto te ha costado conseguir. Lo material se recupera, claro que sí. Hoy me tocó a mí”, escribió Contreras en una publicación reflejando su frustración.

Además, publicó un video en el muestra cómo los ladrones dejaron su vivienda, quienes entraron a provechando que la exesposa de Orlando Liñán se encontraba de viaje en Estados Unidos.

“Te cuento que a la casa entraron a robar (...) Me robaron los relojes, se llevaron zapatos, se llevaron bolsos, aquí entraron a robar, miren, miren, miren. Sí, señores, aquí entraron a robar”, añadió la relacionista pública, que al llegar de sus vacaciones se encontró con el lamentable hecho.

De acuerdo con Olímpica Estéreo, el contenido sustraído incluye varios artículos de oro, relojes y dinero en efectivo por un valor superior a los 250 millones de pesos. El apartamento, ubicado estratégicamente cerca de la garita de vigilancia, fue objeto de un minucioso saqueo que dejó la casa completamente desordenada.

Horas después del incidente, agentes de la Policía y la Sijín llegaron al lugar para iniciar la correspondiente investigación basándose en los registros de las cámaras de seguridad del conjunto. Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del millonario robo.

Tita Contreras recibió el apoyo de sus comunidad en redes sociales: “Y eso que es un conjunto cerrado 😮”; “Caramba en un conjunto cerrado , y con buena seguridad que existe allí. Eso está bien raro @titacontrerasduarte porque yo he entrado allí y no dejan entrar así como así”; “Tremenda situación…No hay tormenta sin calma y las cosas irán mejor cada día solo vendrán bendiciones”; “Es lo que yo digo @titacontrerasduarte se vive en un conjunto por seguridad y no así grave la cosa” y la empresaria agradeció los comentarios de sus fanáticos: “Gracias por el cariño y solidaridad conmigo 👱🏼‍♀️🦋🙌”.

Este desafortunado evento sucedió poco tiempo después de que Contreras anunció su próxima boda. Después de haber finalizado su relación con Orlando Liñán y de continuar trabajando con él, recibió una propuesta de matrimonio de su actual pareja, un empresario latino residente en Estados Unidos.

El anuncio de matrimonio de la relacionista pública llegó unos meses después de que terminara su relación de más de ocho años con el presentador y actor. La pareja se conoció cuando Liñán interpretaba a Diomedes Díaz en la bionovela Diomedes, el Cacique de La Junta; sin embargo, la relación se rompió debido a una infidelidad del actor, como ella misma mencionó en el programa Lo sé todo.

“No dijo nada. Estuvo callado. Sé que su relación con la otra no era algo formal con otra persona, solo tuvo una aventura. Pero se dejó pillar. Yo le decía que hiciera las cosas bien hechas, porque donde yo descubriera algo se acababa todo. En 8 años nunca vi mensajes raros, ni llamadas sospechosas, pero ese día sí las encontré. Mujer, cuando en tu casa te digan que estás loca, no es que estés loca, es que tienes un sexto sentido”, expresó Tita Contreras en su declaración al programa de entretenimiento del Canal 1.

A pesar de la ruptura, Tita y Orlando continúan trabajando juntos debido a un contrato que vence en 2025. Contreras se encarga actualmente de las comunicaciones y algunas contrataciones del también actor.