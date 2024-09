Don Jediondo, devastado por la muerte de ‘la Gorda Fabiola: “Me duele mucho”

El comediante se refirió a la muerte de la gorda Fabiola - crédito - Los Informantes / YouTube

La muerte de Fabiola Emilia Posada Pinedo, la Gorda Fabiola, a sus 61 años, revolucionó los medios y las redes sociales. Sus amigos y colegas reaccionaron sorprendidos y con mucha tristeza por su partida.

Ese es el caso de Pedro González, conocido como Don Jediondo, que habló con Infobae Colombia sobre su amistad con la comediante.

El humorista, que compartió con Posada en el programa Sábados felices, expresó con voz entrecortada su tristeza en diálogo con este medio.

“Muy adolorido, se nos fue una de las mejores personas que conocí en el mundo. Yo decía que era la mamá de todos porque su talento era el mejor, ella no actuaba, le interesaba de verdad. Me duele mucho, estoy muy adolorido, se me fue una pariente, una amiga, una persona muy linda”.

La humorista falleció el 19 de septiembre de 2024 - crédito @la.g.fabiola / Instagram

Asimismo, reveló en conversación con Infobae Colombia que no ha podido enterarse de más detalles sobre la muerte de su amiga, porque no ha podido comunicarse con Nelson Polanía, conocido como Polilla, esposo de la comediante samaria: “No sé los detalles porque no he podido hablar con Polillita”, dijo.