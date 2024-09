Carolina Cuervo echó a gritos a Caterine Ibargüen en ‘MasterChef’: “¿Usted qué hace acá? Váyase, chao”

La actriz Carolina Cuervo echó a Caterine Ibargüen durante un desafío de MasterChef Celebrity - crédito RCN

En un episodio que causó sorpresa entre los participantes y espectadores del programa de cocina MasterChef Celebrity, la actriz Carolina Cuervo tuvo un gesto negativo contra la exdeportista Caterine Ibargüen, el cual no solo sorprendió, sino que generó bastante controversia entre sus compañeros de set y los televidentes.

De acuerdo con los avances del concurso, en un momento de alta tensión la actriz echó a gritos de su estación de trabajo a la medallista olímpica durante uno de los desafíos del reality show. Todo comenzó durante una visita de la presentadora Claudia Bahamón a la estación del equipo verde, que estaba en pleno proceso de emplatar sus alimentos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante esta visita, Bahamón recordó un incidente del reto anterior en el que Ibargüen, que formaba parte del equipo azul, se había burlado del emplatado realizado por la humorista Vicky Berrío. A modo de broma, Bahamón llamó a Caterine para que observara la presentación actual de Vicky.

Usuarios critican y defienden a Cuervo tras su reacción; la competencia en MasterChef se vuelve intensa - crédito Canal RCN

Sin embargo, al llegar Caterine Ibargüen a la estación, Carolina Cuervo reaccionó de manera inesperada y le pidió que se fuera. “¿Usted qué hace acá? Váyase, chao”, fueron las palabras que Cuervo utilizó, lo que dejó a todos los presentes, incluida la presentadora, sorprendidos. En el momento, el actor Juan Pablo Llano, intervino y dijo “eso es una grosería”. Por su parte, Vicky Berrío comentó que la intención de Bahamón era que Caterine “se la gozara”, pues usualmente la deportista la molestaba por sus emplatados.

La competencia consistía en un nuevo reto por equipos, en el cual los participantes se habían dividido en tres grupos: verde, azul y rojo. Los líderes de los equipos fueron Nina Caicedo, Paola Rey y Cony Camelo, respectivamente. Estas líderes habían ganado el pin de inmunidad en desafíos previos.

Tras el incidente, las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos internautas criticaron la reacción de Carolina Cuervo, mientras que otros la defendieron, argumentando que la intensidad de la competencia puede llevar a este tipo de reacciones. “Qué irrespetuosa Carolina con Catherine, se le olvida a la doña que Catherine es una gloria Olímpica de nuestro país y que merece todo el respeto”; “Fue un reto muy entretenido”; “Para que se mete donde no la llaman”; “Bien hecho, nadie tiene por qué ir a molestar a cuento de nada”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Caterine Ibargüen se sintió mal luego de que su compañera Carolina Cuervo la gritara - crédito Canal RCN

Después de lo sucedido, la actriz argumentó que lo que hizo su compañera “es como una violación a nuestra privacidad, estamos compitiendo, yo no voy a ir a ver qué están haciendo, no, a mí eso me cae gordo y hoy me la voló. Perdón Cate, te pido que e perdones, pero sí me sacó la piedra”. Pese a que Cuervo le pidió disculpas a la exdeportista, ella se sintió afectada al mencionar que este tipo de acciones eran más dolorosas cuando venían de alguien que apreciaba. Es de agregar que la reacción de Cuervo no solo sorprende por el tono de sus palabras, sino porque la relación entre ambas concursantes a lo largo del concurso gastronómico ha sido cordial.

De hecho, en varias oportunidades Cuervo e Ibargüen han elegido trabajar en equipo para sacar a delante sus presentaciones y elevar el nivel de la competencia culinaria. Sin lugar a duda, el suceso marcó uno de los momentos más tensos del episodio de MasterChef Celebrity, dejando a la audiencia expectante sobre cómo se desarrollará la relación entre las participantes en los próximos capítulos. Para conocer las reacciones completas de los implicados y las opiniones de las participantes sobre lo sucedido, los interesados podrán seguir la transmisión del programa, que se emite de lunes a viernes a las 8:00 p. m. por el Canal RCN.