Gobierno Petro planea reestructurar el Banco de la República: “Queremos un relevo generacional”, dijo el ministro Ricardo Bonilla

Tras las controversias y las presiones por reactivar la economía, el Gobierno de Colombia busca implementar un cambio importante en el Banco de la República.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró en una entrevista realizada por la agencia Bloomberg que se están considerando nombramientos de economistas jóvenes con ideas innovadoras para renovar la Junta Directiva del banco central.

El presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado en varias ocasiones su descontento con la política monetaria del banco, que no ha reducido las tasas de interés tan rápido como él desea, deberá realizar dos nuevos nombramientos en la Junta Directiva antes de febrero del 2025, según informó La República.

Esta reestructuración no solo apuntaría a rejuvenecer las perspectivas económicas, sino también a aumentar la presencia de mujeres en la toma de decisiones políticas del banco.

“Queremos un relevo generacional”, insistió Bonilla, quien también forma parte del comité de políticas del Banco de la República.

No obstante, el ministro detalló que aún no han identificado a las personas concretas que se integrarán a la Junta. “Es necesario aumentar el número de mujeres, pero aún no hemos identificado a quiénes cambiar”, aseguró Bonilla.

El banco central ha ignorado reiteradamente las solicitudes de Petro y Bonilla de acelerar la flexibilización monetaria para impulsar una economía que consideran débil.

Con la entrada de nuevos miembros en la Junta Directiva, Petro tendrá mayoría, lo que despierta preocupaciones entre algunos economistas sobre una posible postura monetaria más laxa, algo que podría complicar la lucha contra la inflación.

Durante el año pasado, Petro ya incorporó a la Junta Directiva a Olga Lucía Acosta y al propio Bonilla. Sin embargo, el ministro no brindó detalles específicos sobre las nuevas ideas que podrían aportar los futuros nombramientos al banco. Además, durante la campaña presidencial en 2022, Petro mencionó su intención de incluir a economistas con experiencia en producción en el banco central, para fomentar el crecimiento económico.

Esta iniciativa del Gobierno busca no solo ajustar las políticas monetarias a las necesidades actuales del país, sino también promover una mayor diversidad y renovación en los altos mandos del Banco de la República.

Opiniones divididas

En Colombia, las medidas económicas y fiscales recientes han sido motivo de debate entre los economistas y la ciudadanía. Bonilla anunció que el Gobierno planea eliminar los subsidios a los combustibles antes de finalizar su mandato en 2026. Esta iniciativa ocurre tras las protestas significativas que se produjeron este mes, cuando el aumento en el precio del diésel provocó bloqueos en varias ciudades y carreteras del país. Bonilla comentó: “Queremos entregarle el poder al próximo Gobierno con este tema resuelto. Se lo entregaremos al próximo Gobierno con una base sólida”.

Banco Central y tasa de interés A partir de diciembre, el banco central ha reducido las tasas de interés en 2,5 puntos porcentuales, llegando al 10,75%. En las últimas reuniones, Bonilla voto a favor de medidas más agresivas en cuanto a la reducción de tasa, argumentando que el problema de la inflación en Colombia ya está en gran medida resuelto. En junio, la inflación se desaceleró al 6,1%, el nivel más bajo desde 2021, aunque sigue estando por encima del objetivo del 2% al 4%. No obstante, la postura respecto a la aceleración de los recortes de tasas este mes no es unánime; aún hay división entre los economistas sobre si se reducirá la tasa clave en tres cuartos de punto porcentual.

El panorama fiscal del país enfrenta retos significativos. El débil crecimiento económico y los ingresos fiscales por debajo de lo esperado han erosionado la estabilidad fiscal. Para 2025, el Gobierno propuso un presupuesto de $523 billones que requiere aumentos de impuestos para cubrir el déficit de financiación. En esta línea, el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley para aumentar los impuestos a los ricos y a las emisiones de carbono. Bonilla indicó que está dispuesto a llegar a un acuerdo con los legisladores, pero que el recorte de gastos sería la última opción si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento. “Recortar el presupuesto no está entre nuestras primeras opciones,” dijo.